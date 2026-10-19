Un ancien finaliste des playoffs de NM1 appelé à la rescousse par Saint-Vallier
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Saint-Vallier a dû revoir ses plans en cours de saison. Confronté à la blessure de Damien Archinard, dont l'indisponibilité est estimée entre deux et trois mois, le club drômois a décidé de renforcer son effectif avec l'arrivée de Patrick Mwamba.
Patrick Mwamba appelé en renfort après la blessure de Damien Archinard
Le Poste 3/4 a rejoint Saint-Vallier la semaine dernière.
Le nouveau joueur du SVBD a déjà effectué une apparition sous ses nouvelles couleurs. Vendredi 16 octobre, lors de la défaite de Saint-Vallier sur le parquet de Besançon (92-86), Patrick Mwamba a disputé 9 minutes, pour 0 point, 3 rebonds et 1 interception.
Un nouveau chapitre après Charleville-Mézières et Mulhouse
Patrick Mwamba poursuit ainsi son parcours en Nationale Masculine 1. Vu à Orchies en 2024/2025, passé par l'Étoile de Charleville-Mézières, il avait ensuite rejoint Mulhouse au cours de l'année 2026, avant de prendre la direction de Saint-Vallier.
Ce nouveau changement de club intervient dans un contexte différent de son précédent recrutement. Il ne s'agit pas simplement de compléter un effectif, mais de répondre à une indisponibilité de plusieurs semaines.
Pour Saint-Vallier, l'arrivée de Mwamba permet de disposer d'une solution supplémentaire pendant la convalescence de Damien Archinard. Reste désormais à voir quelle place l'ailier occupera dans la rotation du SVBD au fil des prochaines rencontres de NM1.
Derniers résultats
|Date
|Match
|15/09/2026
|Saint-Vallier 65 - 87 SCABB
|18/09/2026
|Saint-Vallier 64 - 61 Orchies
|25/09/2026
|Charleville-Méz. 58 - 78 Saint-Vallier
|29/09/2026
|Saint-Vallier 68 - 87 SCABB Lab
|02/10/2026
|Mulhouse Mustangs 73 - 71 Saint-Vallier
|09/10/2026
|Saint-Vallier 84 - 89 Boulogne-sur-Mer
|16/10/2026
|Besançon 92 - 86 Saint-Vallier
Prochains matchs
|Date
|Match
|24/10/2026
|Berck Rang du Fliers - Saint-Vallier
|30/10/2026
|Saint-Vallier - LyonSO
|06/11/2026
|Pays Salonais Basket 13 - Saint-Vallier
|17/11/2026
|Val de Seine Basket - Saint-Vallier
|20/11/2026
|Saint-Vallier - Loon Plage