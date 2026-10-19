Un ancien finaliste des playoffs de NM1 appelé à la rescousse par Saint-Vallier

Saint-Vallier a dû revoir ses plans en cours de saison. Confronté à la blessure de Damien Archinard, dont l'indisponibilité est estimée entre deux et trois mois, le club drômois a décidé de renforcer son effectif avec l'arrivée de Patrick Mwamba.

Patrick Mwamba appelé en renfort après la blessure de Damien Archinard

Le Poste 3/4 a rejoint Saint-Vallier la semaine dernière.

Le nouveau joueur du SVBD a déjà effectué une apparition sous ses nouvelles couleurs. Vendredi 16 octobre, lors de la défaite de Saint-Vallier sur le parquet de Besançon (92-86), Patrick Mwamba a disputé 9 minutes, pour 0 point, 3 rebonds et 1 interception.

Un nouveau chapitre après Charleville-Mézières et Mulhouse

Patrick Mwamba poursuit ainsi son parcours en Nationale Masculine 1. Vu à Orchies en 2024/2025, passé par l'Étoile de Charleville-Mézières, il avait ensuite rejoint Mulhouse au cours de l'année 2026, avant de prendre la direction de Saint-Vallier.

PROFIL JOUEUR Patrick MWAMBA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 27 ans (11/10/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 0 #286 REB 3 #144 PD 0 #257

Ce nouveau changement de club intervient dans un contexte différent de son précédent recrutement. Il ne s'agit pas simplement de compléter un effectif, mais de répondre à une indisponibilité de plusieurs semaines.

Pour Saint-Vallier, l'arrivée de Mwamba permet de disposer d'une solution supplémentaire pendant la convalescence de Damien Archinard. Reste désormais à voir quelle place l'ailier occupera dans la rotation du SVBD au fil des prochaines rencontres de NM1.