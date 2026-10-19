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Un ancien finaliste des playoffs de NM1 appelé à la rescousse par Saint-Vallier

Le Saint-Vallier Basket Drôme a fait appel à Patrick Mwamba pour compenser l'absence de Damien Archinard, blessé et indisponible pour une durée estimée entre deux et trois mois. Passé par Orchies, Charleville-Mézières et Mulhouse, l'ailier a déjà porté les couleurs du SVBD face à Besançon.
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Résumé
Écouter
Un ancien finaliste des playoffs de NM1 appelé à la rescousse par Saint-Vallier
Après Mulhouse, Patrick Mwamba retrouve un rôle de joker médical à Saint-Vallier
Crédit photo : David Henrot / Etoile de Charleville-Mézières Ardennes Basket
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Saint-Vallier a dû revoir ses plans en cours de saison. Confronté à la blessure de Damien Archinard, dont l'indisponibilité est estimée entre deux et trois mois, le club drômois a décidé de renforcer son effectif avec l'arrivée de Patrick Mwamba.

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Patrick Mwamba appelé en renfort après la blessure de Damien Archinard

Le Poste 3/4 a rejoint Saint-Vallier la semaine dernière.

Le nouveau joueur du SVBD a déjà effectué une apparition sous ses nouvelles couleurs. Vendredi 16 octobre, lors de la défaite de Saint-Vallier sur le parquet de Besançon (92-86), Patrick Mwamba a disputé 9 minutes, pour 0 point, 3 rebonds et 1 interception.

Patrick MWAMBA
Patrick MWAMBA
0
PTS
3
REB
0
PDE
Logo NM1
BES
92 86
SVB

Un nouveau chapitre après Charleville-Mézières et Mulhouse

Patrick Mwamba poursuit ainsi son parcours en Nationale Masculine 1. Vu à Orchies en 2024/2025, passé par l'Étoile de Charleville-Mézières, il avait ensuite rejoint Mulhouse au cours de l'année 2026, avant de prendre la direction de Saint-Vallier.

PROFIL JOUEUR
Patrick Mwamba
Patrick MWAMBA
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 27 ans (11/10/1999)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / NM1
PTS
0
#286
REB
3
#144
PD
0
#257

Ce nouveau changement de club intervient dans un contexte différent de son précédent recrutement. Il ne s'agit pas simplement de compléter un effectif, mais de répondre à une indisponibilité de plusieurs semaines.

Pour Saint-Vallier, l'arrivée de Mwamba permet de disposer d'une solution supplémentaire pendant la convalescence de Damien Archinard. Reste désormais à voir quelle place l'ailier occupera dans la rotation du SVBD au fil des prochaines rencontres de NM1.

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