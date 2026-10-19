Un ancien lieutenant de Luka Doncic quitte les Mavericks après 12 saisons
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L’aventure de Dwight Powell aux Mavericks est désormais révolue. Selon Shams Charania, d’ESPN, Dallas a décidé de libérer son pivot de 35 ans à quelques heures de son premier match de la saison contre les Rockets.
Pourtant, la franchise texane aurait tenté de lui trouver une place dans son effectif. Alors que des rumeurs évoquaient un possible départ de Moussa Cissé, le jeune intérieur de 24 ans conserve un spot dans le projet des Texans. Dallas a donc privilégié l’avenir en maintenant le joueur né en Guinée dans son groupe, au détriment d’un vétéran ayant longtemps fait partie des meubles au sein de l’organisation.
À vrai dire sur les dernières saisons, le rôle de Dwight Powell s'amenuisait fortement. L'an passé, le Canadien a disputé 63 matchs avec une moyenne de 14,3 minutes. Ainsi, le natif de Toronto met fin à une aventure longue 12 ans et 763 matchs disputés sous le maillot des Mavericks.
Un joueur record des Mavericks
Ce total lui permet de figurer dans le top 5 des joueurs ayant le plus évolué sous la tunique de Dallas. Dwight Powell figure également parmi les dix meilleurs contreurs de l’histoire de la franchise.
Présent au camp d'entraînement, le vétéran était le seul élément supplémentaire invité par la franchise sur cette préparation, en plus des 15 joueurs disposant d’un contrat NBA standard et des trois joueurs possédant un two-way contract. Toutefois, l'avenir se profile dans le Texas et le projet porté par Cooper Flagg requiert désormais du sang neuf à l'image de Moussa Cissé.
Moussa Cissé privilégié pour compléter l’effectif
Le pivot de 24 ans devra désormais saisir l’occasion de s’installer dans le groupe et de gagner la confiance du staff. L'an passé, le joueur de 2,11m ne représentait qu'une solution mineure aux yeux de Jason Kidd avec 13,9 minutes de temps de jeu en moyenne.
La rotation pourrait maintenant être remaniée sous les ordres du nouveau technicien Dusty May même si l'intérieur semble partir de loin dans la hiérarchie. En effet sur la pré-saison, l'ancien d'Oklahoma State ne disposait que d'une dizaine de minutes en moyenne pour s'exprimer.
- Poste : Pivot
- Taille : 208 cm
- Âge : 35 ans
- Nationalité : Canada
- Club : Dallas Mavericks
Stats 2026-2027 / NBA Presaison
|PTS
|1,3
|#544
|REB
|2,0
|#366
|PD
|3,7
|#64
Moussa Cissé semble donc contraint d'aller chercher un nouveau statut et une place plus importante au sein d'une franchise NBA. Le défi apparait comme similaire pour Dwight Powell dont l'avenir s'avère très incertain alors que la saison 2026-27 s'ouvre dans quelques heures.