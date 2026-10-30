Un ancien pivot de Betclic ELITE repart à la conquête de la BAL

Youssou Ndoye poursuit son parcours international. Le pivot sénégalais de 35 ans va retrouver les couleurs de Dar City Basketball Team, formation tanzanienne qui ambitionne de participer une deuxième année consécutive à la Basketball Africa League (BAL). Sa signature a été annoncée ce mercredi 28 octobre par son agence, Hane Sports Agency.

Cette arrivée marque des retrouvailles puisque l'ancien intérieur de la JL Bourg avait déjà participé à la campagne de qualification historique de Dar City pour la BAL 2026.

Un retour à Dar City avec la BAL en ligne de mire

À cette occasion, Ndoye avait disputé quatre rencontres, compilant 12,5 points, 7,3 rebonds et 2,5 contres de moyenne. Le club tanzanien était finalement devenu le premier représentant de son pays à accéder à la BAL.

Pour la prochaine édition, Dar City est directement qualifié pour l'Elite 16 de la zone Est. Le club devra franchir cette étape pour retrouver la compétition continentale en 2027.

Un ancien visage du championnat de France au parcours international

Youssou Ndoye reste bien connu des suiveurs du championnat français. Après son cursus universitaire à St. Bonaventure, le Sénégalais avait notamment porté les couleurs de la JL Bourg pendant trois saisons, participant à la montée du club en première division en 2017.

Il avait ensuite rejoint Nanterre, avant de connaître une autre expérience française avec Orléans lors de la saison 2021-2022. Sous le maillot de l'OLB, il avait réalisé une saison à 17,2 points et 8 rebonds de moyenne en championnat.

PROFIL JOUEUR Youssou NDOYE Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 35 ans (15/07/1991) Nationalités: Stats 2021-2022 / Betclic ELITE PTS 17,2 #4 REB 8 #3 PD 1 #153

Sa carrière l'a également conduit en Espagne, en Corée du Sud et à Taïwan. Plus récemment, il avait évolué à l'APR Rwanda en 2025, participant à la Basketball Africa League, avant de retrouver Dar City lors des qualifications de l'édition suivante.

En mars 2026, il avait rejoint les Taipei Taishin Mars, à Taïwan.

Dar City veut confirmer son parcours historique

Pour Dar City, l'objectif est désormais de renouveler sa qualification. Lors de sa première participation à la BAL en 2026, le club tanzanien avait atteint les playoffs, avec notamment une victoire contre Petro de Luanda (88-82).

Le retour de Youssou Ndoye s'inscrit dans cette ambition de retrouver la scène continentale. Le club a également enregistré l'arrivée du meneur sénégalais Jean-Jacques Boissy, MVP de la BAL 2025 ainsi que de Nisre Zouzoua.

Avec son expérience du basket européen, asiatique et africain, Ndoye connaît déjà les exigences des qualifications. Reste désormais à franchir l'Elite 16 pour permettre à Dar City de participer à une deuxième édition consécutive de la BAL.