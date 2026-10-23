Un ancien Strasbourgeois en tête de la course au MVP de la BCL, deux Français dans le Top 10

La Basketball Champions League a dévoilé son deuxième point d'étape dans la course au titre de MVP de la saison 2026-2027. Et les anciens comme les actuels pensionnaires du championnat de France sont à l'honneur. Marcus Keene, passé par la SIG Strasbourg en 2022-2023 et en 2025-2026, domine cette sélection établie par les rédacteurs de la compétition. Deux Français apparaissent également dans le Top 10 : Mohamed Diarra, quatrième avec Cholet Basket, et Maxence Lemoine, septième avec Strasbourg.

Ce classement n'a toutefois rien d'officiel. Il s'agit d'une évaluation des principaux candidats au trophée de meilleur joueur de la saison, qui sera décerné en mai. Les performances individuelles, les résultats collectifs et la capacité des joueurs à peser dans les moments importants sont notamment pris en compte.

Marcus Keene, l'ancien Strasbourgeois, retrouve la première place

Désormais à Trabzonspor, Marcus Keene réalise un début de campagne convaincant avec le club turc, invaincu après deux rencontres. Le meneur américain tourne à 14 points et 6 passes décisives de moyenne, avec 17 d'évaluation et des pourcentages de réussite de 56 % aux tirs, 57 % à 3-points et 100 % aux lancers francs.

PROFIL JOUEUR Marcus KEENE Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 31 ans (06/05/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / Basketball Champions League PTS 14 #42 REB 1 #285 PD 6 #18

Plus remarquable encore, il n'a perdu qu'un seul ballon en 50 minutes de jeu cumulées. Face au Sabah BC, malgré des problèmes de fautes limitant son temps de jeu à 17 minutes, il a distribué 6 passes décisives.

Les suiveurs de la SIG Strasbourg connaissent bien ses qualités offensives. Lors de son premier passage en Alsace en 2022-2023, Marcus Keene avait inscrit 18,1 points de moyenne en BCL. Quatre ans plus tard, il retrouve cette compétition avec l'ambition de jouer les premiers rôles.

Mohamed Diarra, quatrième et déjà indispensable à Cholet

La présence de Mohamed Diarra au quatrième rang récompense son excellent début de saison européenne avec Cholet Basket. L'intérieur français affiche 18,5 points et 8 rebonds pour 25 d'évaluation de moyenne après deux rencontres.

Son adresse extérieure impressionne particulièrement : 7 paniers à 3-points réussis sur 10 tentatives, soit 70 % de réussite. Il tourne également à 65 % aux tirs et n'a pas encore manqué un lancer franc.

Surtout, son influence se traduit directement dans les résultats de Cholet Basket. En 42 minutes passées sur le parquet avec lui, l'équipe présente un différentiel de +30. Le club des Mauges a remporté ses deux premières rencontres de BCL.

PROFIL JOUEUR Mohamed DIARRA Poste(s): Ailier Fort Taille: 207 cm Âge: 25 ans (01/01/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / Basketball Champions League PTS 18,5 #17 REB 8 #15 PD 1 #175

Maxence Lemoine, septième de la MVP Race et favori pour le trophée de meilleur jeune

À Strasbourg, la succession de Marcus Keene n'est évidemment plus d'actualité depuis longtemps, mais un autre meneur attire désormais l'attention de la BCL. Maxence Lemoine, né en 2007, figure déjà à la septième place de cette MVP Race.

Le jeune Français, qui a succédé à Keene à la mène de la SIG, a commencé sa campagne européenne par une prestation à 9 points et 9 passes décisives face au Legia Varsovie. Il a ensuite inscrit 21 points et délivré 5 passes décisives sur le parquet de Galatasaray, à Istanbul.

Deux performances qui lui valent une reconnaissance particulière : la BCL le considère actuellement comme le principal candidat au titre de meilleur jeune joueur de la saison.

La SIG affiche pour le moment un bilan équilibré d'une victoire pour une défaite, ce qui n'empêche pas son meneur d'intégrer cette sélection aux côtés de joueurs bien plus expérimentés.

Willy Hernangomez et Nicolas Laprovittola également aux avant-postes

Derrière Marcus Keene, l'Espagnol Willy Hernangomez occupe la deuxième place avec Malaga. Il tourne à 16,5 points et 10 rebonds pour 24 d'évaluation en seulement 19,3 minutes de moyenne.

L'Argentin Nicolas Laprovittola complète le podium avec la Joventut Badalona, où il évolue notamment aux côtés de Ricky Rubio.