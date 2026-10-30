Un ancien Top 10 de Draft NBA rejoint le club d'Amine Noua

L'Unicaja Malaga tient un renfort au parcours particulièrement intéressant. Le club andalou a annoncé un accord avec Kevin Knox, ailier américain capable d'évoluer au poste 4, pour le reste de la saison 2026-2027. Son engagement reste conditionné à la réussite de sa visite médicale.

Cette arrivée intervient dans un contexte délicat pour le secteur intérieur de l'équipe entraînée par Txus Vidorreta. Confronté aux blessures de Tyson Perez, opéré du tendon d'Achille, et de Yannick Nzosa, Malaga cherchait une solution pour renforcer sa rotation.

Un ancien grand espoir NBA pour renforcer la raquette de Malaga

Kevin Knox vient ainsi étoffer un secteur dans lequel évolue déjà Amine Noua (29 ans, 2,02 m), arrivé cet été pour deux saisons. L'ancien joueur de l'ASVEL était jusqu'ici le seul véritable ailier-fort de métier disponible dans l'effectif, comme l'avait souligné son entraîneur.

Le recrutement de l'Américain doit permettre à Malaga de disposer d'une option supplémentaire sur les postes 3 et 4, aussi bien dans le championnat espagnol qu'en Basketball Champions League.

De la neuvième place de la Draft NBA à une première aventure européenne

Le parcours de Kevin Knox avait commencé sous les projecteurs. Après une saison universitaire à Kentucky, où il avait été élu meilleur freshman de la Southeastern Conference, il avait été sélectionné en neuvième position de la Draft NBA 2018 par les New York Knicks.

À seulement 19 ans, il avait réalisé une première saison encourageante à New York, avec 12,8 points et 4,5 rebonds de moyenne. Mais la suite de sa carrière n'a pas confirmé toutes les attentes suscitées par son arrivée en NBA.

Après son passage chez les Knicks, il a notamment porté les couleurs des Atlanta Hawks, des Detroit Pistons, des Portland Trail Blazers et des Golden State Warriors.

Au total, Kevin Knox a disputé 320 rencontres de saison régulière NBA, pour des moyennes de 7,3 points et 2,8 rebonds, avec 34 % de réussite à 3-points.

Kevin Knox Poste : Ailier

Taille : 201 cm

Âge : 27 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Windy City Bulls Stats 2025-2026 / G League Statistiques du joueur pour la saison PTS 21,1 #49 REB 7,4 #70 PD 2,2 #261

Il a également évolué en G League, notamment chez les Windy City Bulls, où il a retrouvé une production offensive importante. Lors de la saison 2025-2026, il a tourné à des moyennes de 21,1 points, 7,4 rebonds et 2,2 passes décisives.

Plus récemment, il avait participé à la préparation des Orlando Magic avant d'être libéré le 16 octobre, sans disputer de rencontre officielle de saison régulière avec la franchise floridienne.

PROFIL JOUEUR Kevin KNOX Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 27 ans (11/08/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 6,3 #334 REB 2,3 #341 PD 0 #546

Un nouveau défi européen aux côtés d'Amine Noua

À 27 ans, Kevin Knox s'apprête donc à franchir l'Atlantique pour la première fois de sa carrière professionnelle.

Son profil d'ailier de grande taille, capable de s'écarter du cercle et d'attaquer le panier, représente une option supplémentaire pour Txus Vidorreta. Son association avec Amine Noua offrira notamment plusieurs possibilités dans la rotation au poste d'ailier-fort.

Reste à découvrir comment l'ancien joueur des Knicks s'adaptera aux exigences du basket européen, avec des responsabilités et des repères différents de ceux qu'il a connus en NBA et en G League.

Pour Malaga, cette signature répond à un besoin immédiat dans un effectif touché par les blessures. Pour Kevin Knox, elle marque le début d'un nouveau chapitre, huit ans après son entrée en NBA.