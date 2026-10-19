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Un ancien Villeurbannais ne devrait pas retrouver l'ASVEL en EuroLeague

L'ASVEL ne retrouvera pas Tonye Jekiri lors de la réception du Partizan Belgrade le 28 octobre. L'ancien intérieur villeurbannais souffre d'une blessure musculaire et devra observer au moins deux semaines de repos, avant une nouvelle évaluation médicale.
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Résumé
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Un ancien Villeurbannais ne devrait pas retrouver l'ASVEL en EuroLeague
Tonye Jekiri stoppé par une blessure avant son retour à Villeurbanne
Crédit photo : EuroLeague
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Coup dur pour le Partizan Belgrade. Tonye Jekiri (2,13 m, 32 ans) sera éloigné des parquets pendant au moins deux semaines. Le pivot nigérian s'est blessé jeudi 15 octobre lors du déplacement de son équipe sur le parquet de Fenerbahçe, à l'occasion de la sixième journée d'EuroLeague.

Une blessure contractée face à Fenerbahçe

Touché à une cuisse et contraint de quitter ses partenaires durant la première période, l'ancien joueur de l'ASVEL a passé des examens médicaux qui ont révélé une lésion musculaire au niveau des adducteurs. Le Partizan a confirmé ce dimanche 18 octobre que son intérieur devra observer une période de repos. Un nouveau contrôle sera effectué dans deux semaines afin de déterminer plus précisément la date de son retour à la compétition.

Cette indisponibilité le privera notamment du derby de Belgrade contre l'Étoile Rouge, programmé le jeudi 22 octobre. Il devrait également manquer les deux déplacements suivants en EuroLeague, contre l'ASVEL le mercredi 28 octobre, puis sur le parquet du Zalgiris Kaunas deux jours plus tard.

Partizan Belgrade

Prochains matchs

DateMatch
22/10/2026Partizan Belgrade - Crvena Zvezda Belgrade
25/10/2026Spartak Subotica - Partizan Belgrade
28/10/2026ASVEL - Partizan Belgrade
30/10/2026Zalgiris Kaunas - Partizan Belgrade

Des retrouvailles manquées avec Villeurbanne

Cette absence possède une résonance particulière pour l'ASVEL. Passé par Villeurbanne lors de la saison 2019-2020, Tonye Jekiri avait alors disputé sa première campagne d'EuroLeague sous les couleurs du club rhodanien. Il y avait compilé 8,7 points et 7,5 rebonds de moyenne en 27 rencontres européennes.

Tonye Jekiri

  • Poste : Pivot
  • Taille : 213 cm
  • Âge : 32 ans
  • Nationalité : Nigéria
  • Club : ASVEL

Stats 2019-2020 / EuroLeague

PTS8,7#76
REB7,5#2
PD1,3#125

Depuis son départ de France, le pivot nigérian a poursuivi son parcours continental, notamment sous les couleurs de Baskonia, de l'UNICS Kazan et de Fenerbahçe, avant de rejoindre le Partizan Belgrade.

Cette saison, Jekiri avait débuté l'exercice européen avec des statistiques intéressantes : 10,2 points, 3,8 rebonds et 1,2 passe décisive en 17 minutes de moyenne sur les six premières journées. Il avait notamment inscrit 15 points et capté 7 rebonds lors de la victoire du Partizan sur le parquet du Paris Basketball (79-92), le 29 septembre dernier.

PROFIL JOUEUR
tonye_jekiri_2026-2027_profile.png
Tonye JEKIRI
Poste(s): Pivot
Taille: 213 cm
Âge: 32 ans (23/07/1994)
Nationalités:
logo nig.jpg
Stats 2026-2027 / EuroLeague
PTS
10,2
#69
REB
3,8
#50
PD
1,2
#137

Une nouvelle absence dans la raquette du Partizan

Pour l'entraîneur Joan Peñarroya, cette blessure constitue un problème supplémentaire dans la gestion de son secteur intérieur. Le Partizan doit également composer avec les pépins physiques rencontrés par Derek Willis, tandis que Joffrey Lauvergne figure parmi les solutions disponibles dans la raquette.

LIRE AUSSI

Avec trois victoires et trois défaites après six journées d'EuroLeague, le club serbe aborde une séquence comprenant le derby face à l'Étoile Rouge, puis trois déplacements consécutifs au Spartak Subotica, à Villeurbanne et Kaunas.

Partizan Belgrade - Crvena Zvezda Belgrade · EuroLeague 2026-2027 · 22/10/2026

L'ASVEL devrait donc accueillir un Partizan privé de l'un de ses intérieurs les plus productifs de ce début de saison. Quant à Tonye Jekiri, il lui faudra attendre une autre occasion pour retrouver le parquet villeurbannais sous les couleurs du club serbe.

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