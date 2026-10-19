Un ancien Villeurbannais ne devrait pas retrouver l'ASVEL en EuroLeague

Coup dur pour le Partizan Belgrade. Tonye Jekiri (2,13 m, 32 ans) sera éloigné des parquets pendant au moins deux semaines. Le pivot nigérian s'est blessé jeudi 15 octobre lors du déplacement de son équipe sur le parquet de Fenerbahçe, à l'occasion de la sixième journée d'EuroLeague.

Izveštaj o zdravstvenom stanju Tonjea Džekirija:



Centar Partizana Mozzart Bet Tonje Džekiri, doživeo je istegnuće abduktora na utakmici protiv Fenerbahčea.



Igraču sledi pauza, a nakon dve nedelje će biti urađena kontrola kojom će se utvrditi tačan dan povratka na teren. pic.twitter.com/GOfnlTsjYj — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) 18 octobre 2026

Une blessure contractée face à Fenerbahçe

Touché à une cuisse et contraint de quitter ses partenaires durant la première période, l'ancien joueur de l'ASVEL a passé des examens médicaux qui ont révélé une lésion musculaire au niveau des adducteurs. Le Partizan a confirmé ce dimanche 18 octobre que son intérieur devra observer une période de repos. Un nouveau contrôle sera effectué dans deux semaines afin de déterminer plus précisément la date de son retour à la compétition.

Cette indisponibilité le privera notamment du derby de Belgrade contre l'Étoile Rouge, programmé le jeudi 22 octobre. Il devrait également manquer les deux déplacements suivants en EuroLeague, contre l'ASVEL le mercredi 28 octobre, puis sur le parquet du Zalgiris Kaunas deux jours plus tard.

Des retrouvailles manquées avec Villeurbanne

Cette absence possède une résonance particulière pour l'ASVEL. Passé par Villeurbanne lors de la saison 2019-2020, Tonye Jekiri avait alors disputé sa première campagne d'EuroLeague sous les couleurs du club rhodanien. Il y avait compilé 8,7 points et 7,5 rebonds de moyenne en 27 rencontres européennes.

Tonye Jekiri Poste : Pivot

Taille : 213 cm

Âge : 32 ans

Nationalité : Nigéria

Club : ASVEL Stats 2019-2020 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,7 #76 REB 7,5 #2 PD 1,3 #125

Depuis son départ de France, le pivot nigérian a poursuivi son parcours continental, notamment sous les couleurs de Baskonia, de l'UNICS Kazan et de Fenerbahçe, avant de rejoindre le Partizan Belgrade.

Cette saison, Jekiri avait débuté l'exercice européen avec des statistiques intéressantes : 10,2 points, 3,8 rebonds et 1,2 passe décisive en 17 minutes de moyenne sur les six premières journées. Il avait notamment inscrit 15 points et capté 7 rebonds lors de la victoire du Partizan sur le parquet du Paris Basketball (79-92), le 29 septembre dernier.

PROFIL JOUEUR Tonye JEKIRI Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 32 ans (23/07/1994) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 10,2 #69 REB 3,8 #50 PD 1,2 #137

Une nouvelle absence dans la raquette du Partizan

Pour l'entraîneur Joan Peñarroya, cette blessure constitue un problème supplémentaire dans la gestion de son secteur intérieur. Le Partizan doit également composer avec les pépins physiques rencontrés par Derek Willis, tandis que Joffrey Lauvergne figure parmi les solutions disponibles dans la raquette.

Avec trois victoires et trois défaites après six journées d'EuroLeague, le club serbe aborde une séquence comprenant le derby face à l'Étoile Rouge, puis trois déplacements consécutifs au Spartak Subotica, à Villeurbanne et Kaunas.

L'ASVEL devrait donc accueillir un Partizan privé de l'un de ses intérieurs les plus productifs de ce début de saison. Quant à Tonye Jekiri, il lui faudra attendre une autre occasion pour retrouver le parquet villeurbannais sous les couleurs du club serbe.