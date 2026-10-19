Un ancien Villeurbannais ne devrait pas retrouver l'ASVEL en EuroLeague
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Coup dur pour le Partizan Belgrade. Tonye Jekiri (2,13 m, 32 ans) sera éloigné des parquets pendant au moins deux semaines. Le pivot nigérian s'est blessé jeudi 15 octobre lors du déplacement de son équipe sur le parquet de Fenerbahçe, à l'occasion de la sixième journée d'EuroLeague.
Une blessure contractée face à Fenerbahçe
Touché à une cuisse et contraint de quitter ses partenaires durant la première période, l'ancien joueur de l'ASVEL a passé des examens médicaux qui ont révélé une lésion musculaire au niveau des adducteurs. Le Partizan a confirmé ce dimanche 18 octobre que son intérieur devra observer une période de repos. Un nouveau contrôle sera effectué dans deux semaines afin de déterminer plus précisément la date de son retour à la compétition.
Cette indisponibilité le privera notamment du derby de Belgrade contre l'Étoile Rouge, programmé le jeudi 22 octobre. Il devrait également manquer les deux déplacements suivants en EuroLeague, contre l'ASVEL le mercredi 28 octobre, puis sur le parquet du Zalgiris Kaunas deux jours plus tard.
Prochains matchs
|Date
|Match
|22/10/2026
|Partizan Belgrade - Crvena Zvezda Belgrade
|25/10/2026
|Spartak Subotica - Partizan Belgrade
|28/10/2026
|ASVEL - Partizan Belgrade
|30/10/2026
|Zalgiris Kaunas - Partizan Belgrade
Des retrouvailles manquées avec Villeurbanne
Cette absence possède une résonance particulière pour l'ASVEL. Passé par Villeurbanne lors de la saison 2019-2020, Tonye Jekiri avait alors disputé sa première campagne d'EuroLeague sous les couleurs du club rhodanien. Il y avait compilé 8,7 points et 7,5 rebonds de moyenne en 27 rencontres européennes.
- Poste : Pivot
- Taille : 213 cm
- Âge : 32 ans
- Nationalité : Nigéria
- Club : ASVEL
Stats 2019-2020 / EuroLeague
|PTS
|8,7
|#76
|REB
|7,5
|#2
|PD
|1,3
|#125
Depuis son départ de France, le pivot nigérian a poursuivi son parcours continental, notamment sous les couleurs de Baskonia, de l'UNICS Kazan et de Fenerbahçe, avant de rejoindre le Partizan Belgrade.
Cette saison, Jekiri avait débuté l'exercice européen avec des statistiques intéressantes : 10,2 points, 3,8 rebonds et 1,2 passe décisive en 17 minutes de moyenne sur les six premières journées. Il avait notamment inscrit 15 points et capté 7 rebonds lors de la victoire du Partizan sur le parquet du Paris Basketball (79-92), le 29 septembre dernier.
Une nouvelle absence dans la raquette du Partizan
Pour l'entraîneur Joan Peñarroya, cette blessure constitue un problème supplémentaire dans la gestion de son secteur intérieur. Le Partizan doit également composer avec les pépins physiques rencontrés par Derek Willis, tandis que Joffrey Lauvergne figure parmi les solutions disponibles dans la raquette.
Avec trois victoires et trois défaites après six journées d'EuroLeague, le club serbe aborde une séquence comprenant le derby face à l'Étoile Rouge, puis trois déplacements consécutifs au Spartak Subotica, à Villeurbanne et Kaunas.
Partizan Belgrade - Crvena Zvezda Belgrade · EuroLeague 2026-2027 · 22/10/2026
- Partizan Belgrade · Forme : D D D V V
- PTS : Carlik Jones 14,8
- REB : Lamar Stevens 4,5
- PD : Carlik Jones 6
- Crvena Zvezda Belgrade · Forme : V V V V D
- PTS : Jordan Nwora 14
- REB : Semi Ojeleye 5,3
- PD : Chris Jones 6
L'ASVEL devrait donc accueillir un Partizan privé de l'un de ses intérieurs les plus productifs de ce début de saison. Quant à Tonye Jekiri, il lui faudra attendre une autre occasion pour retrouver le parquet villeurbannais sous les couleurs du club serbe.