Un avenir en EuroLeague pour Killian Hayes ? Un grand club européen aurait pris contact avec le Français

Killian Hayes pourrait-il découvrir l'EuroLeague cette saison ? Selon une information attribuée au journaliste israélien Arale Weisberg, de Hadisco, le Maccabi Tel Aviv aurait pris contact avec le meneur français de 25 ans. Une piste qui intervient alors que le club israélien cherche à renforcer son secteur extérieur.

פרסמנו עכשיו בלייב של #שוט



מכבי ת"א פנתה לקיליאן הייז



הידיעה המלאה באתר #הדיסקו 🪩 pic.twitter.com/bCuZBY6jP2 — Arale Weisberg (@Aralos10) 25 octobre 2026

Le Maccabi cherche un remplaçant à Iffe Lundberg

Le Maccabi doit notamment composer avec l'absence prolongée d'Iffe Lundberg. Touché à l'entraînement, le Danois souffre d'une déchirure partielle du tendon du quadriceps, confirmée par une IRM. Son indisponibilité est estimée entre six et huit semaines.

לאחר שנפצע באימון הקבוצה, עבר איפה לונדברג בדיקת MRI, בה אובחן קרע חלקי בגיד הארבע-ראשי. משך ההיעדרות הצפוי הוא 6-8 שבועות pic.twitter.com/6WEftaNkWf — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) 20 octobre 2026

Une absence importante pour le club israélien, puisque l'arrière international avait disputé les six premières rencontres d'EuroLeague de la saison, avec des moyennes de 7,7 points, 2,5 rebonds et 3 passes décisives.

PROFIL JOUEUR Iffe LUNDBERG Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 31 ans (04/12/1994) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 7,7 #111 REB 2,5 #122 PD 3 #41

Killian Hayes, de la NBA à une première expérience en EuroLeague ?

Pour Killian Hayes, cette piste pourrait représenter un tournant dans sa carrière. Sélectionné en septième position de la Draft NBA 2020 par les Detroit Pistons, le Français a passé plusieurs saisons dans la Grande Ligue, sans parvenir à s'y installer durablement.

PROFIL JOUEUR Killian HAYES Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 25 ans (27/07/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 5,5 #375 REB 2,3 #387 PD 3,6 #97

Après son passage à Detroit, il a notamment évolué dans l'organisation des Brooklyn Nets avant de rejoindre les Sacramento Kings au cours de la saison 2025-2026. Malgré plusieurs apparitions avec la franchise californienne, son aventure s'est arrêtée lorsque Sacramento a décidé, fin juin, de ne pas activer son option contractuelle pour l'exercice suivant.

Depuis, le meneur est agent libre. Formé à Cholet puis passé par le Ratiopharm Ulm en Allemagne avant son départ en NBA, Hayes connaît déjà le basket européen, mais n'a encore jamais disputé l'EuroLeague.

À 25 ans, un éventuel engagement avec le Maccabi Tel-Aviv lui permettrait donc de découvrir la principale compétition européenne, après une carrière jusqu'ici principalement tournée vers les États-Unis.

Nemanja Nedović également sur les tablettes

Killian Hayes n'est toutefois pas le seul joueur étudié par le Maccabi. Le club israélien s'intéresse également à Nemanja Nedovic, passé par l'AS Monaco.

L'entraîneur Oded Kattash a d'ailleurs reconnu publiquement que l'international serbe figurait parmi les joueurs envisagés pour renforcer son équipe. La direction du Maccabi dispose donc de plusieurs options pour pallier l'absence de Lundberg..