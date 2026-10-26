Un avenir en EuroLeague pour Killian Hayes ? Un grand club européen aurait pris contact avec le Français
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Killian Hayes pourrait-il découvrir l'EuroLeague cette saison ? Selon une information attribuée au journaliste israélien Arale Weisberg, de Hadisco, le Maccabi Tel Aviv aurait pris contact avec le meneur français de 25 ans. Une piste qui intervient alors que le club israélien cherche à renforcer son secteur extérieur.
Le Maccabi cherche un remplaçant à Iffe Lundberg
Le Maccabi doit notamment composer avec l'absence prolongée d'Iffe Lundberg. Touché à l'entraînement, le Danois souffre d'une déchirure partielle du tendon du quadriceps, confirmée par une IRM. Son indisponibilité est estimée entre six et huit semaines.
Une absence importante pour le club israélien, puisque l'arrière international avait disputé les six premières rencontres d'EuroLeague de la saison, avec des moyennes de 7,7 points, 2,5 rebonds et 3 passes décisives.
Killian Hayes, de la NBA à une première expérience en EuroLeague ?
Pour Killian Hayes, cette piste pourrait représenter un tournant dans sa carrière. Sélectionné en septième position de la Draft NBA 2020 par les Detroit Pistons, le Français a passé plusieurs saisons dans la Grande Ligue, sans parvenir à s'y installer durablement.
Après son passage à Detroit, il a notamment évolué dans l'organisation des Brooklyn Nets avant de rejoindre les Sacramento Kings au cours de la saison 2025-2026. Malgré plusieurs apparitions avec la franchise californienne, son aventure s'est arrêtée lorsque Sacramento a décidé, fin juin, de ne pas activer son option contractuelle pour l'exercice suivant.
Depuis, le meneur est agent libre. Formé à Cholet puis passé par le Ratiopharm Ulm en Allemagne avant son départ en NBA, Hayes connaît déjà le basket européen, mais n'a encore jamais disputé l'EuroLeague.
À 25 ans, un éventuel engagement avec le Maccabi Tel-Aviv lui permettrait donc de découvrir la principale compétition européenne, après une carrière jusqu'ici principalement tournée vers les États-Unis.
Nemanja Nedović également sur les tablettes
Killian Hayes n'est toutefois pas le seul joueur étudié par le Maccabi. Le club israélien s'intéresse également à Nemanja Nedovic, passé par l'AS Monaco.
L'entraîneur Oded Kattash a d'ailleurs reconnu publiquement que l'international serbe figurait parmi les joueurs envisagés pour renforcer son équipe. La direction du Maccabi dispose donc de plusieurs options pour pallier l'absence de Lundberg..