Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN

Un bras roulé de plus de 20 mètres : l'invraisemblable tir d'Adrien Moerman en vidéo

À 38 ans, Adrien Moerman a réalisé le tir le plus lointain de sa carrière lors du match entre Fribourg et Lausanne, concluant une soirée XXL avec 28 points et 33 d'évaluation.
|
Résumé
Écouter
Un bras roulé de plus de 20 mètres : l'invraisemblable tir d'Adrien Moerman en vidéo
Adrien Moerman s'éclate en Suisse
Crédit photo : Fribourg Olympic
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Comme quoi on peut continuer à vivre des grandes premières à 38 ans... Double champion d'Europe, ancien MVP, international français, Adrien Moerman a confirmé à La Liberté qu'il n'avait jamais effectué ça jusqu'à ce week-end.

Ça ? Un tir aussi lointain. Au buzzer du premier quart-temps entre Fribourg et Lausanne, le pigiste de l'Olympic a trouvé la cible depuis sa propre zone intérieure sur un bras roulé. Soit une prière balancée depuis plus de 20 mètres !


Son meilleur match en Europe depuis six ans !

Un coup d'éclat qui symbolise une soirée exceptionnelle pour le triple champion de France. Considéré comme l'un des plus gros CV jamais vus en Suisse, il a honoré ce statut avec 28 points à 8/18, 11 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions pour 33 d'évaluation en 32 minutes.

Adrien MOERMAN
Adrien MOERMAN
28
PTS
11
REB
4
PDE
Logo Swiss Basketball League
FRI
92 75
PUL

S'il avait fait mieux à Taïwan en avril 2025, ce 33 d'évaluation constitue son record en Europe depuis près de six ans ! Le 26 décembre 2020, il était ainsi monté à 38 d'évaluation lors d'un derby stambouliote face au Fenerbahçe. Un tout autre niveau, certes, qui symbolise les années qui passent pour un joueur déterminé à étirer sa carrière professionnelle le plus longtemps possible !

À ses côtés dans la raquette, son compatriote Izan Le Meut a également rayonné (12 points à 6/12, 12 rebonds et 2 contres).

Izan LE MEUT
Izan LE MEUT
12
PTS
12
REB
0
PDE
Logo Swiss Basketball League
FRI
92 75
PUL

"Tout le monde a fait son auto-critique, moi le premier"

Il le fallait pour une équipe fribourgeoise désireuse de se faire pardonner son humiliation européenne de la semaine. À domicile, les Suisses avaient été surclassés mercredi par le VEF Riga en FIBA Europe Cup (65-97).

"Mon tir ? Je n'avais jamais marqué d'aussi loin mais il n’y a que la victoire qui compte", a ainsi clamé Adrien Moerman au micro de la Liberté. "Par rapport à mercredi, où on avait pris 32 points dans la tête, on se devait de donner une réaction à notre public. Tout le monde a fait son autocritique et a dû se poser les bonnes questions, moi le premier. L’effectif est jeune, il y a eu beaucoup de changements et l’on doit encore apprendre à se connaître. A nous de continuer sur cette lancée, car un bon match ne suffit pas."

Simple pigiste médical à Fribourg, Adrien Moerman sera de nouveau disponible sur le marché des transferts en fin d'année. Une vraie caution expérience, même si le bras roulé depuis sa moitié de terrain ne sera pas forcément garantie dans le package...

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Un bras roulé de plus de 20 mètres : l'invraisemblable tir d'Adrien Moerman en vidéo