Un bras roulé de plus de 20 mètres : l'invraisemblable tir d'Adrien Moerman en vidéo

Comme quoi on peut continuer à vivre des grandes premières à 38 ans... Double champion d'Europe, ancien MVP, international français, Adrien Moerman a confirmé à La Liberté qu'il n'avait jamais effectué ça jusqu'à ce week-end.

Ça ? Un tir aussi lointain. Au buzzer du premier quart-temps entre Fribourg et Lausanne, le pigiste de l'Olympic a trouvé la cible depuis sa propre zone intérieure sur un bras roulé. Soit une prière balancée depuis plus de 20 mètres !

Son meilleur match en Europe depuis six ans !

Un coup d'éclat qui symbolise une soirée exceptionnelle pour le triple champion de France. Considéré comme l'un des plus gros CV jamais vus en Suisse, il a honoré ce statut avec 28 points à 8/18, 11 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions pour 33 d'évaluation en 32 minutes.

S'il avait fait mieux à Taïwan en avril 2025, ce 33 d'évaluation constitue son record en Europe depuis près de six ans ! Le 26 décembre 2020, il était ainsi monté à 38 d'évaluation lors d'un derby stambouliote face au Fenerbahçe. Un tout autre niveau, certes, qui symbolise les années qui passent pour un joueur déterminé à étirer sa carrière professionnelle le plus longtemps possible !

À ses côtés dans la raquette, son compatriote Izan Le Meut a également rayonné (12 points à 6/12, 12 rebonds et 2 contres).

"Tout le monde a fait son auto-critique, moi le premier"

Il le fallait pour une équipe fribourgeoise désireuse de se faire pardonner son humiliation européenne de la semaine. À domicile, les Suisses avaient été surclassés mercredi par le VEF Riga en FIBA Europe Cup (65-97).

"Mon tir ? Je n'avais jamais marqué d'aussi loin mais il n’y a que la victoire qui compte", a ainsi clamé Adrien Moerman au micro de la Liberté. "Par rapport à mercredi, où on avait pris 32 points dans la tête, on se devait de donner une réaction à notre public. Tout le monde a fait son autocritique et a dû se poser les bonnes questions, moi le premier. L’effectif est jeune, il y a eu beaucoup de changements et l’on doit encore apprendre à se connaître. A nous de continuer sur cette lancée, car un bon match ne suffit pas."

Simple pigiste médical à Fribourg, Adrien Moerman sera de nouveau disponible sur le marché des transferts en fin d'année. Une vraie caution expérience, même si le bras roulé depuis sa moitié de terrain ne sera pas forcément garantie dans le package...