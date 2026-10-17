Toujours sur un sans-faute en Basketball Champions League après deux journées, l'Alba Berlin renforce encore sa raquette en piochant en EuroLeague. En difficulté en Bundesliga, le champion d'Allemagne a annoncé la signature d'un champion d'Espagne 2026 et au palmarès important : Yankuba Sima.

Une recrue d'expérience, qui connaît d'ailleurs le chemin de la gagne en BCL...

Welcome to Berlin, Yankuba! 💛💙@Yankusima verstärkt unseren Frontcourt: Der 2,11 Meter große spanische Nationalcenter hat bei uns einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterschrieben. ✍️



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Profil taillé par la gagne en Espagne

International espagnol, Yankuba Sima (2,11 m, 30 ans) s'est affirmé au plus haut niveau sous le maillot de l'Unicaja Málaga à partir de janvier 2023, après un cursus en NCAA. Avec le club andalou, Sima a garni son armoire à trophées en remportant la Basketball Champions League en 2024, la Coupe du Roi 2023, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe Intercontinentale.

PROFIL JOUEUR Yankuba SIMA Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 30 ans (28/07/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 3,6 #245 REB 2 #196 PD 0,2 #274

Transféré à Valence à l'été 2025 pour découvrir l'EuroLeague, le natif de Gérone y a ajouté un titre de champion d'Espagne 2026 ainsi qu'une Supercoupe à son palmarès. Mais l'intérieur sort d'une période frustrante sur le plan individuel. Limité à 8 minutes de moyennes sur 31 match TCC, Sima n'a plus rejoué depuis la demi-finale de SuperCoupe d'Espagne. Une impasse sportive qui conduisait doucement vers la rupture.

Un mariage au meilleur moment pour Sima et Berlin

Rupture il y a donc eu, et l'Alba Berlin s'est saisie de l'opportunité pour le faire venir. Si les Albatros déroulent sur la scène européenne avec un 2 sur 2 en BCL — des victoires convaincantes contre le Slavia Prague (110-86) et Igokea (90-79) —, le parcours en Bundesliga s'avère bien plus poussif. Le tenant du titre pointe à la 14ᵉ place du classement (2 victoires, 3 défaites) et reste sur trois revers consécutifs.

La faute, notamment, à une cascade de pépins physiques dans sa raquette. Sima sonne donc comme une recrue idoine pour le club de la capitale berlinoise, qui voit en lui "un pivot agile, réputé pour son jeu rapide et son dynamisme sur pick-and-roll". Sima pourrait effectuer ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs dès ce lundi en huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne face à Bamberg, à l'Uber Arena. L'occasion d'apporter d'emblée l'impact athlétique et l'expérience qui manquaient tant aux Berlinois dans la peinture. Et crédibiliser encore plus leur candidature pour le titre en BCL ?