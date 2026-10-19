Un champion de NM1 pour compenser l'absence de Jim Seymour aux Sables

Gary Berchel n’aura pas eu besoin d’attendre l'annonce de son arrivée, ce lundi, pour se mettre en évidence. Le Guadeloupéen a déjà disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs ce vendredi 16 octobre, à l’occasion d’une victoire sans appel des Sables Vendée contre Tours (90-62).

Sorti du banc, l’ancien ailier-fort de Challans a compilé 8 points à 3/4 aux tirs, dont un parfait 2/2 à 3-points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception pour 15 d’évaluation en 24 minutes. Une première réussie !

Jim Seymour touché à la cheville

L’intérieur de 28 ans doit apporter une solution intérieure aux Sables, qui devront composer ces prochaines semaines avec l’absence de Jim Seymour, victime d’une belle entorse à la cheville contre Rennes le 10 octobre dernier.

Gary Berchel est un habitué de la NM1 depuis sa sortie des centres de formation du Mans et de Dijon. Après Tours, Vitré, Andrézieux-Bouthéon et Boulogne-sur-Mer, le natif des Abymes a franchi un cap avec Challans entre 2023 et 2026, remportant les playoffs de NM1 en 2025 et goûtant à une deuxième saison en carrière en ELITE 2, après son passage à Souffelweyersheim en 2020-2021.

Gary Berchel (Challans) - Gary Berchel (Sables Vendée Basket) · ELITE 2 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Gary Berchel Gary Berchel MJ 36 1 PTS 6,7 8 REB 2,9 5 PD 1 2 IN 0,6 1 CO 0,3 0

Il tournait à 6,7 points et 2,9 rebonds en 19 minutes de moyenne sur 36 rencontres dans l'antichambre en 2025-2026, mais le VCB ne s'est pas maintenu et Gary Berchel a dû patienter jusqu'à mi-octobre pour retrouver un contrat.

Après cinq journées de NM1, l’équipe de Sylvain Delorme affiche un bilan de 2 victoires et 3 défaites.



