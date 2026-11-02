Punis par Nancy vendredi dernier à domicile (94-108) pour leur première défaite de la saison en Betclic ÉLITE, les Dijonnais n'ont pas le temps de gamberger. À peine quatre jours plus tard, ils seront déjà sur le pont pour un match de Coupe de France, face à une équipe qu’ils connaissent bien. Au programme des derniers jours au Palais des Sports : intensité et rigueur défensive.

Redresser la barre en défense

« Le dernier match ne nous a pas du tout satisfaits. Laisser un adversaire dérouler son basket et mettre 108 points ici au Palais des Sports, c’est quelque chose qu’on n’a pas envie de revoir cette saison », a lâché l’entraîneur Vincent Dumestre auprès du Bien Public.

Le technicien attend une réaction immédiate ce mardi 20h face au Limoges CSP, à l'occasion du troisième tour de la Coupe. Trois semaines après leur dernière confrontation, Dijon voudra utiliser un adversaire qu’ils ont déjà battu (108-96) pour effacer l'affront du week-end, et renouer avec la solidité affichée lors des cinq premiers matchs.

L'entraîneur bourguignon espère voir « un retour à la norme » sur le plan défensif. Pour lui, cette glissade contre Nancy s'explique aussi par la réussite offensive de l'équipe : « C’est un phénomène qui vient aussi du fait que notre attaque a progressé. On peut le prévenir, mais tant qu’on n’a pas pris la gifle, on crie au loup, mais cela ne se passe pas. »

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Six absents potentiels de part et d'autre ?

Pour ce choc couperet, la JDA pourrait cependant devoir composer sans plusieurs cadres, toujours selon le Bien Public. Victime d’une entorse face à Nancy, le meneur Justin Bibbins a été préservé en début de semaine et se retrouve incertain. L’incertitude plane également autour de Kregor Hermet, touché par une béquille samedi et affaibli par un état maladif. L'intérieur est toutefois espéré dans le groupe bourguignon.

Bibbins et Hermet sont deux des quatre meilleurs marqueurs de l’équipe sur ce début de saison (respectivement 12,8 et 10,3 points de moyenne), et leur importance dans le dispositif n’est plus à prouver. Lors du dernier match contre le CSP, c'est plutôt l'éternel David Holston qui avait brillé en marquant 28 points du haut de ses 40 ans.

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Mais en face, l'infirmerie limousine affiche aussi complet. Privé de Nicolas Lang, Taï Webster, Hugo Invernizzi et Mamadou Guissé, le CSP se déplaça à Dijon avec une rotation professionnelle réduite à… six éléments, selon Le Populaire du Centre. L'occasion pour le staff de davantage de temps de jeu à certains jeunes joueurs de l’effectif, comme les frères Noam et Yael Masdieu-Reynaert. Ce sera le seul choc entre pensionnaires de l’élite dans ces 16e de finale, avant que n’entrent en jeu au tour suivant les huit équipes ayant participé aux playoffs de Betclic ÉLITE la saison dernière.