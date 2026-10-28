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Un derby breton à sens unique : Rennes atomise Vitré

Rennes a écrasé Vitré (96-64), ce mardi, lors du derby breton décalé de la première journée de NM1. Porté par un Camille Jean redoutable de loin (5/6 à 3-points, 22 points), l'URB signe un quatrième succès de rang et conforte sa place de leader avec cinq victoires pour deux défaites.
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Résumé
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Un derby breton à sens unique : Rennes atomise Vitré
L'URB en fête
Crédit photo : Planète URB
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Le derby breton n'aura jamais eu de suspense. Rennes a infligé une sévère correction à Vitré (96-64), ce mardi, dans une rencontre décalée de la première journée de NM1.

Avec ce quatrième succès consécutif, l'URB affiche désormais un bilan de cinq victoires pour deux défaites et prolonge une dynamique lancée au lendemain de son revers à Chartres.

+25 dès le premier quart-temps

Les Rennais ont tué le match en dix minutes. Intraitables d'entrée, ils ont remporté le premier acte 32-7 et pris d'emblée 25 points d'avance sur leurs voisins. Vitré n'a jamais trouvé la réponse : l'URB regagnait les vestiaires avec 27 longueurs d'avance (52-25).

Loin de lever le pied au retour des vestiaires, les locaux ont encore creusé l'écart pour atteindre 33 points à l'issue du troisième acte (73-40). Le dernier quart-temps, remporté d'un souffle par Vitré (24-23), n'a fait qu'atténuer légèrement l'ampleur de la défaite.

NM1
- Journée 1

Camille Jean, adresse chirurgicale à trois points

Meilleur marqueur de la soirée, Camille Jean a fait parler son adresse : 22 points en seulement 18 minutes, avec un remarquable 5/6 derrière l'arc, auxquels il a ajouté quatre passes décisives. Une efficacité qui a largement contribué à la démonstration rennaise.

Camille JEAN
Camille JEAN
22
PTS
1
REB
4
PDE
Logo NM1
REN
96 64
VIT

Ahmad Dekaki a lui aussi pesé, avec 17 points et 8 rebonds, tandis que David Amarh a apporté sa contribution dans tous les secteurs (16 points, 8 rebonds, 3 passes décisives).

Ahmad DEKAKI
Ahmad DEKAKI
17
PTS
8
REB
0
PDE
Logo NM1
REN
96 64
VIT

Côté vitréen, Kevin Comblon a été le plus prolifique, avec 15 points au compteur.

Une série à prolonger à Tarbes-Lourdes

Battu à Chartres (89-103), Rennes a depuis parfaitement rectifié le tir. Les Sables-d'Olonne (95-89), Challans (81-80), Poissy (89-67) puis Vitré sont tombés tour à tour, et deux de ces quatre succès ont été décrochés loin de leurs terres bretonnes.

La prochaine étape approche. L'URB tentera d'allonger sa série ce vendredi à 20 heures, sur le parquet de Tarbes-Lourdes, à l'occasion de la neuvième journée de NM1.

NM1 - Journée 9
28/10/2026
JSA JSA Bordeaux
- -
CHA Chartres
30/10/2026
ANG Angers
- -
SAB Sables Vendée Basket
TOU Tours
- -
CHA Challans
TAR Tarbes-Lourdes
- -
REN Rennes
VIT Vitré
- -
LAV US Laval
TOU Toulouse
- -
FOU Pays de Fougères

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