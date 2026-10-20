Un double champion de France avec l'ASVEL débarque en Nationale 1
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Le SCABB Lab a trouvé une solution pour renforcer son effectif. Le club ligérien a annoncé ce mardi 20 octobre le recrutement de Charles Galliou, engagé en qualité de pigiste médical pour remplacer Frédéric Missamou, actuellement indisponible.
Un renfort d’expérience pour pallier l’absence de Frédéric Missamou
Âgé de 30 ans, le joueur de 2,02 m, capable d'évoluer sur les postes d'ailier et d'ailier fort, intègre le groupe dirigé par Marc Berjoan. Son arrivée intervient alors que le SCABB doit composer avec plusieurs absences depuis le début du mois d'octobre dont celle de son jeune poste 4 Frédéric Missamou.
Charles Galliou est annoncé dans le groupe dès ce mardi soir pour la réception de Boulogne-sur-Mer, programmée à 20 heures au Palais des Sports.
SCABB Lab - Boulogne-sur-Mer · NM1 2026-2027 · 20/10/2026
- SCABB Lab · Forme : V D V V D
- PTS : Theo Bouteille 15
- REB : Moustapha Diop 6,6
- PD : Hugo Desseignet 7,6
- Boulogne-sur-Mer · Forme : V V D V
- PTS : Lucas Thevenard 13,7
- REB : Ismael Cadiau 5,5
- PD : Aaron Deloney 4,8
Un double champion de France passé par l'ASVEL et Dijon
Le nouveau joueur du SCABB possède un parcours bien fourni dans le basketball professionnel français. Passé par l'ASVEL, Antibes, Lille, Dijon et Rouen, Charles Galliou a évolué aussi bien dans l'élite qu'au deuxième échelon national.
Il a notamment remporté deux titres de champion de France avec l'ASVEL, en 2016 et 2019, ainsi que la Coupe de France en 2019.
Après ses expériences à Dijon puis à Rouen, il avait rejoint Champagne Basket à l'été 2024, avant de prolonger son aventure rémoise pour l'exercice 2025-2026.
La saison dernière en ELITE 2, Charles Galliou a disputé 42 rencontres pour des moyennes de 3,3 points, 3,9 rebonds et 1,9 passe décisive en 21 minutes de jeu.
Son arrivée apporte ainsi au SCABB Lab un joueur habitué aux exigences des divisions professionnelles, avec un vécu en Betclic ELITE et en ELITE 2. Il avait effectué la préparation estivale avec la JDA, son ancien club et avait retrouvé son entraineur à Champagne Basket Vincent Dumestre.