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Un double champion de France avec l'ASVEL débarque en Nationale 1

Le SCABB LAB a officialisé l’arrivée de Charles Galliou (30 ans) pour compenser l’absence de Frédéric Missamou. Passé notamment par l’ASVEL et Dijon en première division, l’ancien joueur de Champagne Basket rejoint l’effectif de Marc Berjoan en Nationale 1 masculine.
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Un double champion de France avec l'ASVEL débarque en Nationale 1
Charles Galliou débarque au SCABB LAB comme pigiste médical de Frédéric Missamou
Crédit photo : SCABB Lab
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Le SCABB Lab a trouvé une solution pour renforcer son effectif. Le club ligérien a annoncé ce mardi 20 octobre le recrutement de Charles Galliou, engagé en qualité de pigiste médical pour remplacer Frédéric Missamou, actuellement indisponible.

Un renfort d’expérience pour pallier l’absence de Frédéric Missamou

Âgé de 30 ans, le joueur de 2,02 m, capable d'évoluer sur les postes d'ailier et d'ailier fort, intègre le groupe dirigé par Marc Berjoan. Son arrivée intervient alors que le SCABB doit composer avec plusieurs absences depuis le début du mois d'octobre dont celle de son jeune poste 4 Frédéric Missamou.

PROFIL JOUEUR
Frédéric Missamou
Frédéric MISSAMOU
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 20 ans (09/11/2005)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / NM1
PTS
7
#145
REB
4,5
#75
PD
0
#253

Charles Galliou est annoncé dans le groupe dès ce mardi soir pour la réception de Boulogne-sur-Mer, programmée à 20 heures au Palais des Sports.

SCABB Lab - Boulogne-sur-Mer · NM1 2026-2027 · 20/10/2026

Un double champion de France passé par l'ASVEL et Dijon

Le nouveau joueur du SCABB possède un parcours bien fourni dans le basketball professionnel français. Passé par l'ASVEL, Antibes, Lille, Dijon et Rouen, Charles Galliou a évolué aussi bien dans l'élite qu'au deuxième échelon national.

Il a notamment remporté deux titres de champion de France avec l'ASVEL, en 2016 et 2019, ainsi que la Coupe de France en 2019.

Après ses expériences à Dijon puis à Rouen, il avait rejoint Champagne Basket à l'été 2024, avant de prolonger son aventure rémoise pour l'exercice 2025-2026.

La saison dernière en ELITE 2, Charles Galliou a disputé 42 rencontres pour des moyennes de 3,3 points, 3,9 rebonds et 1,9 passe décisive en 21 minutes de jeu.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Charles Galliou.jpg
Charles GALLIOU
Poste(s): Ailier
Taille: 202 cm
Âge: 30 ans (26/12/1995)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
3,3
#243
REB
3,9
#81
PD
1,9
#99

Son arrivée apporte ainsi au SCABB Lab un joueur habitué aux exigences des divisions professionnelles, avec un vécu en Betclic ELITE et en ELITE 2. Il avait effectué la préparation estivale avec la JDA, son ancien club et avait retrouvé son entraineur à Champagne Basket Vincent Dumestre.

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