Un duo français porte Prague vers son troisième succès de la saison en EuroLeague

Pauline Astier et Migna Touré ont pesé à elles deux 36 des 80 points de Prague, ce mercredi, lors de la réception d'Emlak Konut pour le compte de la troisième journée d'EuroLeague. Avec 18 unités chacune, les deux Françaises ont signé les meilleures performances offensives de l'USK, vainqueur sans trembler (80-65). Grâce à ce succès, le club tchèque affiche un bilan parfait de trois victoires en autant de matchs et garde les commandes du groupe D.

Pauline Astier et Migna Touré, 45 % des points de Prague

Pauline Astier a livré une copie complète en 24 minutes de jeu. En plus de ses 18 points, la meneuse a capté 5 rebonds et distribué 7 passes décisives, avec une adresse solide à 6/12 aux tirs, dont 1/2 de loin, et un 5/6 sur la ligne des lancers francs. Une interception pour un seul ballon perdu complète une soirée maîtrisée de bout en bout.

Migna Touré a atteint le même total en 28 minutes, avec un profil plus tourné vers le tir extérieur. L'arrière a converti 6 de ses 15 tentatives, dont 3 sur 9 derrière l'arc, et n'a raté aucun de ses trois lancers francs. Elle a ajouté 3 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions, pour une seule perte de balle.

À elles deux, les internationales tricolores ont donc assuré 45 % de la production offensive praguoise. Frieda Bühner a complété le podium des marqueuses de l'USK avec 15 points, tandis que dans le camp turc, les 17 unités de Pallas Kunaiyi-Akpanah n'ont pas suffi à inverser la tendance.

Migna Touré lance la machine dès le premier quart-temps

Prague a pris le match par le bon bout en remportant le premier acte 19-9, sous l'impulsion de Migna Touré, auteure de 8 points durant ces dix premières minutes. Emlak Konut a bien réagi dans le deuxième quart-temps, gagné d'une courte tête (22-21), sans parvenir pour autant à combler son retard. L'USK regagnait ainsi les vestiaires avec neuf longueurs d'avance (40-31).

Au retour des vestiaires, les Tchèques ont fait preuve d'une remarquable régularité en s'adjugeant les deux dernières périodes sur un score identique de 20-17. Cette constance a permis à Prague de porter l'écart à +12 après 30 minutes, puis à +15 au coup de sifflet final.

Pauline Astier vs. Emlak Konut (28/10/26)



18 PTS · 5 REB · 7 AST · 1 STL pic.twitter.com/UAdnXEFH6X — Cristian (@DouBasket28) 29 octobre 2026

Prague invaincu avant de se rendre à Bourges

Avec trois succès en trois rencontres, l'USK Prague confirme son excellent départ dans cette campagne d'EuroLeague et consolide sa première place dans le groupe D. Le prochain rendez-vous européen du club tchèque aura une saveur particulière pour le public français : Pauline Astier, Migna Touré et leurs coéquipières se déplaceront à Bourges le mardi 3 novembre.