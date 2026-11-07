Un éternel espoir de NBA rejoint un Amine Noua en feu en BCL à Malaga !

Particulièrement bien parti en ce début de saison de Basketball Champions League, Malaga se permet un pari audacieux, qui pourrait payer grassement.

Le club espagnol, qui surfe sur la folle dynamique d'un Amine Noua tout puissant sur la scène continentale comme locale, s'est attaché les services d'un éternel espoir de la NBA. Drafté très haut par New York sans parvenir à s'installer depuis sept ans, Kevin Knox fait le grand saut outre-Atlantique en rejoignant les rangs de l'Unicaja.

Sept ans d'errance en NBA, du sommet de la Draft à la G League

Le pari andalou est pour le moins stimulant. Sélectionné en 9e position de la Draft 2018 par les New York Knicks à sa sortie de l'Université du Kentucky, Kevin Knox incarnait d'immenses espoirs dans la "Grosse Pomme".

Sa saison rookie très prometteuse (12,8 points et 4,5 rebonds de moyenne, Rookie du mois de décembre de la Conférence Es) laissait présager une belle trajectoire. Mais Knox n'est jamais parvenu à confirmer durablement son potentiel.

PROFIL JOUEUR Kevin KNOX Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 27 ans (11/08/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 6,3 #334 REB 2,3 #341 PD 0 #546

En sept saisons NBA, Knox a baroudé pour disputer ses 320 matchs de saison régulière (7,3 points à 34% à 3-points, et 2,8 rebonds de moyenne en carrière). Passé par New York, Atlanta, Détroit, Portland et Golden State, l'ailier a toujours été relégué en fond de rotation. Si bien qu'il a davantage brillé en G League, où il tournait encore à plus de 20 points et 7 rebonds l'an passé.

Ne parvenant pas à décrocher une place à l'issue des camps d'entraînement de NBA, Knox a donc tardivement fait le choix de s'expatrier à Malaga, où son contrat court jusqu'en 2027. Pas de déception toutefois, à en croire sa déclaration d'introduction.

« Quand mon agent m'a présenté cette opportunité de venir dans une ville aussi fantastique, au sein d'un grand club, c'était une vraie bénédiction. Ce club a très bien réussi cette année et les précédentes. Je veux y gagner. Même si le jeu européen est différent et le rythme plus lent, je pense pouvoir transférer à 100 % ma taille, ma polyvalence, mon tir et ma capacité au rebond ici ».

Malaga se renforce encore, derrière un Amine Noua candidat n°1 au titre de MVP

L'ancien Knick rejoint un collectif andalou rodé, et porté par un homme sur un nuage : Amine Noua. Arrivé cet été en provenance de l'Aris Salonique, le Français réalise un début de saison éblouissant, si bien qu'il domine la première MVP Race de la saison de Basketball Champions League.

Leader d'une équipe de Malaga toujours invaincue après trois matchs de BCL, l'ancien Villeurbannais tourne à 22 points de moyenne (à 59,5% aux tirs et 55,6% derrière l'arc), 4 rebonds et 21,3 d'évaluation ! Il repousse par ailleurs des records personnels, lui qui approche des 200 apparitions européennes.

Fort d'une série de 21 victoires consécutives à domicile en BCL, Malaga aborde les prochaines échéances avec une sérénité totale. L'arrivée de Kevin Knox est donc audacieuse, mais dans un collectif au plancher particulièrement solide, ce qui limite la prise de risque.

Son association à Amine Noua risque en tout cas de donner du fil à retordre au défenses de Liga comme de BCL ! Avec en ligne de mire : un retour du trophée de la Basketball Champions League en Andalousie.