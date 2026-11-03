Le bail turc aura été bref. Troy Caupain quitte Trabzonspor après cinq matchs de championnat et reprend le chemin de Reggio d'Emilie, le club qu'il avait quitté l'été dernier. L'Américain s'y engage jusqu'au terme de la saison 2026-2027. Dimitris Priftis récupère ainsi un meneur qu'il a déjà dirigé, au moment où l'infirmerie le prive de l'ancien Limougeaud Speedy Smith et de Riccardo Rossato.

🇮🇹 Troy Caupain lascia il Trabzonspor e torna alla UNA Hotels Reggio Emilia! Ha chiuso la scorsa LBA con 15.3 punti, 5.6 assist e 4.1 rimbalzi di media, oltre a 16.8 di valutazione a partita. pic.twitter.com/nDO8CoXbjA — Iacopo De Santis (@iacopodesantis) 2 novembre 2026

Smith et Rossato à l'infirmerie, Troy Caupain en renfort

À Trévise, le 31 octobre, Priftis avait déjà dû faire sans ses deux arrières. Avant la rencontre, l'entraîneur grec n'avait pas caché que ces forfaits pesaient lourd sur ses rotations extérieures. L'horizon reste bouché pour Rossato : opéré le 27 octobre d'une hernie du sportif bilatérale, il en a pour deux mois d'absence selon le staff médical.

Pas question pour autant de parler de simple pige médicale. Reggio d'Emilie s'attache les services de Caupain jusqu'en fin de saison. Dans le communiqué du club, le directeur général Marco Sambugaro insiste sur la qualité de la relation construite avec le joueur lors de son premier passage sur place, et sur le bol d'air que son arrivée doit offrir à des rotations devenues trop courtes.

PROFIL JOUEUR Troy CAUPAIN Poste(s): Meneur Taille: 192 cm Âge: 30 ans (29/11/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / Basketball Champions League PTS 11,7 #73 REB 2 #236 PD 3,3 #61

Reggio d'Emilie cherche la carburation, Malaga en ligne de mire

L'équipe de Priftis peine à lancer sa saison. Elle pointe au 13e rang de Serie A avec deux succès pour quatre revers, et le calendrier ne lui accorde aucun répit. Prochaine étape ce mardi 3 novembre, sur le parquet de Malaga, pour la troisième journée de la phase de poules de Basketball Champions League.

À la veille du voyage en Andalousie, Priftis a de nouveau évoqué la fatigue de son groupe et un banc trop court pour tourner. Il attend que le ballon circule davantage en attaque et que sa défense gagne en continuité. Deux chantiers sur lesquels un meneur du profil de Caupain a son mot à dire.

Cinq matchs et puis s'en va

L'aventure à Trabzonspor tient en quelques lignes de statistiques. En cinq rencontres de championnat, Caupain affichait 8,6 points, 3,4 rebonds et 4 passes décisives de moyenne. Adroit de loin avec 41,2 % à 3-points, il peinait davantage dans l'ensemble, à 35,7 % aux tirs. Sa sortie la plus aboutie date du 28 octobre : 18 points face au tenant du titre, le Rytas Vilnius, en Basketball Champions League.

Auparavant, il avait également contribué à la victoire contre Nanterre, sans peser au scoring.

Troy Caupain, MVP du mois de mars lors de son premier passage

À Reggio d'Emilie, il ne repart pas d'une feuille blanche. En 2025-2026, le meneur/arrière avait bouclé l'exercice de Serie A à 15,3 points, 5,6 passes décisives et 4,1 rebonds pour 16,8 d'évaluation. Mars 2026 avait marqué son apogée : élu MVP du mois en Serie A, il avait accompagné un mois sans défaite de son équipe en championnat avec 16 points, 5 rebonds, 4,2 passes et 20,2 d'évaluation.

Sa plus belle soirée italienne remonte au 15 mars, à Sassari. Victoire 102-99, et un record personnel en Serie A pour l'Américain : 31 points à 10/13 aux tirs, dont un parfait 6/6 à 2-points et 4/7 de loin, pour 38 d'évaluation. Une performance qui résume la saison d'un joueur alors au centre du jeu de Priftis.

Son influence ne s'arrêtait pas aux frontières italiennes. En 14 matchs de FIBA Europe Cup, il tournait à 13,4 points, 4 rebonds et 5,4 passes décisives. Reggio d'Emilie avait poussé jusqu'en quarts de finale de la compétition, tout en validant son billet pour les playoffs de Serie A.

De Cincinnati à la SIG, un globe-trotter du basket européen

Avant l'Italie, il y avait eu Strasbourg. Recruté en février pour succéder à Edon Maxhuni, Caupain avait disputé onze matchs de Betclic ELITE, tournant à 14,5 points, 4 passes et 3,7 rebonds en une trentaine de minutes. Les supporters l'avaient élu SIGman du mois en mars puis en avril, sans que cela suffise à envoyer la SIG en playoffs. Il s'était engagé avec Reggio Emilia dans la foulée, en juin 2025.

L'escale alsacienne succédait à un passage à Murcie, entre championnat espagnol et Basketball Champions League. Passé par l'université de Cincinnati, le meneur avait goûté brièvement à la NBA avec Orlando avant de multiplier les étapes en Europe. Udine et Brescia en Italie, l'EuroCup avec Ulm et Brescia, la Basketball Champions League avec Holon, Ostende et le Darussafaka : Reggio Emilia récupère un joueur qui connaît la plupart des scènes du continent.