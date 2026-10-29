Un gros double-double et des regrets pour Bastien Vautier à Berlin

Le duel des invaincus a tourné à l'avantage de Berlin, malgré la soirée pleine de Bastien Vautier. Ce mercredi, pour le compte de la troisième journée de Basketball Champions League, le pivot français a compilé 17 points et 12 rebonds dans la salle de l'ALBA. Bilbao, qui comptait encore 13 points d'avance en deuxième période, a pourtant fini par céder sur le fil (103-100). Avec deux succès en trois rencontres, les Basques regardent désormais Berlin occuper seul la première place du groupe G.

El Surne Bilbao Basket cae en su visita a Berlín frente al Alba por 103 a 100



Darrun Hilliard fue el más destacado con 21 puntos, 6 triples y 9 asistencias junto a los 17 puntos y 12 rebotes de Bastien Vautier



📸 FIBA pic.twitter.com/elIzFrCxPA — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) 28 octobre 2026

Bastien Vautier, patron du rebond à Berlin

Huit prises en défense, quatre en attaque : Vautier a terminé meilleur rebondeur de la rencontre. Son activité sous les arceaux a largement pesé dans la domination de Bilbao dans ce secteur, avec 44 rebonds captés contre 35 pour l'ALBA. Une supériorité qui s'est traduite au tableau d'affichage, les Basques inscrivant 22 points sur secondes chances, contre 17 pour leurs hôtes.

Deuxième marqueur de son équipe, le Français n'a été devancé que par Darrun Hilliard, auteur de 21 points et 9 passes décisives. Il a complété sa feuille de statistiques d'une interception. Dans le camp allemand, Brandon Angel a livré une copie immaculée : 24 points à 10/10 aux tirs, dont deux paniers primés.

Un profil que Bilbao connaissait bien

Cette présence au rebond figurait en bonne place parmi les arguments mis en avant par Bilbao lors de son recrutement, officialisé le 26 juin dernier pour une saison. La direction sportive avait alors souligné son efficacité près du cercle, sa qualité de passe et, surtout, son apport au rebond offensif. Ses quatre prises offensives à Berlin sont venues confirmer ce portrait.

Le club basque avait d'ailleurs déjà goûté à sa capacité à produire un double-double. Sous le maillot de Cholet, Vautier avait compilé 16 points et 10 rebonds à Miribilla, en FIBA Europe Cup, un souvenir rappelé par Bilbao au moment de sa signature. Il a rejoint l'Espagne au sortir d'une saison à l'ASVEL, bouclée à 8,6 points et 3,9 rebonds de moyenne en Betclic ELITE, et à 5,7 points et 2,9 rebonds en EuroLeague.

13 points d'avance, puis une dernière minute fatale

À Berlin, Bilbao a longtemps tenu entre ses mains de quoi faire fructifier la performance de son intérieur. Devant à la pause (48-43), les visiteurs ont accéléré au retour des vestiaires jusqu'à mener 61-48. L'ALBA a alors renversé la tendance grâce à un 26-11, reprenant les commandes avant même l'entame du dernier quart-temps.

Les Allemands ont ensuite poussé leur avance jusqu'à neuf longueurs (81-72), sans jamais parvenir à se débarrasser de Bilbao. Les Basques sont même repassés devant à 54 secondes du terme (98-97). Un panier de Jordan Ford, puis un tir à 3-points de Justin Bean à une dizaine de secondes de la sirène, ont finalement fait basculer la rencontre.

Vautier a bien réduit l'écart dans les ultimes secondes, avant que Bean ne scelle le score sur la ligne des lancers francs. Faute de temps, Bilbao n'a pas pu construire une dernière possession dans de bonnes conditions. Le double-double du Français restera donc celui d'une soirée frustrante, synonyme de première défaite européenne pour les Basques.