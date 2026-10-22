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Un joueur du BCM Gravelines-Dunkerque échangé en G-League

Actuellement pigiste à Gravelines-Dunkerque, R.J. Nembhard a récemment été impliqué dans un échange de droits en G-League.
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Résumé
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Un joueur du BCM Gravelines-Dunkerque échangé en G-League
R.J. Nembhard retournera-t-il en G-League après sa pige au BCM ?
Crédit photo : BCM Gravelines-Dunkerque
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Arrivé à Gravelines-Dunkerque au tout début du mois d'octobre, sans avoir malheureusement connu les joies de la victoire pour l'instant avec le BCM (9,8 points de moyenne en 4 rencontres), R.J. Nembhard a été impliqué récemment dans un échange en G-League.

PROFIL JOUEUR
R.J. Nembhard
R.J. NEMBHARD
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 27 ans (22/03/1999)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / Betclic ELITE
PTS
8
#93
REB
2,3
#109
PD
2,7
#42

Professionnel depuis 2021, l'ancien arrière de Fos-Provence a toujours joué au moins une fois par saison dans l'antichambre de la NBA. Parfois peu (4 matchs en 2023/24 avec le Capital City GoGo), plus souvent sur des exercices entiers.

S'il décide de revenir en G-League, ce qui est loin d'être impossible puisque son contrat avec le BCM expire le 8 novembre, le pigiste de L.J. Thorpe découvrirait une nouvelle franchise.

Pour cause, il a été impliqué la semaine dernière dans un échange, les Valley Suns (où il a disputé 17 rencontres en 2026) ayant envoyé ses droits aux Rio Grande Valley Vipers, la franchise affiliée aux Houston Rockets.

Pour 110 matchs de G-League dans sa carrière, R.J. Nembhard a pu goûter brièvement au rêve NBA avec 14 apparitions sous le maillot des Cleveland Cavaliers en 2021/22.

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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