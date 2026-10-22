Un joueur du BCM Gravelines-Dunkerque échangé en G-League

Arrivé à Gravelines-Dunkerque au tout début du mois d'octobre, sans avoir malheureusement connu les joies de la victoire pour l'instant avec le BCM (9,8 points de moyenne en 4 rencontres), R.J. Nembhard a été impliqué récemment dans un échange en G-League.

PROFIL JOUEUR R.J. NEMBHARD Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 195 cm Âge: 27 ans (22/03/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 8 #93 REB 2,3 #109 PD 2,7 #42

Professionnel depuis 2021, l'ancien arrière de Fos-Provence a toujours joué au moins une fois par saison dans l'antichambre de la NBA. Parfois peu (4 matchs en 2023/24 avec le Capital City GoGo), plus souvent sur des exercices entiers.

S'il décide de revenir en G-League, ce qui est loin d'être impossible puisque son contrat avec le BCM expire le 8 novembre, le pigiste de L.J. Thorpe découvrirait une nouvelle franchise.

Pour cause, il a été impliqué la semaine dernière dans un échange, les Valley Suns (où il a disputé 17 rencontres en 2026) ayant envoyé ses droits aux Rio Grande Valley Vipers, la franchise affiliée aux Houston Rockets.

We’ve acquired the returning player rights to Phillip Wheeler from the Rio Grande Valley Vipers in exchange for Damion Baugh, Kalib Boone, RJ Nembhard Jr. and Steven Richardson. pic.twitter.com/RwXBbBbZv2 — Valley Suns (@GLeagueSuns) 8 octobre 2026

Pour 110 matchs de G-League dans sa carrière, R.J. Nembhard a pu goûter brièvement au rêve NBA avec 14 apparitions sous le maillot des Cleveland Cavaliers en 2021/22.