Un joueur du BCM Gravelines-Dunkerque échangé en G-League
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Arrivé à Gravelines-Dunkerque au tout début du mois d'octobre, sans avoir malheureusement connu les joies de la victoire pour l'instant avec le BCM (9,8 points de moyenne en 4 rencontres), R.J. Nembhard a été impliqué récemment dans un échange en G-League.
Professionnel depuis 2021, l'ancien arrière de Fos-Provence a toujours joué au moins une fois par saison dans l'antichambre de la NBA. Parfois peu (4 matchs en 2023/24 avec le Capital City GoGo), plus souvent sur des exercices entiers.
S'il décide de revenir en G-League, ce qui est loin d'être impossible puisque son contrat avec le BCM expire le 8 novembre, le pigiste de L.J. Thorpe découvrirait une nouvelle franchise.
Pour cause, il a été impliqué la semaine dernière dans un échange, les Valley Suns (où il a disputé 17 rencontres en 2026) ayant envoyé ses droits aux Rio Grande Valley Vipers, la franchise affiliée aux Houston Rockets.
Pour 110 matchs de G-League dans sa carrière, R.J. Nembhard a pu goûter brièvement au rêve NBA avec 14 apparitions sous le maillot des Cleveland Cavaliers en 2021/22.