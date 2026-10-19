Un lieutenant de Shai Gilgeous Alexander prolonge au Thunder !

Le Thunder ne change pas d'approche. Convaincu du bien fondé de conserver son noyau dur champion en 2025, OKC a trouvé un accord avec Cason Wallace pour une prolongation de cinq ans estimée à 139 millions de dollars, selon Shams Charania d'ESPN. Les deux parties ont conclu les négociations avant la date limite de lundi pour les prolongations de contrat des joueurs issus de la draft 2023.

Just in: Oklahoma City Thunder All-Defensive guard Cason Wallace has agreed to a five-year, $139 million rookie-scale contract extension, agents Jeff Schwartz, Max Lipsett and Marcus Monk of Excel Sports Management tell ESPN. pic.twitter.com/vCNVSJjp0q — Shams Charania (@ShamsCharania) 19 octobre 2026

Sélectionné en 10e position cette année-là, l'arrière s'est progressivement imposé comme un élément important du dispositif d'OKC. Apprécié pour son intensité défensive et sa fiabilité, l'ancien de Kentucky se voit récompensé pour sa progression et une saison 2025-2026 convaincante.

Un défenseur devenu incontournable

En effet, lors des 77 rencontres disputées par Cason Wallace en saison régulière, l'arrière s'est révélé indispensable notamment sur le volet défensif. Le joueur né à Dallas a établi un nouveau record personnel avec 1,9 interception par match mais surtout 150 steals réalisés sur la saison, le plaçant à la premier du classement concernant cet aspect du jeu.

Ses performances lui ont ainsi permis d'être sélectionné dans la deuxième équipe All-Defensive de la NBA. À seulement 22 ans, le champion 2025 s'affirme ainsi comme l'un des éléments prometteurs d'une équipe sans doute compétitive sur les années à venir.

Cason Wallace led the NBA in total steals and deflections last season.



OKC now has its entire starting five under contract long-term. pic.twitter.com/3q1XZk1E3d — Everything Hoops (@JefeHoops) 19 octobre 2026

D'ailleurs, le rôle de Cason Wallace pourrait encore évoluer l'an prochain. Avec le départ de Luguentz Dort lors de l'intersaison de nouvelles perspectives s'ouvrent pour l'arrière. Désormais installé dans le cinq majeur, le joueur drafté en 2023 pourrait obtenir davantage de responsabilités en attaque.

Oklahoma City mise sur la continuité

Ainsi alors que l'extérieur prenait 7,6 tirs en moyenne par match l'an passé, cette statistique pourrait tout à fait passer les 10 tentatives sur l'exercice 2026-27. Le Thunder sécurise un joueur capable d'apporter de l'impact défensif tout en poursuivant son développement offensif. La franchise conserve ainsi une pièce importante de son projet autour de Shai Gilgeous-Alexander et de ses ambitions de titre.

Avec cette extension de contrat signée, Cason Wallace peut désormais se tourner à 100% vers la saison à venir. Les hommes de Mark Daigneault lanceront leur année 2026-27 dans la nuit de mardi à mercredi sur le parquet des Spurs pour un remake des finales de conférences Ouest. L'arrière espère commencer du bon pied ce nouveau chapitre avec sa franchise.