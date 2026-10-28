Un nouveau club pour Adama Bal après son passage aux Grizzlies ?

L'affaire était annoncée depuis le printemps dernier : Adama Bal (2,01 m, 22 ans) allait rester une saison supplémentaire de l'autre côté de l'Atlantique.

« Je veux surtout me donner une vraie chance complète aux États-Unis avec un vrai été de préparation et une vraie saison derrière, que ce soit en G-League ou en NBA. Avec ce qui s’est passé cette année, je veux vraiment voir ce que ça donne avec de bonnes conditions et une vraie préparation. »

Ce qui s'est passé ? Une pré-saison en Europe avec la SIG Strasbourg, un spleen légitime suite à la fin précoce de sa première aventure pro, une saison rookie correcte en G-League (7,4 points et 1 passe décisive avec Westchester) puis un rayon de soleil avec les Memphis Grizzlies (10,4 points, 3,3 rebonds et 2,4 passes décisives en 8 matchs NBA) pendant deux semaines.

"Après Strasbourg, honnêtement, je pensais que c’était fini. Et six mois plus tard, je mets 20 points en NBA", nous soufflait-il après coup.

Signataire de deux contrats de dix jours avec les Grizzlies, le Manceau n'a pas été convié à participer à la pré-saison d'une équipe NBA. Mais il devrait refaire surface dans l'antichambre de la grande ligue, potentiellement dans le giron des Bucks.

Adama Bal (Westchester Knicks) - Adama Bal (Memphis Grizzlies) · G League 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Adama Bal Adama Bal MJ 29 8 PTS 7,4 10,4 REB 1,8 3,3 PD 1 2,4 IN 0,4 1,1 CO 0,2 0,1

Ainsi, la G-League a annoncé qu'il avait été envoyé au Wisconsin Herd par son ancien club de Westchester contre Tuburu Naivalurua, drafté l'an dernier par la franchise affiliée à Milwaukee.

The Wisconsin Herd has acquired the returning player rights to Adama Bal from the Westchester Knicks in exchange for a second-round pick in the 2027 NBA G League Draft, a second-round pick in the 2028 NBA G League Draft and the returning player rights to Tuburu Naivalurua. pic.twitter.com/MPNmikaYqy — Wisconsin Herd (@WisconsinHerd) 28 octobre 2026

Maintenant, sera-t-il présent au camp d'entraînement du Herd ? L'équipe de Oshkosh avait communiqué avant cet échange sur son roster et Tuburu Naivalurua n'y figurait pas. Ce qui n'empêche évidemment pas d'y ajouter Bal en dernière minute...