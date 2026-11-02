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Un nouveau départ en Israël pour cet ancien meneur de Saint-Quentin

Joker de Saint-Quentin en 2023-2024, Yiftach Ziv poursuit sa route dans le championnat israélien. Le meneur international de 31 ans s’est engagé avec le Maccabi Rishon LeZion, après sa saison à l’Hapoel Tel-Aviv.
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Un nouveau départ en Israël pour cet ancien meneur de Saint-Quentin
Passé par Saint-Quentin en 2024, Yiftach Ziv change de club en Israël.
Crédit photo : Lilian Bordron
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Yiftach Ziv va continuer sa carrière sous les couleurs du Maccabi Rishon LeZion. Le club a annoncé la signature du meneur international israélien (1,91 m, 31 ans) pour le reste de la saison 2026-2027, ce dimanche 1er novembre.


Une belle fin de saison à Saint-Quentin

L’ancien joueur de Saint-Quentin poursuit sa route dans un championnat qu’il connait bien pour y avoir passé l’intégralité de sa carrière, à l’exception d’une saison 2023-2024 démarrée en Espagne à Grenade, avant une fin d’exercice remarquée au SQBB. 

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Yiftach Ziv avait contribué à la très belle saison axonaise (6,5 points à 41% aux tirs, 2,9 rebonds et 2,4 passes décisives) avant de se blesser pour la série de playoffs contre l’ASVEL.

Yiftach Ziv (Saint-Quentin) - Yiftach Ziv (Hapoel Tel Aviv) · Betclic ELITE 2023-2024

Yiftach ZivYiftach Ziv
MJ1722
PTS6,55,2
REB2,92
PD2,41,9
IN0,61
CO0,10,2

Il avait ensuite retrouvé Israël en rejoignant l’Hapoel Holon, avant de passer par l’Hapoel Tel-Aviv, avec un rôle important dans la rotation en championnat (5,7 points, 2,3 rebonds, 2,2 passes en 14 minutes) sans pour autant goûter de nouveau à l’EuroLeague (24 matchs sous le maillot du Maccabi Tel-Aviv entre 2021 et 2023).

Avec le Maccabi Rishon LeZion, l’international israélien retrouvera Guy Kaplan, déjà côtoyé avec Gilboa Galil. Il fera aussi équipe avec l’ex Nanterrien Justin Tillman, qui a remplacé Nathan Kuta, nouvelle recrue du Mans.

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