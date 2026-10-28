Un pivot français passe de la Virtus Bologne au giron des Lakers

Tout juste diplômé de l'université de Houston, Kalifa Sakho n'a pas encore disputé le moindre match professionnel à 25 ans, mais a déjà connu une saison rookie particulièrement active.

PROFIL JOUEUR Kalifa SAKHO Poste(s): Pivot Taille: 204 cm Âge: 25 ans (14/02/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / NCAA PTS 2,4 #3646 REB 2,6 #2328 PD 0,1 #4328

Au relais de Kokila à la Virtus

À l'approche de la fin du mois d'octobre, le natif de Rouen en est déjà à trois franchises G-League depuis le début de l'été, et un passage par la... Virtus Bologne, où il a été sparring-partner en septembre le temps de l'indisponibilité de Kevin Kokila, disputant même deux matchs amicaux contre Tortone et Rome.

L'apprentissage du très haut niveau avec l'équipe d'Alex Mumbru, qui risque de lui servir pour ses vrais débuts chez les pros, au sein du giron des Lakers.

Dans le roster de pré-saison de Coachella Valley

À la réception des alley-oops de Luka Doncic ? Non, pas encore, même si l'état de la raquette de Los Angeles pourra peut-être lui donner des idées à terme.

Le Franco-Guinéen va plutôt tenter de décoller avec Coachella Valley, l'équipe de G-League des Lakers. Il fait partie des 18 joueurs convoqués pour le training camp, avec l'idée d'y gagner sa place.

Your 2026 Coachella Valley Lakers training camp roster 🗣️ pic.twitter.com/KeTz192gAS — Coachella Valley Lakers (@CValleyLakers) 27 octobre 2026

Il a déjà appartenu à trois équipes G-League

De quoi enfin poser ses valises ? Passé par quatre facs différentes en cinq ans depuis son départ du centre de formation de Limoges, où il a longtemps fait ses armes, Kalifa Sakho a aussi connu une certaine instabilité ces dernières semaines en G-League, sans qu'elle ne soit de son fait.

Sélectionné en septième position de la draft internationale par Cleveland début juillet, il a été envoyé deux mois plus tard à Wisconsin, en compagnie de l'éphémère chalonnais Miller Kopp.

Si le Herd communiquait encore en début de semaine sur sa présence lors du training camp, la franchise affiliée aux Bucks a fini par changer son fusil d'épaule et l'a envoyé aux Lakers.

The Wisconsin Herd has acquired the returning player rights to Jack Doumbia from the Coachella Valley Lakers in exchange for Kalifa Sakho. pic.twitter.com/nsL7cq3I8S — Wisconsin Herd (@WisconsinHerd) 26 octobre 2026

Ce qui permet ainsi à l'équipe de Thousand Palms de disposer d'un pivot athlétique, tant dans les sauts dans la course, conformément aux souhaits de la grande sœur, Los Angeles. Ce qui ne fait jamais de mal...