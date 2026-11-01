Un quatrième Français sacré champion WNBA avec les Valkyries !

Vous n'avez évidemment pas loupé le sacre de Gabby Williams, nouvelle idole de San Francisco et première Française élue MVP de la finale WNBA.

Il ne vous a pas échappé non plus que Janelle Salaün et Aminata Gueye, certes actrices plus secondaires de la finale, appartenaient également à l'effectif des Valkyries, doublant de fait le nombre de tricolores championnes WNBA.

En ajoutant la pionnière Sabrina Palie en 2006, Sandrine Gruda en 2016 et Iliana Rupert en 2022, elles sont désormais six joueuses avec une bague.

Le préparateur physique des Valkyries est Français !

Mais vous ne saviez peut-être pas que la catégorie des coachs et membres du staff vient également de s'enrichir d'un champion grâce à l'épopée de Golden State.

Dans l'ombre du trio Williams - Salaün - Gueye, un autre Français œuvrait aux Valkyries : Papis Sambe (34 ans), "performance coach" soit préparateur physique de l'équipe californienne.

Le natif d'Orléans est arrivé à Golden State lors de la création de la franchise au printemps 2025.

Papis Sambe est à Golden State depuis le printemps 2025

À l'INSEP avec la génération Evan Fournier

Le couronnement d'une reconversion réussie pour celui qui fut auparavant un vrai espoir du basket français, n'ayant pas réussi à percer dans le milieu pro.

Membre de la génération 1992, international U16 aux côtés du duo Fournier - Westermann, passé par le Pôle France, aperçu le temps de 13 matchs de Pro B avec l'ALM Évreux, le petit frère de Lamine Sambe a surtout arpenté les divisions nationales sous les couleurs de Recy-Saint-Martin, Coulommiers, Cognac ou Poissy.

PROFIL JOUEUR Papis SAMBE Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 194 cm Âge: 34 ans (10/08/1992) Nationalités: Stats 2012-2013 / ELITE 2 PTS 0,2 #227 REB 0 #230 PD 0,4 #198

"J'ai réfléchi à une possibilité de faire autre chose dans ce monde"

"J’ai souvent pris mon frère en exemple", racontait-il en 2021 à BasketUSA. "Souvent, je me suis dit, s’il lui arrive, alors mon chemin est tracé. Je pensais qu’en étant plus talentueux que lui, j’y arriverais aussi bien que lui. Mais moi, mentalement j’ai été trop laxiste. J’ai parfois des regrets, mais il faut surtout avancer. Le basket c’est toute ma vie, alors j’ai réfléchi à une possibilité de faire autre chose dans ce monde-là. Il n’était plus possible pour moi d’enchaîner les contrats dans toute la France dans les championnats N1 ou N2. Je devais trouver une stabilité."

À ce titre, une idée s'impose alors assez vite : celle de devenir préparateur physique.

"L’été, j’ai toujours aimé faire des grosses préparations physiques, aller à la salle de musculation", poursuivait-il dans les colonnes de BasketUSA. "Souvent, mes proches me poussaient à penser à devenir préparateur physique. Et c’est vrai que j’ai toujours pris plaisir à aider et accompagner certains de mes coéquipiers. J’ai donc décidé de devenir préparateur physique et de reprendre les études. À partir de ce moment, mon rêve n’était plus d’être joueur NBA mais plutôt d’accompagner des sportifs à accomplir leur rêve."

Passé par l'Indonésie et le football américain !

Diplômé avant l'irruption du Covid, Pape Sambe a pu se lancer dans le milieu grâce à un gros coup de pouce de son grand ami, Evan Fournier.

Alors à son prime NBA avec Orlando, son ex-coéquipier de l'INSEP l'a invité à ses côtés pour le maintenir en forme lors du confinement, avant de le garder pour une saison supplémentaire.

De quoi lui mettre le pied à l'étrier pour attirer les regards des universités de Texas Tech, où il officie en tant que conseiller, puis d'Oregon, où il intègre le staff de l'équipe de... football américain !

Suivent ensuite d'autres expériences, auprès de la fédération indonésienne puis dans le giron des Nuggets pendant trois ans, notamment avec l'équipe de G-League de Grand Rapids, avant l'arrivée à Golden State l'année dernière.

Après Wade et Cabioc'h

L'ancien Espoir de la Chorale de Roanne serait ainsi le troisième Français à décrocher un titre WNBA en tant que membre d'un staff après James Wade, double champion (assistant à Minnesota, coach à Chicago) puis Yoann Cabioc'h, coordinateur vidéo à Chicago en 2021.

Cela valait effectivement le coup de quitter les parquets de Nationale 2 à 25 ans, en pleine force de l'âge, pour tenter de réussir ailleurs dans le basket... "Le boss", l'a ainsi complimenté Aminata Gueye sur Instagram.