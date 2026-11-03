Amandine Toi (1,78 m, 28 ans) a vécu une soirée aussi remarquable individuellement que difficile collectivement. Dimanche 1er novembre, l'arrière française a inscrit 34 points sur le parquet du GEAS Sesto San Giovanni, en cinquième journée de Serie A1 italienne. Mais son équipe de Brixia Brescia s'est inclinée de 32 points (98-66). Un contraste qui résume le début de saison de l'ancienne joueuse de Toulouse : meilleure marqueuse du championnat avec 20 points de moyenne, elle évolue chez la lanterne rouge, toujours sans victoire.

34 points dans une défaite de 32 points

Ce poste 2/3 longiligne a pourtant livré sa meilleure prestation offensive depuis son arrivée en Italie. En 36 minutes et 40 secondes, elle a compilé 34 points à 13/19 aux tirs, dont 3/7 à 3-points, et 5/6 aux lancers francs. Elle a également ajouté 2 passes décisives et 3 interceptions, pour 29 d'évaluation.

À elle seule, Toi a inscrit plus de la moitié des points de Brescia. Elle comptait déjà 26 points au cours du troisième quart-temps, alors que son équipe était menée 65-43. Son efficacité a contrasté avec les difficultés offensives de ses partenaires : seule la Slovène Sona Svetlikova (1,92 m, 27 ans) a également dépassé les dix points, avec 13 unités et 11 rebonds.

En face, le GEAS a pu s'appuyer sur six joueuses en "double figure" comme le disent les Américains, dont Madison Hayes (21 points), Julianna Okosun (17) et Lani White (16). Avec 17 paniers à 3-points inscrits, la formation de Cinzia Zanotti a rapidement creusé l'écart, menant 53-33 à la pause puis 76-56 après trente minutes.

Amandine Toi domine le classement des marqueuses de Serie A1

Ce carton à 34 points constitue le point d'orgue d'un début de saison durant lequel Amandine Toi a progressivement augmenté sa production offensive. Après avoir inscrit 16 points contre Venise et Derthona, puis 12 face à Livourne, elle avait déjà marqué 22 points contre San Martino di Lupari le 25 octobre.

Son nouveau record personnel de la saison lui permet de porter sa moyenne à 20 points après cinq journées, soit 100 points inscrits. Elle occupe nettement la première place du classement des marqueuses devant la Danoise Julianna Okosun (17,2 points), la Suissesse Evita Herminjard (17) et l'Américaine Alyssa Ustby (17 en quatre matchs).

Toi affiche également 48 % de réussite aux tirs, dont 38,5 % à 3-points sur 7,8 tentatives par rencontre. Elle ajoute 1,8 rebond, 2,4 passes décisives et 2,2 interceptions en 36 minutes de moyenne, mais perd aussi 5 ballons par match. Des statistiques qui témoignent de ses responsabilités offensives particulièrement importantes.

PROFIL JOUEUR Amandine TOI Poste(s): Meneur Taille: 178 cm Âge: 28 ans (02/07/1998) Nationalités: Stats 2026-2027 / Serie A1 Féminine PTS 20 #1 REB 1,8 #94 PD 2,4 #26

Brescia dernier, avec cinq défaites et un différentiel de -171

Le contraste est d'autant plus frappant que Brescia traverse un début de championnat particulièrement difficile. Le club lombard a perdu ses cinq premières rencontres, dont quatre par au moins 32 points.

Après les revers à Venise (92-50), contre Tortone (58-98) et à Livourne (104-59), Brescia avait limité les dégâts face à San Martino di Lupari (71-83). Mais le déplacement au GEAS a confirmé les difficultés de cette équipe, qui encaisse en moyenne 95 points par match.

Avec 304 points inscrits pour 475 encaissés, Brescia présente un différentiel de -171 points en cinq journées, soit -34,2 points par rencontre. Le club, déjà dixième du championnat en 2025-2026 avec trois victoires en vingt matchs, occupe la dernière place du classement.

Samedi 7 novembre, Brescia recevra Costa Masnaga avec l'objectif d'ouvrir enfin son compteur de victoires.

Une scoreuse qui s'est révélée après son départ de Toulouse

Cette réussite individuelle confirme l'évolution du jeu d'Amandine Toi depuis son départ de France en 2024.

Passée par le Centre Fédéral puis le Roannais Basket Féminin, la Parisienne avait poursuivi son parcours aux États-Unis, à l'université de Virginia. Elle y avait notamment tourné à 11,9 points de moyenne en NCAA lors de la saison 2021-2022.

De retour en France, cette slasheuse avait évolué en LF2 à Charnay en 2022-2023, puis à Toulouse la saison suivante. Avec respectivement 6,6 et 6,9 points de moyenne, elle occupait alors un rôle offensif bien moins important.

Son départ pour l'Islande en 2024 avait marqué un changement. Avec Thor AK Akureyri, elle avait compilé 23,4 points, 3,2 rebonds et 3,7 passes décisives de moyenne, à 40,7 % de réussite à 3-points.

Elle avait ensuite rejoint l'Australie et Logan Thunder, avant de retrouver l'Islande avec Haukar en 2025-2026. Là encore, elle avait confirmé ses qualités de scoreuse avec 21,6 points et 5,1 passes décisives en 33 rencontres. Un second passage à Logan Thunder a précédé sa signature à Brescia durant l'intersaison. Dans cette ligue d'été, elle a également fait part de ses qualités de scoreuse.

Deux ans après son départ de Toulouse, Amandine Toi a donc conservé ses habitudes offensives en découvrant la première division italienne. Elle va maintenant devoir cumuler performance individuelle et premières victoires collectives. Tout un challenge.