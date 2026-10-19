Une nouvelle recrue venue de NBA pour secourir la raquette de l'Étoile Rouge

Crvena Zvezda Belgrade a trouvé du renfort à l'intérieur. Après les premières informations faisant état d'un accord, le club serbe a confirmé ce dimanche 18 octobre l'engagement de Christian Koloko (2,16 m, 26 ans). Le pivot camerounais s'apprête ainsi à découvrir le basket européen et l'EuroLeague pour la première fois de sa carrière.

Christian Koloko is the newest addition to the BC Crvena zvezda Meridianbet roster! Welcome to Belgrade and the Red&White family, Christian! 🔴⚪️



Кристијан Колоко ново је појачање КК Црвена звезда Меридианбет!



Бивши центар Торонта, ЛА Лејкерса и Мемфиса стиже у Београд и… pic.twitter.com/FeX21MttQ6 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) 18 octobre 2026

Un renfort NBA pour répondre aux blessures dans la raquette

Cette signature intervient dans un contexte particulier pour la formation de Belgrade. Privée de Johnathan Motley et d'Ebuka Izundu, tous deux blessés, l'Étoile Rouge devait trouver une solution supplémentaire dans son secteur intérieur.

@CJKoloko welcome to 🔴⚪️ family! 🙌🏼



Упознајте новог кошаркаша КК Црвена звезда Меридианбет 🔥#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/BuydvvqagU — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) 18 octobre 2026

À l'issue des six premières journées d'EuroLeague, le club serbe présente un bilan de quatre victoires pour deux défaites.

L'arrivée de Koloko doit lui permettre de disposer d'une nouvelle option au poste de pivot, même si sa date de disponibilité reste à préciser.

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Le club indique que le Camerounais rejoindra le groupe après avoir effectué ses examens médicaux. La durée de son contrat n'a pas été précisée dans le communiqué officiel.

Un ancien des Raptors et des Lakers qui va découvrir l'Europe

Né à Douala, au Cameroun, Christian Koloko a effectué l'essentiel de sa formation aux États-Unis. Après trois saisons universitaires à Arizona, entre 2019 et 2022, il a été sélectionné en 33e position de la Draft NBA 2022 par les Toronto Raptors.

Lors de sa dernière année universitaire, il s'était notamment distingué en étant élu meilleur défenseur et joueur ayant le plus progressé de la conférence Pac-12.

Sa carrière professionnelle l'a ensuite conduit à Toronto, puis aux Los Angeles Lakers, aux Memphis Grizzlies et aux Atlanta Hawks.

Lors de la saison NBA 2025-2026, il a disputé 27 rencontres de saison régulière, pour des moyennes de 2,7 points, 3 rebonds et 0,9 contre. Ses dernières apparitions en NBA ont eu lieu sous les couleurs d'Atlanta, avec 14 matchs disputés. Il avait aussi été envoyé en G-League en parallèle.

Christian Koloko Poste : Pivot

Taille : 216 cm

Âge : 26 ans

Nationalité : Cameroun

Club : Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies Atlanta Hawks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 2,7 #506 REB 3,0 #299 PD 0,7 #468

À Belgrade, Koloko va donc découvrir un environnement différent de celui qu'il a connu aux États-Unis. Son profil de pivot mobile, doté d'une importante envergure et spécialisé dans la protection du cercle, pourrait apporter une dimension défensive supplémentaire à la formation serbe.

Pour l'Étoile Rouge, cette officialisation constitue une réponse à ses difficultés actuelles dans la raquette.