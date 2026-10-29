Une page va se tourner en NBA : Ernie Johnson annonce son départ d'« Inside the NBA » après 37 saisons

C'est une figure de la télévision américaine qui s'apprête à quitter l'antenne. Ernie Johnson, présentateur historique d'« Inside the NBA », a annoncé mercredi 28 octobre que la saison 2026-2027 serait sa dernière à la tête de l'émission. Après 37 saisons passées à commenter l'actualité de la ligue aux côtés de Charles Barkley, Kenny Smith et Shaquille O'Neal, le journaliste de 70 ans souhaite réduire son activité, notamment pour consacrer davantage de temps à sa famille.

« Ce sera ma dernière saison. C'est entièrement ma décision. Il est simplement temps », a-t-il expliqué dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Ernie Johnson explique les raisons de son départ

Aux commandes d'« Inside the NBA » depuis 1990, un an après la création de l'émission, Johnson a progressivement constitué l'un des quatuors les plus connus du paysage audiovisuel sportif américain. Son départ répond d'abord à une volonté personnelle.

« J'ai toujours été fier de ma préparation, des heures que je consacrais chaque jour à préparer l'émission suivante. J'ai toujours adoré cette partie de mon travail. Mais je m'étais promis que si cela devenait un jour davantage une difficulté qu'un plaisir, je saurais qu'il serait temps de partir. Après 37 saisons, ce moment est arrivé. »

Le présentateur a également évoqué ses problèmes cardiaques, notamment un pontage coronarien subi il y a quatorze mois. Il précise toutefois que cette décision ne lui a pas été imposée par ses médecins. Il souhaite désormais profiter davantage de son épouse Cheryl et de leurs cinq petits-enfants.

Charles Barkley pourrait également quitter l'émission

L'annonce intervient alors qu'« Inside the NBA » a récemment changé de diffuseur. Après des décennies sur TNT, le programme est désormais retransmis sur ESPN et ABC dans le cadre du nouvel accord audiovisuel de la NBA, tout en conservant son équipe historique et sa production par TNT Sports.

The Inside The NBA crew reacts to Ernie Johnson announcing this will be his last season on the show ❤️ pic.twitter.com/kLF2foSLgl — SportsCenter (@SportsCenter) 28 octobre 2026

L'avenir de cette équipe est désormais incertain. Charles Barkley avait lui-même annoncé en septembre qu'il envisageait de quitter l'émission au terme de la saison, liant explicitement son avenir à celui de Johnson.

« Ernie et moi, c'est un package. S'il me dit qu'il arrête, je pars aussi », avait-il déclaré dans le podcast de Bill Simmons.

Une activité réduite, mais pas de retraite

Ernie Johnson a néanmoins tenu à préciser qu'il ne disparaîtrait pas complètement des écrans. Il continuera notamment à participer à la couverture de la March Madness, le tournoi universitaire américain, ainsi qu'à d'autres projets pour TNT et CBS.

Il a également lancé sa propre société de production, 32 Bowties, consacrée aux histoires positives du sport.

« Ce n'est absolument pas la fin. C'est simplement une nouvelle page qui se tourne. Je chérirai toujours chacun des chapitres que nous avons écrits avec Inside the NBA », a-t-il conclu.

Son départ est prévu en juin 2027, à l'issue de la saison NBA. Six fois récompensé aux Emmy Awards, Ernie Johnson laissera derrière lui une émission dont il aura été le présentateur pendant près de quatre décennies.