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Une première européenne qui ne passe pas inaperçue pour un jeune Français

Lucas Fischer (22 ans) a réussi ses débuts sur la scène européenne ce mercredi 21 octobre, lors de la défaite du Ratiopharm Ulm sur le parquet du PAOK Salonique (87-78). Le Français s'est illustré avec 10 points à 100 % de réussite au tir en seulement 18 minutes de jeu.
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Résumé
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Une première européenne qui ne passe pas inaperçue pour un jeune Français
Pour sa première en EuroCup, Lucas Fischer se distingue avec un 5/5 au tir malgré la défaite d'Ulm
Crédit photo : OrangeAcademy
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Lucas Fischer (1,94 m, 22 ans) n'a pas manqué son rendez-vous avec l'EuroCup. Pour sa première apparition avec l'équipe professionnelle du Ratiopharm Ulm, lors de la quatrième journée de la compétition, le jeune Français a livré une prestation particulièrement efficace malgré la défaite de son équipe en Grèce.


Une première européenne sans le moindre tir manqué

Sorti du banc, l'ancien joueur de Nanterre et du Portel a inscrit 10 points en 18 minutes, avec un parfait 5/5 aux tirs. Il a également ajouté 1 rebond, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre à sa ligne statistique pour une évaluation de 12.

Lucas FISCHER
Lucas FISCHER
10
PTS
1
REB
1
PDE
Logo EuroCup
PAO
87 78
ULM

Mais c'est surtout sa présence près du cercle qui a attiré l'attention. Le Français a participé dès son entrée en jeu, au bon début de match des Allemands, qui ont rapidement pris les devants (19-20).

Malgré cette entame, Ulm n'a pas réussi à conserver son avantage. Mené de quatre points à la pause (46-42), le club allemand est resté au contact jusqu'au dernier quart-temps avant de céder face au PAOK (87-78). Une deuxième défaite en quatre rencontres d'EuroCup pour le Ratiopharm Ulm.

Durant ce match Meïssa Faye a scoré 7 points, Armel Traoré 2 et Adam Atamna a été le tricolore le plus en vue offensivement avec 13 points pour 9 d'évaluation.

Adam ATAMNA
Adam ATAMNA
13
PTS
0
REB
1
PDE
Logo EuroCup
PAO
87 78
ULM

De l'OrangeAcademy à l'équipe première d'Ulm

Cette première apparition européenne sous la tunique allemande vient récompenser le début de saison productif de Lucas Fischer en deuxième division allemande.

Arrivé à Ulm durant l'intersaison 2026 après son départ du Portel, le joueur de 22 ans évolue principalement avec l'OrangeAcademy, l'équipe réserve du club allemand, entraînée par le Français Mehdy Mary.

Sur ses cinq premières rencontres de ProA allemande, Fischer affiche des moyennes de 16,6 points, 4,2 rebonds et 2,2 passes décisives en 28,6 minutes, avec notamment 50 % de réussite à 3-points.

Passé auparavant par Nanterre, le Français poursuit ainsi son parcours en Allemagne, où il bénéficie cette fois d'une première expérience en EuroCup. Une opportunité qu'il a saisie avec une efficacité maximale au tir, même si sa prestation n'a pas suffi à éviter le revers d'Ulm à Salonique.

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