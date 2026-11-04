Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN

Une première recrue en approche à Limoges : le CSP a trouvé le pigiste de Nicolas Lang !

En difficulté en ce début de saison, barragiste de Betclic ÉLITE et sorti sans ménagement de la Coupe de France mardi par Dijon, Limoges aurait déniché son pigiste en la personne de l'ancien choletais Chris-Ebou Ndow.
|
Résumé
Écouter
Une première recrue en approche à Limoges : le CSP a trouvé le pigiste de Nicolas Lang !
L'ancien choletais Chris-Ebou Ndow (n°25) est attendu à Limoges
Crédit photo : Julie Dumélié
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Après l'élimination dès le troisième tour de la Coupe de France mardi soir à Dijon (90-74), Arnaud Tessier s'est senti obligé de préciser que Limoges n'avait pas balancé le Trophée Robert-Busnel. Mais que le CSP n'était tout simplement pas en état d'aligner une équipe compétitive.

LIRE AUSSI

"Pour Hugo Invernizzi, une personne normale en aurait pour six semaines, lui veut jouer", a indiqué l'entraîneur limougeaud au Bien Public. "Mam Guissé a fait une grosse chute après un rebond, il voulait jouer mais le médical a dit non. Taï Webster a une hanche enflammée, on verra."

Et puis, il y a Nicolas Lang, absent jusqu'au mois de décembre. Soit quatre joueurs majeurs absents à Dijon.

LIRE AUSSI

Si certains des trois premiers pourraient revenir samedi à Nancy, le CSP pourra également compter sur un renfort bienvenu. Selon nos informations, le club champion d'Europe 1993 a mené à bien sa quête d'un pigiste médical.

Ndow, une saison réussie en Betclic ÉLITE au compteur

Ainsi, Beaublanc devrait accueillir le tout premier Norvégien de son histoire puisque Chris-Ebou Ndow (1,98 m, 32 ans) est attendu à Limoges.

Un retour en Betclic ÉLITE, un an et demi après avoir participé à la saison réussie de Cholet Basket. Tout en gardant une vraie frustration sur l'issue de l'exercice : blessé au torse lors d'un entraînement en avril, le natif de Stavanger avait dû déclarer forfait pour le sprint final et les playoffs.

Ce qui avait peut-être précipité l'élimination prématurée de CB, sorti en quart de finale par la JL Bourg malgré l'avantage du terrain (0-2), tant il apportait de l'huile dans les rouages et une vraie intensité défensive.

"C’est un joueur qui fluidifie, amène de l’énergie, prend ce qu’on lui donne et qui est très efficace", soulignait ainsi son ex-entraîneur Fabrice Lefrançois dans les colonnes du Courrier de l'Ouest.

Ancien capitaine de Denain, parti au Japon

Également bien connu en France pour avoir été le capitaine de Denain, où il a évolué pendant deux saisons, avant un passage bien plus oubliable à Boulazac (trois apparitions en 2021 avant d'être coupé), Chris-Ebou Ndow est parti à l'aventure la saison dernière.

Après sa découverte réussie de la Betclic ÉLITE (8,5 points à 51% et 5,3 rebonds de moyenne en 41 matchs toutes compétitions confondues avec CB), l'ancien ailier de Bergen a choisi l'option de la deuxième division japonaise !

Pas une franche réussite collective, puisque Shizuoka a terminé à l'avant-dernière place de la B2 League avec 45 défaites en 60 matchs, mais le futur limougeaud a compilé ses meilleurs chiffres en carrière professionnelle, à l'exception évidente du très faible championnat norvégien : 11,6 points à 44%, 6,2 rebonds et 2,6 passes décisives.

PROFIL JOUEUR
Chris-Ebou Ndow
Chris-Ebou NDOW
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 198 cm
Âge: 32 ans (10/12/1993)
Nationalités:
norvege-flag.jpg
Stats 2025-2026 / B.League One
PTS
11,6
#40
REB
6,2
#35
PD
2,6
#48

Tout proche d'un exploit cet été face à la Norvège

Cadre de la sélection norvégienne, intercalée entre... l'Iraq et le Rwanda à la 83e place du classement FIBA, il a failli mener son pays vers l'un des plus grands exploits lors de son dernier match officiel.

À Prague, face à la République tchèque d'un ex-joueur du CSP, Tomas Kyzlink, la Norvège a échoué en prolongation (97-108) lors des pré-qualifications pour l'EuroBasket 2029.

Ici face à Patrick Samoura, qui a joué pour les Mustangs de... Nicolas Lang ces deux dernières saisons, Ebou-Ndow sera le pigiste médical de Lang au CSP (photo : FIBA)

Mais Chris-Ebou Ndow n'a pas grand chose à se reprocher : dominant contre l'Arménie (18 points, 6 rebonds et 4 passes décisives) en juillet afin de qualifier la Norvège pour le second tour des pré-qualifications, il a compilé 23 points à 7/13, 8 rebonds et 2 passes décisives en République tchèque.

Toutefois, avant de penser à faire sortir le pays scandinave des bas-fonds du basket européen, avec un match capital contre la Belgique de... Mamadou Guisse le 26 novembre, Chris-Ebou Ndow devra déjà en faire de même avec Limoges, piètre barragiste de Betclic ÉLITE pour le moment. Un rang qui ne correspond ni au prestige du CSP, ni à ses moyens (quatrième masse salariale du championnat)...

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Limoges
Limoges
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit