Une première recrue en approche à Limoges : le CSP a trouvé le pigiste de Nicolas Lang !

Après l'élimination dès le troisième tour de la Coupe de France mardi soir à Dijon (90-74), Arnaud Tessier s'est senti obligé de préciser que Limoges n'avait pas balancé le Trophée Robert-Busnel. Mais que le CSP n'était tout simplement pas en état d'aligner une équipe compétitive.

"Pour Hugo Invernizzi, une personne normale en aurait pour six semaines, lui veut jouer", a indiqué l'entraîneur limougeaud au Bien Public. "Mam Guissé a fait une grosse chute après un rebond, il voulait jouer mais le médical a dit non. Taï Webster a une hanche enflammée, on verra."

Et puis, il y a Nicolas Lang, absent jusqu'au mois de décembre. Soit quatre joueurs majeurs absents à Dijon.

Si certains des trois premiers pourraient revenir samedi à Nancy, le CSP pourra également compter sur un renfort bienvenu. Selon nos informations, le club champion d'Europe 1993 a mené à bien sa quête d'un pigiste médical.

Ndow, une saison réussie en Betclic ÉLITE au compteur

Ainsi, Beaublanc devrait accueillir le tout premier Norvégien de son histoire puisque Chris-Ebou Ndow (1,98 m, 32 ans) est attendu à Limoges.

Un retour en Betclic ÉLITE, un an et demi après avoir participé à la saison réussie de Cholet Basket. Tout en gardant une vraie frustration sur l'issue de l'exercice : blessé au torse lors d'un entraînement en avril, le natif de Stavanger avait dû déclarer forfait pour le sprint final et les playoffs.

Ce qui avait peut-être précipité l'élimination prématurée de CB, sorti en quart de finale par la JL Bourg malgré l'avantage du terrain (0-2), tant il apportait de l'huile dans les rouages et une vraie intensité défensive.

Chris-Ebou Ndow had a very successful season in France’s top division with Cholet, averaging 8.6 PPG, 5.4 RPG, and 1.0 SPG, while shooting an outstanding 70% on 2-point field goals.



Not only was he one of the most efficient finishers at the rim, but he also proved to be a highly… pic.twitter.com/UZl9lSv7Lv — BDAI (@BDAISports) 6 juin 2025

"C’est un joueur qui fluidifie, amène de l’énergie, prend ce qu’on lui donne et qui est très efficace", soulignait ainsi son ex-entraîneur Fabrice Lefrançois dans les colonnes du Courrier de l'Ouest.

Ancien capitaine de Denain, parti au Japon

Également bien connu en France pour avoir été le capitaine de Denain, où il a évolué pendant deux saisons, avant un passage bien plus oubliable à Boulazac (trois apparitions en 2021 avant d'être coupé), Chris-Ebou Ndow est parti à l'aventure la saison dernière.

Après sa découverte réussie de la Betclic ÉLITE (8,5 points à 51% et 5,3 rebonds de moyenne en 41 matchs toutes compétitions confondues avec CB), l'ancien ailier de Bergen a choisi l'option de la deuxième division japonaise !

Pas une franche réussite collective, puisque Shizuoka a terminé à l'avant-dernière place de la B2 League avec 45 défaites en 60 matchs, mais le futur limougeaud a compilé ses meilleurs chiffres en carrière professionnelle, à l'exception évidente du très faible championnat norvégien : 11,6 points à 44%, 6,2 rebonds et 2,6 passes décisives.

PROFIL JOUEUR Chris-Ebou NDOW Poste(s): Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 32 ans (10/12/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / B.League One PTS 11,6 #40 REB 6,2 #35 PD 2,6 #48

Tout proche d'un exploit cet été face à la Norvège

Cadre de la sélection norvégienne, intercalée entre... l'Iraq et le Rwanda à la 83e place du classement FIBA, il a failli mener son pays vers l'un des plus grands exploits lors de son dernier match officiel.

À Prague, face à la République tchèque d'un ex-joueur du CSP, Tomas Kyzlink, la Norvège a échoué en prolongation (97-108) lors des pré-qualifications pour l'EuroBasket 2029.

Ici face à Patrick Samoura, qui a joué pour les Mustangs de... Nicolas Lang ces deux dernières saisons, Ebou-Ndow sera le pigiste médical de Lang au CSP (photo : FIBA)

Mais Chris-Ebou Ndow n'a pas grand chose à se reprocher : dominant contre l'Arménie (18 points, 6 rebonds et 4 passes décisives) en juillet afin de qualifier la Norvège pour le second tour des pré-qualifications, il a compilé 23 points à 7/13, 8 rebonds et 2 passes décisives en République tchèque.

Toutefois, avant de penser à faire sortir le pays scandinave des bas-fonds du basket européen, avec un match capital contre la Belgique de... Mamadou Guisse le 26 novembre, Chris-Ebou Ndow devra déjà en faire de même avec Limoges, piètre barragiste de Betclic ÉLITE pour le moment. Un rang qui ne correspond ni au prestige du CSP, ni à ses moyens (quatrième masse salariale du championnat)...