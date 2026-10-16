Passé de Monaco à Paris cet été, Terry Tarpey a changé de tunique mais pas d’objectifs. En Betclic ELITE comme en EuroLeague, l’international français de 32 ans espère continuer à porter son équipe et soulever des titres, ce qu’il a déjà fait en septembre en étant le seul joueur à soulever une deuxième fois d’affilée la SuperCoupe LNB à Roland-Garros.

Terry Tarpey Poste : Ailier

Taille : 195 cm

Âge : 32 ans

Nationalité : France, Etats-Unis

Club : Paris Basketball Stats 2026-2027 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 4,7 #137 REB 5,3 #27 PD 2,7 #45

Dans un entretien à BasketNews, le Franco-Américain est revenu sur la chute de l’AS Monaco mais aussi son retour en équipe de France au mois d’août aux côtés de Victor Wembanyama.

« Beaucoup d’agitation » à Monaco

A l’instar de son ancien coéquipier Jaron Blossomgame, Terry Tarpey n’a pas oublié ses trois années sur le Rocher, et cette saison 2025-2026 où Monaco a réalisé le quadruplé national (Championnat, Coupe de France, Leaders Cup, SuperCoupe), avant son effondrement cet été.

« C'est une sensation étrange (de savoir que le club n’existe plus). Il y a eu beaucoup de changements durant l'année, beaucoup d’agitation. C’était une situation unique, nous avons essayé de tirer la sonnette d'alarme, de dire : "Les choses ne se passent pas bien, il faut que ça change". Et en tant que joueurs, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Il peut y avoir beaucoup de bruit autour du club, mais si sur le terrain tous les joueurs adhèrent au même objectif, alors tout est possible. C’est un peu ce qui s'est passé. Ce n’était pas facile, mais nous avions un noyau de joueurs qui évoluaient ensemble depuis longtemps. Chacun savait que c'était probablement notre dernière chance de jouer ensemble. Alors nous voulions absolument que la saison soit réussie. Et nous l'avons terminée en beauté. C’est dommage que le club n'ait pas pu continuer. »

« Peu importe comment on le défend, Nikola Jokic prend toujours la bonne décision »

Après trois ans d’absence, Terry Tarpey a également fait son retour en équipe de France au mois d’août dernier. L’ancien Manceau a disputé deux matchs de préparation contre la Serbie de Nikola Jokic. « C’était amusant car, peu importe comment on le défend, il prend toujours la bonne décision », s’est-il remémoré dans un sourire.

Son été s’est terminé avec deux rencontres de qualification à la Coupe du monde ​​2027 contre la Slovénie puis la Suède, où il a partagé le terrain avec Victor Wembanyama, dont il juge la progession « très impressionnante ».

Avant d'espérer retrouver les Bleus, l'arrière de Paris trace sa route avec le Paris Basketball, en déplacement ce vendredi (20h) sur le parquet de l'Etoile Rouge de Belgrade en EuroLeague.