"Une tocarde avec une bague" : la réponse d'Aminata Gueye aux moqueries d'Angel Reese

Sans jouer énormément, avec seulement 12 minutes de jeu en cumulé sur la série, Aminata Gueye a été l'une des actrices majeures, malgré elle, de la finale contre Atlanta.

Si cela avait été grâce à sa contribution défensive au tour précédent sur A’ja Wilson, cela a été cette fois à cause des provocations. d'Angel Reese cette fois.

"Tu ne fais pas le poids, pauvre tocarde"

Dès le Match 2, la star du Dream a pris la Française pour cible. Envoyée sur le terrain par Natalia Nakase pour gêner physiquement l'Américaine, la Parisienne s'est rapidement accrochée verbalement avec Angel Reese après une faute.

Angel Reese au duel avec Aminata Gueye lors de la finale WNBA (photo : Brett Davis-Imagn Images)

"Tais-toi", a intimé l'intérieure des Valkyries, dans un langage encore plus fleuri. "Tu ne fais pas le poids face à moi, pauvre tocarde", lui a répondu son adversaire, avant de la contrer.

Then she blocked her shot lmaooooooooooo https://t.co/Riq5rFaMX3 pic.twitter.com/a3MPrdGpVA — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) 20 octobre 2026

Le fameux geste "trop petite"

Deux jours après, l'histoire a encore pris une autre dimension. Reese a de nouveau chambré Gueye après un panier ("Elle ne peut pas défendre sur moi"), avant de la moquer en fin de match, une fois la victoire d'Atlanta acquise. "You are a bum", a-t-elle dit, soit "tu es une tocarde", accompagné d'un geste signifiant qu'elle était trop petite.

Bien peu en réussite depuis ce moment, où Atlanta menait 2-1, Angel Reese a fréquemment cherché la Française du regard sur le banc lors de ses rares paniers (12/45).

Angel Reese since this moment:



🧱 12-45 field goals

🧱 19 turnovers

🧱 3 losses



Everybody act tough when they’re up 🤣 pic.twitter.com/PmCpG7BonF — BrickCenter (@BrickCenter_) 1 novembre 2026

La réponse numérique de Gueye

Si elle n'a plus joué de la série, Aminata Gueye a finalement eu le dernier mot grâce au titre décroché par les Valkyries au bout du Match 7.

Une revanche que la future intérieure de Prague a évidemment savourée, ne manquant pas de répondre aux moqueries d'Angel Reese sur son compte Instagram.

Dans un post dédié au sacre de Golden State, l'ancienne intérieure de Mondeville a publié la photo des doigts de son adversaire, lorsqu'elle se moquait d'elle avec le signe "trop petite". Le tout avec une légende explicite. "C'est l'importance que j'accorde à toute la m*rde que les gens ont dit #unetocardeavecunebague".

Le post d'Aminata Gueye

Ce qui fait donc désormais 1-1, six semaines après la finale de la Coupe du Monde remportée par les États-Unis contre la France.

À l'époque, dans les couloirs de la Uber Arena, Angel Reese ne s'était pas privée de chambrer les Françaises. Alors que Dominique Malonga répondait aux questions des médias en zone mixte, l'Américaine était passée à côté d'elle en montrant sa médaille d'or et en criant, goguenarde : « OK ! OK ! On se reverra ! ».

Ce n'était pas encore l'équipe de France mais Williams, Salaün et surtout Gueye sont déjà contentes de l'avoir revue.