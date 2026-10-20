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Utilisé seulement 56 secondes en quatre journées mais déjà prolongé : l'ASA conserve son nouveau pivot

L'Alliance Sport Alsace (ASA) a prolongé son pivot Jaden Bediako en qualité de remplaçant médical de Vasilije Bacovic, jusqu'au 22 novembre 2026. Le club alsacien, 18e d'ELITE 2 après quatre journées, a préféré le conserver malgré sa blessure au genou qui l'a empêché de jouer ces dernières semaines.
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Utilisé seulement 56 secondes en quatre journées mais déjà prolongé : l'ASA conserve son nouveau pivot
Jaden Bediako, ici avec l'équipe nationale U19 du Canada en 2019, prolonge à l'ASA
Crédit photo : FIBA
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L'Alliance Sport Alsace (18e avec une victoire en quatre journées) prolonge Jaden Bediako (2,10 m, 26 ans) dans son effectif. L'intérieur canadien au passeport ghanéen est conservé comme remplaçant médical de Vasilije Bacovic jusqu'au 22 novembre 2026.

Signé avant le début de saison, Bediako est brièvement apparu en ÉLITE 2 cette saison, le temps de... 56 secondes de jeu contre Antibes le 2 octobre dernier. La faute à une blessure au genou qui lui a fait manquer les rencontres suivantes.

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Jaden Bediako, un intérieur passé par la NCAA et plusieurs championnats étrangers

Avant de rejoindre l'Alliance Sport Alsace, Jaden Bediako a été formé au Canada avant d'effectuer l'essentiel de son cursus universitaire aux États-Unis. Après quatre saisons à Santa Clara (2019-2023), il a rejoint Seton Hall pour l'exercice 2023-2024, conclu par une victoire au National Invitation Tournament (NIT).

Non drafté en NBA, le pivot a ensuite multiplié les expériences professionnelles. Il a notamment évolué au Monténégro avec le KK Mornar Bar, en Espagne avec le Grupo Alega Cantabria Torrelavega, puis en G-League avec les Raptors 905. Son parcours l'a également conduit au Mexique et au Canada.

Dans la Canadian Elite Basketball League (CEBL), Bediako a affiché des statistiques intéressantes : 11,6 points à 60,8% de réussite aux tirs, 8,7 rebonds et 1,9 contre en 23 minutes de moyenne, sur 20 rencontres.

L'Alliance Sport Alsace doit réagir après quatre journées

Cette prolongation intervient alors que l'ASA occupe la 18e place d'ELITE 2, avec un bilan d'une victoire pour trois défaites. Diminués à l'intérieur par les absences d'Idrissa Ba (peut-être de retour ?), de Vasilije Bacovic et donc de son remplaçant Jaden Bediako, les Alsaciens restent sur deux revers de rang, à Quimper (-23) et Levallois (-11).

Le prochain rendez-vous est fixé au mardi 20 octobre, à 20h30, sur le parquet du SCABB, 14e avec deux victoires et deux défaites. Un match de deuxième partie de tableau déjà important pour la suite de la saison.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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