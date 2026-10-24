Le moins que l’on puisse dire, c'est que Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) est bousculé sur ses deux premiers matchs. Quatre mois après les finales NBA perdues, le pivot français est loin de vivre un début de saison rêvé. Au contraire même.

Deux jours après avoir marqué l’histoire par sa maladresse et être sorti de l’opening night avec une défaite face à ses rivaux d'OKC, c’est un nouvel échec qui s’est dessiné cette nuit. Toujours à domicile cette fois, contre une autre équipe concurrente de sa conférence : Houston.

Derby texan à suspense

À domicile, mais pas tout à fait. Ce deuxième match de la saison était en effet délocalisé à Austin, à une heure et demie de route au nord-est de San Antonio. Au final, presque à mi-chemin entre Houston et San Antonio, ce qui a dû pousser des fans des Rockets à faire le déplacement. Si la rivalité entre les deux équipes n’est pas aussi intense qu’avec le Thunder, cela reste un derby texan, avec un avantage 3-1 pour les Spurs dans les confrontations la saison dernière.

Mais cette fois, ce sont bien les Rockets qui prennent l’avantage. Il faut dire que ces derniers ont fait la course en tête pendant 95% du temps, grâce notamment à une meilleure adresse à 3-points (40% contre 32%) et aux lancers-francs (90% contre 72%). Dans les autres secteurs du jeu, les deux équipes sont très proches.

Ce qui a donc mené à un money-time serré, après un dernier run des Spurs pour revenir à distance et même passer devant dans le dernier quart-temps, grâce à un cinq avec Luke Kornet (7 points, 3 rebonds) sur le terrain et non Victor Wembanyama.

Fin de match folle

De quoi mener aux trois dernières minutes. Un alley-oop pour Wembanyama, un gros shoot de Kevin Durant (20 points, 7 rebonds), et un poster dunk de Dylan Harper (20 points), le tout en une minute, et voilà les deux équipes à deux points d’écart à 45 secondes du terme (112-110). Balle aux Rockets, mais ces derniers ratent deux tirs d’affilée, dont un après rebond offensif.

Avec 7 secondes au compteur, Victor Wembanyama avance avec la balle et tire un peu au hasard à 3-points… et réussit son tir avec la planche. Sauf que… son coach Mitch Johnson a demandé un temps-mort pour dessiner le dernier système juste avant. Le tir est donc annulé. Ce qu’il regrettera sûrement par la suite.

WEMBY WINS IT WITH A 3 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Nm6zubMzB7 — BrickCenter (@BrickCenter_) 24 octobre 2026

LA FIN DE MATCH COMPLÈTEMENT FOLLE ENTRE ROCKETS ET SPURS À AUSTIN 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/8RXT3Aw2yQ — NBA France (@NBAFRANCE) 24 octobre 2026

Car pendant le temps-mort, un système à destination de Victor Wembanyama est mis en place. Avant la mise en jeu, un jeu d'écrans lui permet de changer de défenseur : de Jabari Smith vers Amen Thompson, plus petit de dix centimètres. Ce qui est censé avantager le pivot français, qui se positionne sous l'arceau.

Le contre parfait

Mais c'était sans compter sur le côté hyper-athlétique de Thompson, qui vient d'être prolongé pour 208 millions cet été. Car le spin-move de l'ex-nanterrien pour aller chercher un lay-up main gauche ne déstabilise pas l'ailier des Rockets, qui s'étend de tout son long et va chercher... un contre au sommet.

AMEN THOMPSON SEALS IT FOR HOUSTON WITH THE REJECTION ❌



The Rockets secure the win vs. the Spurs in Austin! pic.twitter.com/YyRxoWcPVs — NBA (@NBA) 24 octobre 2026

Wembanyama s'en mord tout de suite les doigts : alors qu'il était à quelques centimètres d'arracher la prolongation, c'est une nouvelle défaite qui se profile. En conférence de presse, il a exprimé des regrets sur cette dernière action, comme rapporté par Tom Orsborn : « J'aurais dû dunker le ballon... Je ne me suis jamais fait contrer de cette manière. »

Les Spurs en 0-2

Sur le parquet comme en conférence de presse, tout le monde a félicité et donné du crédit à Amen Thompson. À raison, puisque très peu de personnes au monde peuvent réussir un tel contre. Quant à Victor Wembanyama, il n'a pas que ce lay-up à se reprocher. Pendant le reste du match, le DPOY en titre a en effet eu du mal à contenir Alperen Sengun (29 points, 7 rebonds, 7 passes décisives), qui a joué des épaules, des coudes et de la tête pour se faire de la place sous l'arceau et le bousculer.

Despite the loss, Wemby got busy at the rim for the Spurs 🔥 pic.twitter.com/EtTUQAILrl — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 24 octobre 2026

Sans compter l'autre côté du terrain, où même s'il est retourné dans ses standards (25 points), il a eu un peu trop de déchets (9/21 aux tirs, dont 2/6 à 3-points), avec 2 turnovers. Le Français a encore du mal à trouver son rythme sur ce début de saison. Ce qui impacte forcément son équipe, qui se retrouve pour l'instant en 13e position de l'Ouest (0-2). Avant un nouveau derby texan au prochain match, contre les Mavericks de Cooper Flagg.