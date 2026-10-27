Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Victor Wembanyama est enthousiaste pour Zaccharie Risacher : « Dallas ? La situation idéale pour lui »

NBA - Victor Wembanyama s'est exprimé en conférence de presse sur le transfert de Zaccharie Risacher aux Dallas Mavericks, saluant un nouveau départ idéal pour son ancien coéquipier de l'ASVEL.
|
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama est enthousiaste pour Zaccharie Risacher : « Dallas ? La situation idéale pour lui »
Wembanyama a dunké sur la tête de Risacher, qui lui a rendu avec un contre
Crédit photo : Kevin Jairaj-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Ils se connaissent bien depuis la saison 2021/22 passée ensemble à l’ASVEL. Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) et Zaccharie Risacher (2,05 m, 21 ans), tous les deux devenus n°1 de Draft un an après leur départ de Villeurbanne, se sont affrontés deux fois par an depuis 2024. Mais à partir de cette saison 2026/27, ils se verront bien plus souvent, puisque le transfert du plus jeune des deux à Dallas le place désormais dans la même division que les Spurs.

De coéquipiers à rivaux

Dans la nuit de samedi à dimanche avait lieu le premier de leur quatre affrontements en six mois. Une victoire de San Antonio sur le parquet de Dallas (106-122), qui pourrait en amener d’autres. Wembanyama a fait son match le plus propre jusque-là en marquant 23 points, 7 rebonds et 4 contres en 29 minutes, tandis que Risacher a eu un rôle accru au vu des absences, et joué 32 minutes pour 11 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 2 contres.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
23
PTS
7
REB
2
PDE
Logo NBA
DAL
106 122
SAS

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
11
PTS
4
REB
2
PDE
Logo NBA
DAL
106 122
SAS

Une vraie progression dans le rôle et dans l’attitude depuis son transfert pour ce dernier, que son compatriote a remarqué. Interrogé par Maxime Aubin de l’Équipe, “Wemby” s’est en effet montré heureux pour son ancien coéquipier : « Pour moi, la situation dans laquelle il est aujourd’hui, elle est… idéale » a-t-il déclaré en français en conférence de presse d’après-match.

« Je trouve que c’est un beau projet, une belle franchise. Et en le voyant, on dirait qu’il s’amuse, et ça c’est le plus important. Je trouve qu’il y a un vrai projet ici, et dans le futur, proche ou lointain je ne sais pas, je pense que ça sera d’autant plus performant. » Les Mavs, s’ils restent au complet, pourraient être un poil à gratter dans la conférence Ouest, et potentiellement arracher les playoffs. Et Zaccharie Risacher a son rôle à jouer.

Nouveau départ pour Zaccharie Risacher

Après quatre matchs, le Français est tout simplement… le deuxième joueur le plus utilisé par le coach Dusty May. S’il a certes bénéficié des blessures, son temps de jeu et ses responsabilités restent stables, peu importe sa réussite aux tirs.

Son dernier match contre Miami — où il a joué 31 minutes malgré un 2/13 aux tirs — en est la meilleure preuve. L’ancien coach de Michigan voit les efforts défensifs et au rebond de l’ex-burgien, tout comme son mouvement sans-ballon et son jeu en transition. Même s’il reste remplaçant, il fait partie intégrante de la rotation. Il dispute même les money-times.

Zaccharie Risacher

Stats moyennes des 4 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
430:0086,31,52,32

4 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
26/1029:4469123V 109-113 @ MIANBA
25/1031:38114212D 106-122 vs SASNBA
23/1031:46116113V 105-121 @ INDNBA
22/1026:5046250D 128-110 @ HOUNBA

Ce qui est évidemment un énorme changement par rapport à la saison dernière. À Atlanta, son coach Quin Snyder ne lui faisait plus confiance, l’utilisait seulement comme un spot-up shooteur, et le laissait de côté sur les fins de matchs.

« Vous vous doutez bien que ce n’est pas évident à gérer comme situation… Évidemment que c’est dur, on ne va pas se mentir. Mais voilà, j’essaie d’en faire une force » nous avait-il expliqué dans une interview à New-York, lors du premier tour des playoffs (où il n’avait joué que 22 minutes en cumulé, sur 6 matchs). C’est donc un véritable nouveau départ pour Zaccharie Risacher. Et comme l’a dit Wembanyama, le plus important est qu’il prenne du plaisir sur le parquet.

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Suivez BeBasket NBA

ASVEL
ASVEL
Suivre
NBA
NBA
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit