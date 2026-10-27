Ils se connaissent bien depuis la saison 2021/22 passée ensemble à l’ASVEL. Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) et Zaccharie Risacher (2,05 m, 21 ans), tous les deux devenus n°1 de Draft un an après leur départ de Villeurbanne, se sont affrontés deux fois par an depuis 2024. Mais à partir de cette saison 2026/27, ils se verront bien plus souvent, puisque le transfert du plus jeune des deux à Dallas le place désormais dans la même division que les Spurs.

De coéquipiers à rivaux

Dans la nuit de samedi à dimanche avait lieu le premier de leur quatre affrontements en six mois. Une victoire de San Antonio sur le parquet de Dallas (106-122), qui pourrait en amener d’autres. Wembanyama a fait son match le plus propre jusque-là en marquant 23 points, 7 rebonds et 4 contres en 29 minutes, tandis que Risacher a eu un rôle accru au vu des absences, et joué 32 minutes pour 11 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 2 contres.

Une vraie progression dans le rôle et dans l’attitude depuis son transfert pour ce dernier, que son compatriote a remarqué. Interrogé par Maxime Aubin de l’Équipe, “Wemby” s’est en effet montré heureux pour son ancien coéquipier : « Pour moi, la situation dans laquelle il est aujourd’hui, elle est… idéale » a-t-il déclaré en français en conférence de presse d’après-match.

« Je trouve que c’est un beau projet, une belle franchise. Et en le voyant, on dirait qu’il s’amuse, et ça c’est le plus important. Je trouve qu’il y a un vrai projet ici, et dans le futur, proche ou lointain je ne sais pas, je pense que ça sera d’autant plus performant. » Les Mavs, s’ils restent au complet, pourraient être un poil à gratter dans la conférence Ouest, et potentiellement arracher les playoffs. Et Zaccharie Risacher a son rôle à jouer.

Nouveau départ pour Zaccharie Risacher

Après quatre matchs, le Français est tout simplement… le deuxième joueur le plus utilisé par le coach Dusty May. S’il a certes bénéficié des blessures, son temps de jeu et ses responsabilités restent stables, peu importe sa réussite aux tirs.

Son dernier match contre Miami — où il a joué 31 minutes malgré un 2/13 aux tirs — en est la meilleure preuve. L’ancien coach de Michigan voit les efforts défensifs et au rebond de l’ex-burgien, tout comme son mouvement sans-ballon et son jeu en transition. Même s’il reste remplaçant, il fait partie intégrante de la rotation. Il dispute même les money-times.

Zaccharie Risacher Stats moyennes des 4 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 4 30:00 8 6,3 1,5 2,3 2 4 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 26/10 29:44 6 9 1 2 3 V 109-113 @ MIA NBA 25/10 31:38 11 4 2 1 2 D 106-122 vs SAS NBA 23/10 31:46 11 6 1 1 3 V 105-121 @ IND NBA 22/10 26:50 4 6 2 5 0 D 128-110 @ HOU NBA

Ce qui est évidemment un énorme changement par rapport à la saison dernière. À Atlanta, son coach Quin Snyder ne lui faisait plus confiance, l’utilisait seulement comme un spot-up shooteur, et le laissait de côté sur les fins de matchs.

« Vous vous doutez bien que ce n’est pas évident à gérer comme situation… Évidemment que c’est dur, on ne va pas se mentir. Mais voilà, j’essaie d’en faire une force » nous avait-il expliqué dans une interview à New-York, lors du premier tour des playoffs (où il n’avait joué que 22 minutes en cumulé, sur 6 matchs). C’est donc un véritable nouveau départ pour Zaccharie Risacher. Et comme l’a dit Wembanyama, le plus important est qu’il prenne du plaisir sur le parquet.