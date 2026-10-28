Victor Wembanyama signe son premier carton de la saison

Après un début de saison poussif, les Spurs semblent enfin trouver leur rythme. Mis au défi par leur entraîneur Mitch Johnson de hausser leur niveau de jeu, les Texans ont répondu sur le parquet en écrasant les Kings (130-103), toujours à la recherche de leur première victoire cette saison. Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont notamment fait la différence avant la pause, grâce à un deuxième quart-temps remporté 41 à 25.

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Auteur de 29 points (14/21 au tir), 10 rebonds et 5 contres, Wemby a signé son meilleur match statistique depuis le début de la saison. Le Français a contribué à la domination des Texans, qui n'ont été menés qu'à deux reprises, en début de rencontre. San Antonio a rapidement pris le contrôle des débats, avant de creuser un écart de 26 points à la mi-temps (80-54).

Bien plus proche du cercle, le pivot français a également régalé le public avec plusieurs dunks spectaculaires, tandis que son équipe affichait une adresse retrouvée. Les Spurs ont terminé la rencontre avec 54 % de réussite au tir et 17 paniers à trois points sur 37 tentatives, leur meilleure performance de la saison derrière l'arc.

Julian Champagnie en feu, une attaque collective

« Chaque match a été un peu meilleur que le précédent », a souligné Mitch Johnson après la rencontre, satisfait de l'engagement de ses joueurs. Le tricolore a lui aussi insisté sur les progrès collectifs : « Aujourd'hui, nous avons ressenti ce que nous devions faire et ce que nous n'avons pas fait. Et nous avons effectivement progressé tout au long du match. J'espère donc que nous pourrons continuer sur cette lancée. »

Si l'Alien a été le fer de lance de San Antonio, Julian Champagnie a également marqué les esprits. L'ailier a inscrit 26 points, avec un impressionnant 8 sur 13 à trois points. Ses huit réussites derrière l'arc ont notamment contribué à faire basculer la rencontre avant la pause.

JULIAN CHAMPAGNIE HAS 24 PTS & 8 THREES IN 13 MINUTES



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Les Spurs ont pu compter sur une production collective particulièrement équilibrée : leurs cinq titulaires ont tous dépassé les dix points, tandis que sept joueurs ont atteint cette barre. Stephon Castle a terminé avec 15 points, Devin Vassell en a inscrit 14 et Dylan Harper a cumulé 13 unités, 6 rebonds et 6 passes décisives.

Les Spurs à l'équilibre

En face, les Kings, privés de plusieurs joueurs dont Maxime Raynaud (présent à San Antonio), n'ont pas réussi à suivre le rythme. Domantas Sabonis a compilé 20 points, 14 rebonds et 8 passes décisives, devant De'Andre Hunter (24 points) et Zach LaVine (22 points). Insuffisant pour éviter une quatrième défaite en autant de rencontres (0-4)

Grâce à ce succès, San Antonio porte son bilan à deux victoires pour deux défaites et tentera de poursuivre sur sa lancée lors de son prochain déplacement face au Jazz.