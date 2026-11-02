À 2,24 m, Victor Wembanyama sait que son physique exceptionnel représente autant un avantage qu'un défi. En effet, les joueurs de grande taille sont notamment exposés à des problèmes au niveau du dos, des articulations mais aussi des pieds. Le Français en a pleinement conscience et a décidé d'en faire une priorité dans sa préparation physique. Dans un entretien accordé à 60 Minutes, l'Alien a expliqué à quel point cette partie de son corps était essentielle à ses yeux.

“This is what I wear for 60 Minutes interviews,” says 7-foot-4 NBA star Victor Wembanyama, showing off what he calls his maximalist shoes.



He says he goes barefoot whenever possible, typically favors minimalist shoes, and adds that his feet are the key to not just his mobility,… pic.twitter.com/w5YICLt3ef — 60 Minutes (@60Minutes) 2 novembre 2026

Marcher pieds nus pour renforcer son corps

« Les grands joueurs ont toujours eu des problèmes de pieds. Et je me rends compte de plus en plus que les pieds sont responsables de bien plus de choses qu'on ne le pense », a assuré le Français. Une conviction l'ayant d'ailleurs conduit à modifier certaines de ses habitudes, notamment dans son quotidien.

Ainsi, l'intérieur des Spurs cherche à marcher pieds nus aussi souvent que possible et privilégie les chaussures minimalistes. Le principe est de laisser davantage de liberté au pied, plutôt que de le contraindre dans des chaussures aux semelles épaisses ne respectant pas sa forme naturelle.

Victor Wembanyama méticuleux dans la gestion de son corps

« J'essaie de marcher pieds nus autant que possible et de porter des chaussures minimalistes », a-t-il expliqué. Le tricolore, qui chausse du 20 aux Etats-Unis (l'équivalent d'un 56 ou 57 en Europe), estime que le renforcement de ses pieds peut avoir des conséquences sur l'ensemble de son corps.

« Il faut renforcer ses pieds. Les chaussures, comme les vôtres par exemple, ne respectent pas la forme naturelle du pied », a ironisé le pivot auprès de Jon Wertheim, le journaliste de CBS. « Si vous avez une bonne force dans les pieds, qui permet une bonne posture du pied, tout le reste peut se développer correctement : les genoux, les hanches et le dos, tout. »

Sa carrière dépend de ses pieds

Cette attention portée à ses appuis s'inscrit dans une démarche plus globale de préservation physique. Après la thrombose à l'épaule ayant mis un terme à sa deuxième saison NBA, en février 2025, Victor Wembanyama a redoublé d'efforts pour prendre soin de son corps.

Pour un joueur dont le gabarit sort de l'ordinaire, chaque détail compte. Et le Français semble convaincu que la suite de sa carrière se construit aussi à partir du sol.