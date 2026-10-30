Victor Wembanyama refuse d'endosser le costume du « méchant » en NBA
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La saison 2025-2026 a marqué un nouveau cap dans la jeune carrière de Victor Wembanyama. Pour sa troisième année en NBA, le Français a conduit les Spurs jusqu'aux finales, où San Antonio s'est incliné face aux Knicks en cinq matchs. Mais cette campagne n'a pas seulement renforcé son statut de superstar. Son parcours a aussi été émaillé par des critiques d'une partie du public à son égard, certains le considérant même comme le « méchant » de l'épopée de New York.
Jusqu'ici habitué à susciter l'admiration grâce à ses actions spectaculaires, et à son profil atypique, Wemby a parfois été présenté comme un joueur provocateur, voire antipathique.
Plusieurs séquences ont contribué à cette évolution. Au deuxième tour, le Français a notamment asséné un coup de coude à Naz Reid lors de la série face aux Timberwolves. En finale, le Français a également bousculé Jalen Brunson, provoquant l'agacement des joueurs new-yorkais et de leurs supporters.
De héros à « méchant » pendant les playoffs
À New York notamment, le tricolore a ainsi changé de statut aux yeux d'une partie du public. Interrogé par Jon Wertheim dans l'émission 60 Minutes, l'Alien a expliqué ne pas avoir prêté attention à cette étiquette pendant les finales.
« Non, pas du tout, car je ne fais pas attention à ça pendant la finale. Je ne pense pas qu'aucun joueur des deux équipes ne le fasse vraiment », a répondu le meilleur défenseur de l'année 2025.
Pour autant, le pivot ne semble pas vouloir faire de cette image de méchant une nouvelle identité. Les playoffs lui ont surtout permis de prendre conscience des limites à ne pas dépasser dans l'engagement physique.
« Pas besoin de tabasser les gens », Victor Wembanyama
Victor Wembanyama reconnaît avoir parfois dépassé les bornes dans l'intensité mise sur le terrain. Une prise de conscience que le capitaine des Bleus assume avec une pointe d'humour lorsqu'il évoque les enseignements de cette campagne.
« Ça a surtout mis en évidence mes limites. Sur le terrain, il faut jouer au basket. Pas besoin de tabasser les gens », a-t-il lancé dans un sourire, avant d'ajouter : « Si on veut gagner, au moins. »
- Poste : Ailier fort, Pivot
- Taille : 224 cm
- Âge : 22 ans
- Nationalité : France
- Club : San Antonio Spurs
Stats 2025-2026 / NBA
|PTS
|26,0
|#2
|REB
|11,2
|#1
|PD
|2,6
|#8
À seulement 23 ans, le Français semble donc avoir tiré des enseignements de ses premières grandes joutes en playoffs. L'enjeu sera désormais de conserver cette agressivité et cette intensité, indispensables au très haut niveau, sans franchir la ligne rouge.
Car si Wemby est attendu parmi les principaux prétendants au titre de MVP en NBA cette saison, sa progression passera aussi par sa capacité à maîtriser ses émotions dans les moments les plus tendus.