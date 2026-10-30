Victor Wembanyama refuse d'endosser le costume du « méchant » en NBA

La saison 2025-2026 a marqué un nouveau cap dans la jeune carrière de Victor Wembanyama. Pour sa troisième année en NBA, le Français a conduit les Spurs jusqu'aux finales, où San Antonio s'est incliné face aux Knicks en cinq matchs. Mais cette campagne n'a pas seulement renforcé son statut de superstar. Son parcours a aussi été émaillé par des critiques d'une partie du public à son égard, certains le considérant même comme le « méchant » de l'épopée de New York.

Jusqu'ici habitué à susciter l'admiration grâce à ses actions spectaculaires, et à son profil atypique, Wemby a parfois été présenté comme un joueur provocateur, voire antipathique.

Plusieurs séquences ont contribué à cette évolution. Au deuxième tour, le Français a notamment asséné un coup de coude à Naz Reid lors de la série face aux Timberwolves. En finale, le Français a également bousculé Jalen Brunson, provoquant l'agacement des joueurs new-yorkais et de leurs supporters.

Víctor Wembanyama fue expulsado anoche tras dar este codazo a Naz Reid pic.twitter.com/DahPr7HawQ — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) 11 mai 2026

De héros à « méchant » pendant les playoffs

À New York notamment, le tricolore a ainsi changé de statut aux yeux d'une partie du public. Interrogé par Jon Wertheim dans l'émission 60 Minutes, l'Alien a expliqué ne pas avoir prêté attention à cette étiquette pendant les finales.

« Non, pas du tout, car je ne fais pas attention à ça pendant la finale. Je ne pense pas qu'aucun joueur des deux équipes ne le fasse vraiment », a répondu le meilleur défenseur de l'année 2025.

Pour autant, le pivot ne semble pas vouloir faire de cette image de méchant une nouvelle identité. Les playoffs lui ont surtout permis de prendre conscience des limites à ne pas dépasser dans l'engagement physique.

🚨🏀👀 VICTOR WEMBANYAMA RESPONDS TO BEING LABELED A “VILLAIN” DURING THE NBA FINALS! 😳🔥



🗣️ Victor Wembanyama:



“You need to play basketball, you don’t need to beat the sh** out of people.”



📺 His full interview airs Sunday on @CBS! pic.twitter.com/Jrb8knhrrf — Adriana_CourtQueen 👑🏀 ⸻ 🏀 / WNBA / NBA (@alwaysssaugtss) 29 octobre 2026

« Pas besoin de tabasser les gens », Victor Wembanyama

Victor Wembanyama reconnaît avoir parfois dépassé les bornes dans l'intensité mise sur le terrain. Une prise de conscience que le capitaine des Bleus assume avec une pointe d'humour lorsqu'il évoque les enseignements de cette campagne.

« Ça a surtout mis en évidence mes limites. Sur le terrain, il faut jouer au basket. Pas besoin de tabasser les gens », a-t-il lancé dans un sourire, avant d'ajouter : « Si on veut gagner, au moins. »

Victor Wembanyama Poste : Ailier fort, Pivot

Taille : 224 cm

Âge : 22 ans

Nationalité : France

Club : San Antonio Spurs Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 26,0 #2 REB 11,2 #1 PD 2,6 #8

À seulement 23 ans, le Français semble donc avoir tiré des enseignements de ses premières grandes joutes en playoffs. L'enjeu sera désormais de conserver cette agressivité et cette intensité, indispensables au très haut niveau, sans franchir la ligne rouge.

Car si Wemby est attendu parmi les principaux prétendants au titre de MVP en NBA cette saison, sa progression passera aussi par sa capacité à maîtriser ses émotions dans les moments les plus tendus.