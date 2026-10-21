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Victor Wembanyama se loupe pour la reprise de la NBA

Victor Wembanyama était très attendu cette nuit pour son retour en NBA après une saison exceptionnelle avec les Spurs. En plus de la défaite de son équipe, le Français ressort de cette soirée avec un bilan bien terne.
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Résumé
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Victor Wembanyama se loupe pour la reprise de la NBA
Victor Wembanyama est passé à côté de son match de reprise face au Thunder
Crédit photo : Daniel Dunn-Imagn Images
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Premier match et premier trou d'air pour Victor Wembanyama. Le Français s'est manqué pour cette rencontre de reprise NBA entre les Spurs et le Thunder . En grande difficulté offensivement, l'Alien a tenté de se rassurer de l'autre côté du terrain (13 rebonds, 6 contres) sans permettre à son équipe d'éviter la défaite (116-104).

Clairement pas un retour aux affaires idéal pour Wemby. Ciblé toute la partie par OKC, le capitaine des Bleus n'est jamais parvenu à se dépêtrer de la défense des champions 2025. Le Français termine avec 12 points (1/13 au tir, dont 0/4 de loin).

A vrai dire, le Thunder semblait avoir bien préparé la rencontre pour faire face au géant texan. Les hommes de Mark Daigneault ont forcé le tricolore a prendre des tirs compliqués et à dribbler sur plusieurs séquences. Et lorsque celui-ci possédait la balle au poste bas, Wemby réussissait parfois à battre son adversaire mais jamais à finir dans le cercle.

San Antonio Spurs 104 - 116 Oklahoma City Thunder · NBA · 21/10/2026

MatchPTSREBPD
San Antonio SpursVictor Wembanyama12133
Devin Vassell731
Dylan Harper1875
De'Aaron Fox1477
Julian Champagnie831
Keldon Johnson1041
Stephon Castle2471
Luke Kornet410
Carter Bryant001
Harrison Barnes300
Maliq Brown001
Ja'Kobi Gillespie200
David Jones Garcia200
Tarris Reed Jr.000
Jordan McLaughlin000
Oklahoma City ThunderChet Holmgren1472
Isaiah Hartenstein433
Cason Wallace632
Shai Gilgeous-Alexander3254
Alex Caruso971
Aday Mara721
Ajay Mitchell456
Jalen Williams1272
Kenrich Williams320
Jaylin Williams541
Brooks Barnhizer000
Bennett Stirtz000
Jared McCain2022

Mitch Johnson l'a trop exposé ?

OKC utilisait toujours un de ses intérieurs (Chet Holmgren, Jaylin Williams, Adai Mara) pour contester ses tirs ou ses déplacements avant qu'un ou plusieurs autres joueurs ne viennent renforcer la raquette.

Dès lors, aucune adaptation n'a véritablement été proposé par Mitch Johnson pour contrecarrer les plans d'Oklahoma City. Le coach des Spurs avait choisi de commencer cette rencontre avec le Français comme seul intérieur de métier et d'utiliser quatre extérieurs pour l'entourer. Cette approche a rendu les attaques de San Antonio assez prévisibles puisque Wemby apparaissait comme le seul danger proche du panier.

Rebond annoncé face aux Rockets ?

Toutefois, l'intention du coach texan pourrait bien évoluer avec le retour de Tobias Harris (absent pour une blessure au mollet) et permettre au meilleur défenseur de l'année 2026 de se libérer plus facilement en attaque.

Pour leur prochain match, les Spurs joueront face aux Rockets dans la nuit de vendredi à samedi, une opposition peut-être plus avantageuse pour le Français. Houston ne possède pas autant de joueurs de grande taille à mettre face à Victor Wembanyama alors que le premier choix de la draft 2023 reste sur deux performances à plus de 25 points contre H-Town l'an passé. Déjà l'heure de rebondir pour l'Alien.

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