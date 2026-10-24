Nouvelle soirée en NBA et les Français se sont plutôt montrés à leur avantage à commencer par Victor Wembanyama. Après avoir manqué 12 de ses 13 tirs lors du premier match, l'Alien s'est quelque peu repris avec 25 points à 9/21 aux tirs et 13 rebonds en 32 minutes face aux Rockets, malgré la défaite des Spurs (110-114). Dans la raquette, Joan Beringer et Rudy Gobert ont également répondu présent avec les Wolves.

WEMBY, ARE YOU SERIOUS 😲



Spin.

Soar.

Alley-oop slam.



The crowd in Austin is LOVING this throwdown! pic.twitter.com/rvG7oh3XM2 — NBA (@NBA) 24 octobre 2026

Sans totalement convaincre, Wemby revient quelque peu après une première soirée très compliquée face au Thunder, le capitaine des Bleus a montré un autre visage face aux Rockets avec 25 points et 13 rebonds. S'il a eu du mal à stopper Sengun à l'intérieur (29 points), il a retrouvé un peu d'adresse sans parvenir à passer les 50% de réussite aux tirs (9/21). Il a notamment manqué l'action décisive de la rencontre où Amen Thompson est venu le contrer pour permettre à Houston de s'assurer la victoire (104-100).

Les Wolves étaient aussi de sortie lors de cette soirée et les intérieurs bleus ont particulièrement brillé pour leur deuxième match de suite en Floride, cette fois à Orlando. Rudy Gobert a réalisé un chantier dans la raquette du Magic avec 14 points (6/9 au tir) et 9 rebonds tandis que son nouveau backup, Joan Beringer s'est inspiré de son mentor et a enregistré 9 unités et 9 prises dont 7 offensives. En face, Noah Penda toujours blessé n'était pas en tenue.

Joan Beringer transition dunk, Rudy Gobert loves it on the bench pic.twitter.com/KXZdsmC0zF — Timberwolves Clips (@WolvesClips) 24 octobre 2026

Sidy Cissoko et Zaccharie Risacher gagnent du terrain

Autre très belle satisfaction de la soirée pour les tricolores, la performance de Sidy Cissoko contre les très faibles Sacramento Kings. En sortie de banc, le joueur des Blazers a apporté 15 points et 7 rebonds en 26 minutes de temps de jeu et s'intègre pleinement à la rotation de Portland.

Zaccharie Risacher également était sur le pont ce vendredi avec les Mavericks. L'ailier de 21 ans a joué 33 minutes notamment après la sortie sur blessure de Cooper Flagg. Le temps de cumuler 11 unités à 4/11 (dont 1/4 à 3-points), 6 rebonds et 3 contres et surtout d'aller chercher la première victoire de Dallas cette saison, contre Indiana (121-105).

𝙎𝙄𝘿𝙔𝙔𝙔𝙔 🇫🇷



15 POINTS, 7 REBONDS et la victoire des @trailblazers à Sacramento ! pic.twitter.com/JeD7JjQtAJ — NBA France (@NBAFRANCE) 24 octobre 2026

Moussa Diabaté moins en vue, Tidjane Salaün se relance

Moussa Diabaté a lui vécu une soirée moins reluisante avec les Hornets. D'abord car son équipe a reçu une gifle de la part des Hawks (128-81) mais aussi car l'intérieur français a été limité à deux tentatives. Il a terminé avec 5 points et 8 prises dans ce blow-out.

Ce non match a en tout cas permis au staff de lancer Tidjane Salaün, qui était resté en tenue d'échauffement mercredi soir. Le Parisien en a profité pour inscrire 11 points (5/9 au tir), capter 5 rebonds et voler 2 ballons.

Charlotte Hornets 81 - 128 Atlanta Hawks · NBA · 23/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Charlotte Hornets Michael Ajayi 0 0 0 Sion James 3 2 5 Naz Reid 17 6 2 Moussa Diabaté 5 8 1 Brandon Miller 6 2 0 Dennis Schroder 4 4 3 Ryan Kalkbrenner 6 7 1 Grayson Allen 11 2 3 Christian Anderson 2 0 2 Royce O'Neale 6 2 0 Tidjane Salaün 11 5 1 Liam McNeeley 4 4 0 Hannes Steinbach 6 5 0 P.J. Hall 0 1 3 Atlanta Hawks Dyson Daniels 11 9 4 Jalen Johnson 19 7 8 Onyeka Okongwu 10 4 1 Nickeil Alexander-Walker 14 3 5 C.J. McCollum 13 1 2 Luguentz Dort 9 5 2 Kingston Flemings 5 6 8 Jock Landale 8 6 4 Aaron Wiggins 19 1 1 Corey Kispert 11 1 1 Zuby Ejiofor 3 2 0 Dorian Finney-Smith 3 2 1 Asa Newell 3 1 0

Les Wizards responsabilisent les Français

Pour les Wizards, Bilal Coulibaly et Alex Sarr étaient tous les deux dans le cinq majeur face à Toronto. Ils n'ont toutefois pas pu aider leur franchise à signer une deuxième victoire en deux matches, alors que leur coéquipier star Anthony Davis a été nettement moins en vue (9 points à 3/12) que mercredi (34 points).

Responsabilisé en l'absence d'A.J. Dybantsa, l'ancien des Metropolitans termine avec 11 points à 3/8 aux tirs et 5 rebonds en 26 minutes tandis que le pivot toulousain n'a pris que 4 tirs pour un total de 7 points, en 25 minutes. Le second choix de la Draft 2024 a toutefois apporter 5 passes décisives et 4 rebonds. Pas suffisant pour venir à bout de Scottie Barnes (28 points) & co.

Pour lancer la journée vendredi, Chicago s'est imposé contre la franchise voisine de Milwaukee. Noa Essengue a joué 17 minutes pour 4 unités et 3 interceptions avec les Bulls. Face à lui, l'ailier des Bucks Ousmane Dieng a passé un quart d'heure sur le terrain pour 3 petits points marqués.

En ce qui concerne le match entre les Knicks et les Celtics, gagnés par Boston, ni Mohamed Diawara ni Pacôme Dadiet n'ont pris part à la rencontre ce vendredi.