La dernière fois que les Spurs et les Mavericks s’étaient affrontés, l’équipe de Dallas était menée par Zaccharie Risacher et Sergio De Larrea, et n’avait pas fait long feu. Cette fois, les deux stars de l’effectif étaient de retour : Kyrie Irving (29 points) et Cooper Flagg (19 points, 10 rebonds) — tout comme le facteur X Naji Marshall (22 points) — ont permis à leur équipe d’avoir un match serré, jusqu’à la dernière seconde (112-111). Et il fallait bien tout ce personnel pour tenter de rivaliser avec un extra-terrestre : Victor Wembanyama (52 points, 24 rebonds, 8 contres).

Nuit de folie

Sur ce parquet flambant neuf, érigé en hommage aux années 1970 de la franchise, les Spurs ont vite retrouvé leurs marques. En pleine forme avec une série de 5 victoires consécutives démarrée face à Dallas il y a dix jours, les Spurs avaient tous les ingrédients pour venir à bout de leurs adversaires du soir. Ils ont débuté le match en fanfare, en se balançant des alley-oops dans tous les sens.

Et que dire de Wembanyama, qui a lui aussi débuté sur les chapeaux de roues. Après un premier quart-temps à… 15 points, 9 rebonds et 2 contres, on se disait que le prodige tricolore était parti pour une grande soirée. Absolument personne ne pouvait le défendre. Ni celui qui lui était assigné dans le cinq majeur — le pivot Daniel Gafford qui n’a joué que 18 minutes tellement il était en difficulté — ni Zaccharie Risacher (2 points) quand il s’est retrouvé sur lui, ni les intérieurs small ball utilisés par le coach des Mavericks.

D’où son nombre considérable de fautes provoquées. Agressif près de l’arceau, "Wemby" a su provoquer les coups de sifflet des arbitres. Et le géant de 2,24 m aux mains de fées était dans un bon soir sur la ligne : 18/18 à un moment donné, avant de se perdre dans les dernières minutes, stressé par son record en carrière qui approchait (19/23 au final).

Le tout en seulement 34 minutes de jeu, et en étant... tout juste sorti de maladie. C'est ce qu'il a expliqué en conférence de presse : « J'étais malade (virus) depuis quelques temps. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé mes jambes. Maintenant il faut faire ça plus souvent. »

CAREER NIGHT FOR VICTOR WEMBANYAMA 🚨



🤯 52 PTS (CAREER-HIGH)

🤯 24 REB (CAREER-HIGH)

🤯 8 BLK



FIRST PLAYER WITH 50+ PTS, 20+ REB, 5+ BLK SINCE BOB MCADOO IN 1974. pic.twitter.com/lHzUhYYSTz — NBA (@NBA) 5 novembre 2026

Nuit historique

Car des records, le natif du Chesnay en a battu plusieurs ce soir. Ses records personnels aux points (52), aux rebonds (24) et aux lancers-francs réussis (19) bien sûr. Mais aussi des records dans l’histoire de la NBA, tout simplement. Le seul joueur a avoir réussi une performance à minimum 50 points, 20 rebonds et 5 contres depuis l'apparition du tracking : Bob McAdoo en... 1974. Et pas avec de tels chiffres. Chez les Spurs, personne n’était arrivé à 50 points et 20 rebonds, même les légendes Tim Duncan et David Robinson. Ce qui place une performance.

Et ce n’est même pas une question d’époque : Wembanyama n’a pas eu besoin d’artiller à 3-points pour battre son record au scoring. Au contraire : il n’a réussi qu’une seule de ses 8 tentatives derrière l’arc. Et elle fut clutch, à cinq minutes du terme, pour remettre les deux équipes à égalité (103-103). Le reste des points, il est allé les chercher sous le panier.

« Je peux encore faire mieux. Mes tirs ne voulaient pas rentrer ce soir, et ça me forme à adopter un style de jeu épuisant... Je pourrais être bien meilleur si mes tirs rentraient. Mais je sais que ce n’est qu’une question de temps » a-t-il développé.

Avec des coéquipiers pas en grande forme (39% d’adresse globale pour les Spurs, 14% à 3-points), et notamment son remplaçant Luke Kornet à -22 de plus/minus, il a fallu se dépasser pour aller chercher la victoire.

Même avec cette performance historique, le match s’est joué à une possession, et Kyrie Irving avait le tir de la victoire entre les mains au buzzer. Heureusement pour l’histoire et le moral de Wembanyama, il n’est pas entré. Les Spurs ont pu célébrer cette 6e victoire d'affilée sur leur parquet flambant neuf, sur un clapping avec les fans lancé par l'homme de la soirée.