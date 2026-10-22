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Victor Wembanyama signe une statistique jamais vue en NBA depuis 25 ans

Victor Wembanyama a vécu une première soirée particulièrement compliquée face à Oklahoma City, mardi 20 octobre. Avec un seul panier inscrit en 13 tentatives, le Français des San Antonio Spurs affiche le pire pourcentage au tir recensé par RotoGrinders parmi 344 premiers matchs de saison de joueurs All-NBA depuis 2000-2001.
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Victor Wembanyama signe une statistique jamais vue en NBA depuis 25 ans
Victor Wembanyama en difficulté face à Aday Mara pour démarrer la saison NBA
Crédit photo : Daniel Dunn-Imagn Images
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La saison NBA 2026-2027 a débuté difficilement pour Victor Wembanyama. Malgré ses 12 points, 13 rebonds et 6 contres, le Français n'a pas pu empêcher la défaite des San Antonio Spurs face au Thunder d'Oklahoma City (104-116), mardi 20 octobre. Surtout, son adresse a été particulièrement inhabituelle : 1/13 au tir, soit seulement 7,7 % de réussite.

Selon une étude réalisée par RotoGrinders, qui a analysé les premiers matchs de saison des joueurs sélectionnés dans les All-NBA Teams depuis 2000-2001, aucun joueur de cet échantillon n'avait affiché un pourcentage aussi faible avec au moins dix tirs tentés.

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Victor Wembanyama fait moins bien que Vince Carter et James Harden

Sur les 344 performances retenues dans l'étude, Wembanyama occupe donc la dernière place. Le précédent plus mauvais pourcentage appartenait à Vince Carter, auteur d'un 2/14 (14,3 %) avec Toronto contre Orlando lors de l'ouverture de la saison 2001-2002.

L'écart entre les deux performances atteint 6,6 points de pourcentage. À titre de comparaison, les 343 autres premiers matchs analysés présentent une réussite cumulée de 46,4 %.

Le Français a manqué ses douze premières tentatives contre Oklahoma City. Son unique panier est finalement arrivé au buzzer du troisième quart-temps, sur un alley-oop servi par De'Aaron Fox. Ses dix autres points ont été inscrits sur la ligne des lancers francs.

Dans l'échantillon étudié, seuls cinq joueurs avant lui étaient descendus sous les 20 % de réussite : Vince Carter, James Harden, Gilbert Arenas, Stephon Marbury et LeBron James.

Un début de saison difficile qui ne préjuge pas de la suite

L'étude de RotoGrinders apporte toutefois un élément encourageant pour Victor Wembanyama. Les neuf autres joueurs figurant parmi les dix pires performances ont tous amélioré leur adresse lors de leurs trois rencontres suivantes. Six ont même dépassé les 45 % de réussite sur cette période.

Gilbert Arenas, par exemple, était passé de 16,7 % lors de son premier match en 2006-2007 à 52,3 % sur les trois suivants. Stephon Marbury avait fait encore mieux, passant de 17,6 % à 61 %.

Même Tim Duncan, autre figure historique des Spurs, apparaît dans ce classement. L'ancien intérieur de San Antonio avait commencé la saison 2002-2003 avec un 3/14 au tir (21,4 %), avant de retrouver une adresse de 49,3 % lors de ses trois sorties suivantes.

Pour Wembanyama, il faudra désormais observer sa réaction - dès vendredi contre Houston - après cette première soirée. Malgré son manque de réussite offensive, ses 13 rebonds et 6 contres montrent qu'il a continué à peser sur la rencontre dans d'autres secteurs du jeu.

Le classement des dix pires premiers matchs

Joueur

Saison

Tirs

Réussite

3 matchs suivants

Victor Wembanyama

2026-27

1/13

7,7 %

Vince Carter

2001-02

2/14

14,3 %

41,0 %

James Harden

2019-20

2/13

15,4 %

41,5 %

Gilbert Arenas

2006-07

2/12

16,7 %

52,3 %

Stephon Marbury

2000-01

3/17

17,6 %

61,0 %

LeBron James

2007-08

2/11

18,2 %

47,1 %

Karl-Anthony Towns

2022-23

2/10

20,0 %

45,1 %

Anthony Davis

2015-16

4/20

20,0 %

45,7 %

Peja Stojaković

2004-05

3/15

20,0 %

37,5 %

Tim Duncan

2002-03

3/14

21,4 %

49,3 %

Source : étude RotoGrinders réalisée à partir des statistiques de Basketball-Reference. L'échantillon comprend les premiers matchs de saison des joueurs sélectionnés dans une All-NBA Team de 1999-2000 à 2024-2025, auxquels a été ajouté celui de Victor Wembanyama en 2026-2027. Seules les performances avec au moins dix tirs tentés ont été retenues.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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