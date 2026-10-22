Victor Wembanyama signe une statistique jamais vue en NBA depuis 25 ans

La saison NBA 2026-2027 a débuté difficilement pour Victor Wembanyama. Malgré ses 12 points, 13 rebonds et 6 contres, le Français n'a pas pu empêcher la défaite des San Antonio Spurs face au Thunder d'Oklahoma City (104-116), mardi 20 octobre. Surtout, son adresse a été particulièrement inhabituelle : 1/13 au tir, soit seulement 7,7 % de réussite.

Selon une étude réalisée par RotoGrinders, qui a analysé les premiers matchs de saison des joueurs sélectionnés dans les All-NBA Teams depuis 2000-2001, aucun joueur de cet échantillon n'avait affiché un pourcentage aussi faible avec au moins dix tirs tentés.

Victor Wembanyama fait moins bien que Vince Carter et James Harden

Sur les 344 performances retenues dans l'étude, Wembanyama occupe donc la dernière place. Le précédent plus mauvais pourcentage appartenait à Vince Carter, auteur d'un 2/14 (14,3 %) avec Toronto contre Orlando lors de l'ouverture de la saison 2001-2002.

L'écart entre les deux performances atteint 6,6 points de pourcentage. À titre de comparaison, les 343 autres premiers matchs analysés présentent une réussite cumulée de 46,4 %.

Le Français a manqué ses douze premières tentatives contre Oklahoma City. Son unique panier est finalement arrivé au buzzer du troisième quart-temps, sur un alley-oop servi par De'Aaron Fox. Ses dix autres points ont été inscrits sur la ligne des lancers francs.

Dans l'échantillon étudié, seuls cinq joueurs avant lui étaient descendus sous les 20 % de réussite : Vince Carter, James Harden, Gilbert Arenas, Stephon Marbury et LeBron James.

Un début de saison difficile qui ne préjuge pas de la suite

L'étude de RotoGrinders apporte toutefois un élément encourageant pour Victor Wembanyama. Les neuf autres joueurs figurant parmi les dix pires performances ont tous amélioré leur adresse lors de leurs trois rencontres suivantes. Six ont même dépassé les 45 % de réussite sur cette période.

Gilbert Arenas, par exemple, était passé de 16,7 % lors de son premier match en 2006-2007 à 52,3 % sur les trois suivants. Stephon Marbury avait fait encore mieux, passant de 17,6 % à 61 %.

Même Tim Duncan, autre figure historique des Spurs, apparaît dans ce classement. L'ancien intérieur de San Antonio avait commencé la saison 2002-2003 avec un 3/14 au tir (21,4 %), avant de retrouver une adresse de 49,3 % lors de ses trois sorties suivantes.

Pour Wembanyama, il faudra désormais observer sa réaction - dès vendredi contre Houston - après cette première soirée. Malgré son manque de réussite offensive, ses 13 rebonds et 6 contres montrent qu'il a continué à peser sur la rencontre dans d'autres secteurs du jeu.

Le classement des dix pires premiers matchs

Joueur Saison Tirs Réussite 3 matchs suivants Victor Wembanyama 2026-27 1/13 7,7 % — Vince Carter 2001-02 2/14 14,3 % 41,0 % James Harden 2019-20 2/13 15,4 % 41,5 % Gilbert Arenas 2006-07 2/12 16,7 % 52,3 % Stephon Marbury 2000-01 3/17 17,6 % 61,0 % LeBron James 2007-08 2/11 18,2 % 47,1 % Karl-Anthony Towns 2022-23 2/10 20,0 % 45,1 % Anthony Davis 2015-16 4/20 20,0 % 45,7 % Peja Stojaković 2004-05 3/15 20,0 % 37,5 % Tim Duncan 2002-03 3/14 21,4 % 49,3 %