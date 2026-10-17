Plus que trois jours avant le début officiel de la NBA et cette nuit ont eu lieu les dernières rencontres de pré-saison dans la grande ligue. Les 30 franchises ont ainsi bouclé leur préparation avant le grand départ le 20 octobre.

LeBron’s head is still at the rim. 🤯



Unreal



pic.twitter.com/A1N7b6dnXo https://t.co/30V2J7SzyO — Hoop Central (@TheHoopCentral) 16 octobre 2026

Première escale dans ce résumé à San Antonio où les Spurs de Victor Wembanyama (14 points, 8 rebonds) recevaient les Kings privés de Maxime Raynaud toujours blessé. Le résultat du match importe peu et de toute façon, les Texans ont rappelé quelle équipe était la meilleure assez rapidement avec un 42-18 dès le premier quart-temps. Mais ce qui a retenu l'attention des observateurs c'est notamment l'action incroyable du pivot français.

D'abord présent sous le panier pour contrer Domantas Sabonis, le capitaine des Bleus enchaine et traverse tout le terrain avant de se faire un alley-oop à tout seul grâce à la planche et de conclure par un dunk à deux mains. Une action folle qui permettra sans doute à ce match sans enjeu de rester un peu dans les mémoires alors que les Texans se sont finalement imposés 126-97.

VICTOR WEMBANYAMA WHAT ARE YOU ON?! 🔥🔥🔥



BLOCK AND THE SELF LOB pic.twitter.com/B4c47y7wb0 — Hoop Central (@TheHoopCentral) 17 octobre 2026

Nikola Jokic et Luka Doncic face à face

Deuxième arrêt de cette soirée du côté de Los Angeles où les Lakers étaient opposés au triple MVP, Nikola Jokic. Après un début de pré-saison plutôt tranquille du Serbe, cette nuit le leader des Nuggets a fait passer un message en posant 17 points (7/8 au tir) 6 rebonds et 8 passes décisives pour permettre à Denver d'empocher sa troisième victoire en préparation (121-106). Son ami slovène, Luka Doncic a lui eu plus de mal avec 15 points et 5 pertes de balles avec les Angelinos.

Les Celtics encore invaincus en pré-saison se déplaçaient sur le parquet des Sixers sans Jayson Tatum et Paul George, pourtant Boston l'a emporté 125-120 après prolongations. La marque a été plutôt bien répartie avec cinq joueurs à plus de 12 points côté C's même si Hugo Gonzalez a montré la voie en sortie de banc avec 21 unités.

Joel Embiid explose les Celtics en vain

Pour Philadelphie, les leaders étaient bel et bien là, Joel Embiid a cartonné avec 27 unités, 8 rebonds et 5 assists, de quoi croire à un retour en forme ? LeBron James termine à 8 points, 8 rebonds et 7 passes décisives.

Direction la Nouvelle Orléans maintenant avec les Pelicans face aux Wizards. D.C affichait son équipe type mais cela n'a pas suffi pour remporter la victoire (107-106). A.J Dybantsa finit à 12 points, Anthony Davis s'adjuge un double double (14 unités et 11 rebonds).

Anthony Davis tonight



14 PTS

11 REB

1 AST

1 STL

2 BLK

6/14 43 FG%



no a good shooting night but still kept elite defense pic.twitter.com/MwysUx9sYO — ADHD (@ADHDGoat) 17 octobre 2026

Fortunes diverses pour les Français

De son côté, Alex Sarr est passé tout près de réaliser le même accomplissement avec 12 points et 9 prises. L'autre tricolore de Washington, Bilal Coulibaly n'a pas eu le même rayonnement que face aux Nets il y a quatre jours et plie sa pré-saison avec 3 unités en 13 minutes.

Dernier arrêt et retour dans le Texas avec les Mavericks opposés aux Hawks. Atlanta l'emporte (135-111) et conclut sa préparation par une quatrième victoire en cinq matchs dans le sillage de Nickeil Alexander-Walker en mode sniper (25 points à 6/10 à trois points).

Pour Dallas, Cooper Flagg s'est montré assez imprécis au shoot (8/20) mais conclut avec 26 unités et 12 rebonds alors que Kyrie Irving a lui aussi sorti tout l'attirail du tireur d'élite dans ce match (18 unités à 5/7 à longue distance).

Zaccharie Risacher a lui pris sa revanche sur les Hawks. Le Français a sorti son meilleur match en préparation face à son ancienne équipe et a planté 18 points en 27 minutes.

Tous les résultats de la nuit :