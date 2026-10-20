Victor Wembanyama ne pouvait pas rêver meilleur adversaire pour lancer sa saison. Les Spurs affrontent le Thunder, dans la nuit de mardi à mercredi au Frost Bank Center, dans un duel entre les deux formations favorites dans la Conférence Ouest. Quelques heures avant cette rencontre, le Français a affiché son impatience à l’idée de retrouver la compétition face à une équipe d'un tel calibre.

Victor Wembanyama spoke on the season finally getting underway against a quality opponent in the Thunder on Tuesday pic.twitter.com/1bkM3iAK8q — Spurs Nation (@Spurs_Nation) 19 octobre 2026

« Bien sûr, j’adore ça. Ce que j’apprécie le plus, c’est la qualité de l’adversaire. C’est ce que nous recherchons. Quand on commence à affronter des joueurs de très haut niveau, cela signifie qu’on a atteint un très bon niveau », a expliqué le pivot aux journalistes lors de l’entraînement.

Pour Wemby, cette confrontation représente bien davantage qu’un simple premier match de saison régulière. Ce premier affrontement offre à San Antonio l'occasion de se jauger directement à une équipe capable de viser le titre. Ainsi, en cas de victoire les, Texans enverraient un message fort au reste de la NBA.

Un premier test de taille pour San Antonio

L'an dernier, ces deux franchises ont offert un spectacle magique lors des finales de conférence Ouest. Les Texans avaient fini par s'imposer au bout de sept matchs à couteaux tirés, ce qui ne remet absolument pas en cause la qualité d'Oklahoma City.

Toutefois, San Antonio devra composer avec une absence importante. Tobias Harris, recruté cet été, manquera le match d’ouverture en raison d’une blessure au mollet. Selon son entraîneur Mitch Johnson, l'ailier fort progresse dans son processus de récupération mais demeure indisponible.

Les jeunes Spurs en première ligne

Malgré ce forfait, la franchise texane pourra compter sur ses cadres notamment Victor Wembanyama, mais aussi sur ses jeunes talents Stephon Castle et Dylan Harper, pour tenter de battre les champions 2025.

La progression de ce noyau sera déterminante pour les ambitions des Spurs cette année. Après avoir atteint les Finales NBA la saison dernière, la franchise espère bien réitérer cette performance mais cette fois repartir dans le Texas avec le trophée Larry O'Brien dans les mains.