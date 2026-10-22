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[Vidéo] -11 à 1'43 de la fin, mais victoire au bout face à un grand d'Europe : l'invraisemblable remontada de Chartres

Le C'Chartres Féminin a réalisé l'improbable lors de la 2e journée d'EuroCup : menées de 11 points à moins de deux minutes de la fin face à Salamanque, les Bluelights ont arraché la prolongation grâce à un 15-4 express avant de s'imposer 102-101. Retour en vidéo sur leur remontada.
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Résumé
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[Vidéo] -11 à 1'43 de la fin, mais victoire au bout face à un grand d'Europe : l'invraisemblable remontada de Chartres
La joie des Bluelights après leur victoire héroïque
Crédit photo : Maëva Burillo / C'Chartres Métropole Basket Féminin
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Peut-être qu'il y a quelque chose dans l'air en ce moment autour des renversements de situations en France...

Cinq jours après que Rennes a réussi l'exploit de gagner un match en étant à -8 à 53 secondes de la fin, les joueuses de Chartres ont fait tout aussi fort, sinon plus, en Coupe d'Europe !

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Pour la deuxième journée de l'EuroCup, face à un grand nom du basket continental (Salamanque, champion d'Europe en 2011), les Bluelights ont préservé leur invincibilité européenne. Et de quelle manière !

Un 15-4 en moins de deux minutes pour arracher la prolongation

Lorsque Claudia Soriano a trouvé la cible, de loin, à 1 minute et 43 secondes de la fin, le CCMBF pointait à 11 longueurs de retard (77-88). Ce qui ne l'a pas empêché de finalement s'imposer en prolongation (102-101)...


Entre-temps, un formidable retour en 103 secondes chrono pour arracher la prolongation, via un 15-4.

Un come-back synthétisé ci-dessous, ou visible en intégralité sur la retransmission YouTube du match, à partir de 1h53.

« Pour gagner ce type de match, il faut avoir une grosse équipe", a réagi le coach, Julien Pincemin, au micro de L'Écho Républicain. "Il faut surtout avoir beaucoup de caractère. Et ce soir, face à un gros adversaire, habitué du haut de tableau et qui a joué l’Euroligue dernièrement, on a fait face. Malgré les difficultés du moment, avec Jasmin (Bailey) et Yvanna (Enjolvy) qui n’ont pas pu s’entraîner de la semaine. Il faut rendre hommage à mes joueuses qui ont offert au public une très belle soirée, à 100 points mais pas seulement. Je repense au final, où on réussit des shoots un peu rocambolesques et qui ont mis le doute à l’adversaire. Il faut se servir de cette rencontre pour la suite ».

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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[Vidéo] -11 à 1'43 de la fin, mais victoire au bout face à un grand d'Europe : l'invraisemblable remontada de Chartres