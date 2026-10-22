[Vidéo] -11 à 1'43 de la fin, mais victoire au bout face à un grand d'Europe : l'invraisemblable remontada de Chartres

Peut-être qu'il y a quelque chose dans l'air en ce moment autour des renversements de situations en France...

Cinq jours après que Rennes a réussi l'exploit de gagner un match en étant à -8 à 53 secondes de la fin, les joueuses de Chartres ont fait tout aussi fort, sinon plus, en Coupe d'Europe !

Pour la deuxième journée de l'EuroCup, face à un grand nom du basket continental (Salamanque, champion d'Europe en 2011), les Bluelights ont préservé leur invincibilité européenne. Et de quelle manière !

Un 15-4 en moins de deux minutes pour arracher la prolongation

Lorsque Claudia Soriano a trouvé la cible, de loin, à 1 minute et 43 secondes de la fin, le CCMBF pointait à 11 longueurs de retard (77-88). Ce qui ne l'a pas empêché de finalement s'imposer en prolongation (102-101)...

Entre-temps, un formidable retour en 103 secondes chrono pour arracher la prolongation, via un 15-4.

A finish worth watching TWICE 🔥



C'Chartres come out on top after an absolute OT thriller against Avenida! 🤯#EuroCupWomen pic.twitter.com/lyqnZlrBgh — EuroCup Women (@EuroCupWomen) 22 octobre 2026

Un come-back synthétisé ci-dessous, ou visible en intégralité sur la retransmission YouTube du match, à partir de 1h53.

« Pour gagner ce type de match, il faut avoir une grosse équipe", a réagi le coach, Julien Pincemin, au micro de L'Écho Républicain. "Il faut surtout avoir beaucoup de caractère. Et ce soir, face à un gros adversaire, habitué du haut de tableau et qui a joué l’Euroligue dernièrement, on a fait face. Malgré les difficultés du moment, avec Jasmin (Bailey) et Yvanna (Enjolvy) qui n’ont pas pu s’entraîner de la semaine. Il faut rendre hommage à mes joueuses qui ont offert au public une très belle soirée, à 100 points mais pas seulement. Je repense au final, où on réussit des shoots un peu rocambolesques et qui ont mis le doute à l’adversaire. Il faut se servir de cette rencontre pour la suite ».