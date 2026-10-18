[Vidéo] Gabby Williams signe la plus grande performance française de l'histoire des finales WNBA

En attendant peut-être Aminata Gueye, inutilisée la nuit dernière, elles sont désormais sept. Sept françaises à avoir joué au moins un match en finale WNBA.

Si Sabrina Palie a été la première Française championne de l'histoire (en 2006 avec Detroit), elle n'avait pas pris part à la finale et il a fallu attendre Sandrine Gruda pour voir une tricolore fouler le parquet du plus grand évènement de la saison américaine, en 2016.

Marine Johannès avait l'ancien record

Depuis, seules Bria Hartley (en 2021), Iliana Rupert (2022), Marine Johannès (2023) et Olivia Epoupa (2024) avaient pris part à l'apothéose de la saison.

Souvent avec des rôles très limités, à l'image de la dernière citée (seulement 36 secondes en cumulé), avec une seule sortie au-dessus des 10 unités dans l'historique des Françaises en finale WNBA : l'œuvre de Marine Johannès, qui avait planté 14 unités en 19 minutes avec New York à Las Vegas.

Si Janelle Salaün a eu du mal à exister lors de son passage de 5 minutes en première mi-temps, avec une ligne de statistiques restée vierge, Gabby Williams a logiquement écrit l'histoire du basket français samedi soir à San Francisco.

Son meilleur quart-temps en carrière

Ses 26 points face à Atlanta sont largement la plus belle performance tricolore de l'histoire en finale WNBA. La capitaine des Bleues avait même battu le record dans le seul deuxième quart-temps, bouclé à 16 points (son plus haut total en carrière), le troisième plus prolifique de l'histoire des finales WNBA.

Cerise sur le gâteau, ses 26 unités égalent même le quatrième meilleur total de l’histoire de la WNBA pour une joueuse lors de ses débuts en finale.

"La défense, notre fonds de commerce"

"Nous avons toujours su que nous trouverions une solution pour nous en sortir, d'une manière ou d'une autre", a-t-elle réagi en conférence de presse, après la victoire étriquée des Valkyries (68-64).

« Même si nous étions menées à quelques minutes de la fin, je pense que le match était exactement dans la configuration que nous voulions, parce que tout s'est joué sur notre capacité à obtenir des stops défensifs. C'est notre fonds de commerce depuis le début de la saison. C'est pour cela que nous insistons autant là-dessus : nous avons développé de bonnes habitudes défensives pour être prêtes dans ce genre de moments. » Et déjà prêtes pour le Match 2 programmé dans la nuit de lundi à mardi ?