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[Vidéo] Les 30 points de Gabby Williams pour renverser la finale WNBA lors du match 7 !

Dans le match le plus important de sa carrière en WNBA, Gabby Williams a livré une prestation monumentale. Avec 30 points, dont 28 après la pause, l'internationale française a renversé l'Atlanta Dream (68-63) et offert aux Golden State Valkyries le premier titre de leur histoire. Revivez en vidéo son récital lors du Game 7 des Finales.
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[Vidéo] Les 30 points de Gabby Williams pour renverser la finale WNBA lors du match 7 !
Les 28 points de Gabby Williams après la pause constituent un record sur une mi-temps dans l'histoire des Finales WNBA !
Crédit photo : Kelley L Cox - Imagn Images
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Phénoménale, monumentale, extraordinaire… On ne sait plus quel superlatif utiliser pour qualifier la performance historique de Gabby Williams, alors on les met tous ! La Franco-Américaine a répondu présent au meilleur moment. Dans la nuit de samedi à dimanche, la vice-championne du monde a été la grande artisane du sacre des Golden State Valkyries, vainqueurs de l'Atlanta Dream (68-63) lors du premier Game 7 de l'histoire des Finales WNBA.

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Pourtant, rien ne laissait présager un tel scénario à la mi-temps. En difficulté offensivement, les Valkyries étaient menées de six longueurs (24-30). Gabby Williams n'avait alors inscrit que deux petits points. Mais la suite allait prendre une tout autre tournure.

Golden State Valkyries 68 - 63 Atlanta Dream · WNBA · 01/11/2026

MatchPTSREBPD
Golden State ValkyriesGabby Williams3032
Laeticia Amihere000
Juste Jocyte000
Aminata Gueye000
Janelle Salaün000
Veronica Burton10105
Cecilia Zandalasini210
Kaitlyn Chen000
Miela Sowah000
Tiffany Hayes1101
Kayla Thornton331
Ashten Prechtel000
Kaila Charles471
Kiah Stokes8131
Atlanta DreamMatilde Villa000
Rhyne Howard663
Naz Hillmon333
Angel Reese8121
Isobel Borlase820
Sika Koné000
Indya Nivar000
Madina Okot000
Dewanna Bonner421
Jordin Canada1845
Allisha Gray1662
Shatori Walker-Kimbrough000
Te-Hina Paopao000

28 points en deuxième mi-temps : Gabby Williams a pris feu !

Au retour des vestiaires, l'ancienne joueuse de Seattle a complètement changé le visage de la rencontre. Trois tirs à 3-points consécutifs, inscrits en l'espace de 56 secondes, ont notamment permis aux Californiennes de revenir dans la partie. Williams a ensuite poursuivi son festival pour inscrire les 13 derniers points de son équipe dans le troisième quart-temps, conclu avec un avantage d'une unité (45-44).

Et la Française n'a pas baissé de régime dans le money-time. Alors que l'Atlanta Dream s'accrochait et revenait régulièrement à hauteur, elle a encore sorti le grand jeu. Son tir primé à très longue distance, à près de dix mètres du cercle, à un peu plus de deux minutes du terme, a notamment fait basculer définitivement la rencontre (68-63).

Au total, Gabby Williams a compilé 30 points à 10/23 aux tirs, dont 4/8 derrière l'arc et un parfait 6/6 aux lancers francs, auxquels elle a ajouté 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 4 contres en 38 minutes. Ses 28 points après la pause constituent un record sur une mi-temps dans l'histoire des Finales WNBA !

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Première MVP des Finales française de l’histoire, évidemment

L'ailière de 30 ans a donc été désignée MVP des Finales. Une distinction qui récompense son impact tout au long de la série, mais surtout sa capacité à répondre présente lorsque son équipe en avait le plus besoin.

« Gabby est notre closer. Mettre 30 points dans un tel match, c’est incroyable. Pour moi, la MVP des Finals est la joueuse la plus importante : celle qui traverse tous les playoffs, qui résiste à une série de sept matchs et qui répond présente au moment décisif. À mes yeux, elle est la meilleure joueuse du monde ! », a affirmé sa coach Natalie Nakase. Un hommage à la hauteur de la performance de l'internationale française, qui décroche ainsi son premier titre WNBA.

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Et elle n'était pas la seule Française à soulever le trophée. Janelle Salaun et Aminata Gueye, également membres de l'effectif des Valkyries, sont elles aussi championnes, même si elles ne sont pas entrées en jeu lors de cette ultime rencontre.

Une soirée historique pour le basket français, et un récital individuel à revoir sans modération.

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