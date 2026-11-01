Phénoménale, monumentale, extraordinaire… On ne sait plus quel superlatif utiliser pour qualifier la performance historique de Gabby Williams, alors on les met tous ! La Franco-Américaine a répondu présent au meilleur moment. Dans la nuit de samedi à dimanche, la vice-championne du monde a été la grande artisane du sacre des Golden State Valkyries, vainqueurs de l'Atlanta Dream (68-63) lors du premier Game 7 de l'histoire des Finales WNBA.

Pourtant, rien ne laissait présager un tel scénario à la mi-temps. En difficulté offensivement, les Valkyries étaient menées de six longueurs (24-30). Gabby Williams n'avait alors inscrit que deux petits points. Mais la suite allait prendre une tout autre tournure.

Golden State Valkyries 68 - 63 Atlanta Dream · WNBA · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Golden State Valkyries Gabby Williams 30 3 2 Laeticia Amihere 0 0 0 Juste Jocyte 0 0 0 Aminata Gueye 0 0 0 Janelle Salaün 0 0 0 Veronica Burton 10 10 5 Cecilia Zandalasini 2 1 0 Kaitlyn Chen 0 0 0 Miela Sowah 0 0 0 Tiffany Hayes 11 0 1 Kayla Thornton 3 3 1 Ashten Prechtel 0 0 0 Kaila Charles 4 7 1 Kiah Stokes 8 13 1 Atlanta Dream Matilde Villa 0 0 0 Rhyne Howard 6 6 3 Naz Hillmon 3 3 3 Angel Reese 8 12 1 Isobel Borlase 8 2 0 Sika Koné 0 0 0 Indya Nivar 0 0 0 Madina Okot 0 0 0 Dewanna Bonner 4 2 1 Jordin Canada 18 4 5 Allisha Gray 16 6 2 Shatori Walker-Kimbrough 0 0 0 Te-Hina Paopao 0 0 0

28 points en deuxième mi-temps : Gabby Williams a pris feu !

Au retour des vestiaires, l'ancienne joueuse de Seattle a complètement changé le visage de la rencontre. Trois tirs à 3-points consécutifs, inscrits en l'espace de 56 secondes, ont notamment permis aux Californiennes de revenir dans la partie. Williams a ensuite poursuivi son festival pour inscrire les 13 derniers points de son équipe dans le troisième quart-temps, conclu avec un avantage d'une unité (45-44).

Et la Française n'a pas baissé de régime dans le money-time. Alors que l'Atlanta Dream s'accrochait et revenait régulièrement à hauteur, elle a encore sorti le grand jeu. Son tir primé à très longue distance, à près de dix mètres du cercle, à un peu plus de deux minutes du terme, a notamment fait basculer définitivement la rencontre (68-63).

Au total, Gabby Williams a compilé 30 points à 10/23 aux tirs, dont 4/8 derrière l'arc et un parfait 6/6 aux lancers francs, auxquels elle a ajouté 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 4 contres en 38 minutes. Ses 28 points après la pause constituent un record sur une mi-temps dans l'histoire des Finales WNBA !



Première MVP des Finales française de l’histoire, évidemment

L'ailière de 30 ans a donc été désignée MVP des Finales. Une distinction qui récompense son impact tout au long de la série, mais surtout sa capacité à répondre présente lorsque son équipe en avait le plus besoin.

« Gabby est notre closer. Mettre 30 points dans un tel match, c’est incroyable. Pour moi, la MVP des Finals est la joueuse la plus importante : celle qui traverse tous les playoffs, qui résiste à une série de sept matchs et qui répond présente au moment décisif. À mes yeux, elle est la meilleure joueuse du monde ! », a affirmé sa coach Natalie Nakase. Un hommage à la hauteur de la performance de l'internationale française, qui décroche ainsi son premier titre WNBA.

Et elle n'était pas la seule Française à soulever le trophée. Janelle Salaun et Aminata Gueye, également membres de l'effectif des Valkyries, sont elles aussi championnes, même si elles ne sont pas entrées en jeu lors de cette ultime rencontre.

Une soirée historique pour le basket français, et un récital individuel à revoir sans modération.