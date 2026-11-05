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[Vidéo] Les 52 points, 24 rebonds et 8 contres de Victor Wembanyama pour éteindre Dallas

Victor Wembanyama a livré une performance monumentale dans la nuit de mercredi à jeudi. Avec 52 points, 24 rebonds et 8 contres, le Français a signé le match le plus abouti de sa carrière pour permettre aux San Antonio Spurs de venir à bout des Dallas Mavericks (112-111). Revivez en vidéo le récital du phénomène tricolore.
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[Vidéo] Les 52 points, 24 rebonds et 8 contres de Victor Wembanyama pour éteindre Dallas
52 points, 24 rebonds et 8 contres... Victor Wembanyama a vécu une soirée de rêve face aux Mavs !
Crédit photo : Daniel Dunn - Imagn Images
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Victor Wembanyama repousse un peu plus les limites du réel. Dans une rencontre indécise jusqu'à la dernière seconde, l’intérieur français a porté les San Antonio Spurs vers une cinquième victoire consécutive. Opposé aux Dallas Mavericks, le natif du Chesnay a tout simplement signé une performance hors normes : 52 points (à 16/28 aux tirs), 24 rebonds et 8 contres en seulement 34 minutes de jeu !

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Les Spurs ont eu besoin d'un immense Wemby pour se sortir du piège tendu par leurs voisins texans. Malgré les 29 points de Kyrie Irving et le double-double de Cooper Flagg (19 points, 10 rebonds), Dallas a fini par céder d'une petite longueur (112-111).

52 points, 24 rebonds et 8 contres : Wembanyama dans une autre dimension !

Dès le premier quart-temps, le Français a donné le ton, avec 15 points, 9 rebonds et 2 contres en 12 minutes. Intenable près du cercle, il a fait vivre un véritable cauchemar aux intérieurs adverses, notamment Daniel Gafford..

San Antonio Spurs 112 - 111 Dallas Mavericks · NBA · 05/11/2026

MatchPTSREBPD
San Antonio SpursVictor Wembanyama52242
Carter Bryant000
De'Aaron Fox1034
Julian Champagnie043
Luke Kornet212
Keldon Johnson452
Harrison Barnes420
Jordan McLaughlin000
Tarris Reed Jr.000
Stephon Castle17103
Devin Vassell274
Dylan Harper2150
Dallas MavericksZaccharie Risacher212
Walter Clayton Jr.865
Marcus Sasser012
Cooper Flagg19105
Kyrie Irving2975
Morez Johnson Jr.831
Tobi Lawal000
Moussa Cisse000
Jett Howard000
P.J. Washington21103
Daniel Gafford241
Naji Marshall2253
Caleb Martin032

À la pause, l'Alien comptait déjà 29 points, 15 rebonds et 5 contres. Une première moitié de rencontre historique : depuis le début de l'ère du play-by-play, en 1996, aucun joueur n'avait atteint de telles statistiques sur une mi-temps avec au moins 25 points, 10 rebonds et 5 contres !

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Le phénomène n'a pas levé le pied après le repos. Malgré une adresse extérieure limitée (1/8 à 3-points), il a continué de martyriser la défense de Dallas en attaquant le cercle. Au total, il a converti 16 de ses 28 tirs, dont 14 sur 18 dans la raquette, et inscrit 19 de ses 23 lancers francs.

Au-delà cette ligne statistique exceptionnelle, le Français est devenu le premier joueur depuis Bob McAdoo, en 1974, à compiler au moins 50 points, 20 rebonds et 5 contres dans une même rencontre. Une performance que même les légendes des Spurs, Tim Duncan et David Robinson, n'avaient jamais réalisée sous le maillot texan.

« Je peux encore faire beaucoup mieux »

Et pourtant, le candidat au MVP de la saison a expliqué qu'il pouvait encore franchir un cap, notamment si son adresse extérieure venait à suivre.

« J'étais malade (virus) depuis quelques temps. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé mes jambes. Maintenant il faut faire ça plus souvent. Je peux encore faire mieux. Mes tirs ne voulaient pas rentrer ce soir et cela m'oblige à adopter un style de jeu épuisant. Je peux le faire, la preuve est là, mais je peux être bien meilleur si mes tirs rentrent. Je sais que ce n'est qu'une question de temps », a-t-il soufflé en conférence de presse.

Les Spurs ont pu célébrer cette sixième victoire d'affilée sur leur parquet flambant neuf, sur un clapping avec les fans lancé par l'homme de la soirée.

Les défenses NBA sont prévenues : le phénomène français n'a visiblement pas encore montré tout ce dont il était capable.

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Image Clément Carton
Clément Carton
Clément Carton est un journaliste spécialisé dans le basketball depuis 2020. A l'adolescence, son affection pour la NBA s’est reportée vers l’EuroLeague. Amoureux des équipes de France, le Tararien a couvert plusieurs championnats d’Europe et les Jeux olympiques de Paris. Aujourd’hui, il a pour mission de défendre cœur et âme le basket français, masculin comme féminin, professionnel et amateur.

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