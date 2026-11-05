Victor Wembanyama repousse un peu plus les limites du réel. Dans une rencontre indécise jusqu'à la dernière seconde, l’intérieur français a porté les San Antonio Spurs vers une cinquième victoire consécutive. Opposé aux Dallas Mavericks, le natif du Chesnay a tout simplement signé une performance hors normes : 52 points (à 16/28 aux tirs), 24 rebonds et 8 contres en seulement 34 minutes de jeu !

Les Spurs ont eu besoin d'un immense Wemby pour se sortir du piège tendu par leurs voisins texans. Malgré les 29 points de Kyrie Irving et le double-double de Cooper Flagg (19 points, 10 rebonds), Dallas a fini par céder d'une petite longueur (112-111).

52 points, 24 rebonds et 8 contres : Wembanyama dans une autre dimension !

Dès le premier quart-temps, le Français a donné le ton, avec 15 points, 9 rebonds et 2 contres en 12 minutes. Intenable près du cercle, il a fait vivre un véritable cauchemar aux intérieurs adverses, notamment Daniel Gafford..

San Antonio Spurs 112 - 111 Dallas Mavericks · NBA · 05/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD San Antonio Spurs Victor Wembanyama 52 24 2 Carter Bryant 0 0 0 De'Aaron Fox 10 3 4 Julian Champagnie 0 4 3 Luke Kornet 2 1 2 Keldon Johnson 4 5 2 Harrison Barnes 4 2 0 Jordan McLaughlin 0 0 0 Tarris Reed Jr. 0 0 0 Stephon Castle 17 10 3 Devin Vassell 2 7 4 Dylan Harper 21 5 0 Dallas Mavericks Zaccharie Risacher 2 1 2 Walter Clayton Jr. 8 6 5 Marcus Sasser 0 1 2 Cooper Flagg 19 10 5 Kyrie Irving 29 7 5 Morez Johnson Jr. 8 3 1 Tobi Lawal 0 0 0 Moussa Cisse 0 0 0 Jett Howard 0 0 0 P.J. Washington 21 10 3 Daniel Gafford 2 4 1 Naji Marshall 22 5 3 Caleb Martin 0 3 2

À la pause, l'Alien comptait déjà 29 points, 15 rebonds et 5 contres. Une première moitié de rencontre historique : depuis le début de l'ère du play-by-play, en 1996, aucun joueur n'avait atteint de telles statistiques sur une mi-temps avec au moins 25 points, 10 rebonds et 5 contres !

Le phénomène n'a pas levé le pied après le repos. Malgré une adresse extérieure limitée (1/8 à 3-points), il a continué de martyriser la défense de Dallas en attaquant le cercle. Au total, il a converti 16 de ses 28 tirs, dont 14 sur 18 dans la raquette, et inscrit 19 de ses 23 lancers francs.

Au-delà cette ligne statistique exceptionnelle, le Français est devenu le premier joueur depuis Bob McAdoo, en 1974, à compiler au moins 50 points, 20 rebonds et 5 contres dans une même rencontre. Une performance que même les légendes des Spurs, Tim Duncan et David Robinson, n'avaient jamais réalisée sous le maillot texan.

« Je peux encore faire beaucoup mieux »

Et pourtant, le candidat au MVP de la saison a expliqué qu'il pouvait encore franchir un cap, notamment si son adresse extérieure venait à suivre.

« J'étais malade (virus) depuis quelques temps. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé mes jambes. Maintenant il faut faire ça plus souvent. Je peux encore faire mieux. Mes tirs ne voulaient pas rentrer ce soir et cela m'oblige à adopter un style de jeu épuisant. Je peux le faire, la preuve est là, mais je peux être bien meilleur si mes tirs rentrent. Je sais que ce n'est qu'une question de temps », a-t-il soufflé en conférence de presse.

BRING OUT THE DRUM! 🥁 pic.twitter.com/NIasf0p6qR — San Antonio Spurs (@spurs) 5 novembre 2026

Les Spurs ont pu célébrer cette sixième victoire d'affilée sur leur parquet flambant neuf, sur un clapping avec les fans lancé par l'homme de la soirée.

Les défenses NBA sont prévenues : le phénomène français n'a visiblement pas encore montré tout ce dont il était capable.