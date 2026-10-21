[Vidéo] Les highlights de la performance de Maxence Lemoine, qui est entrée dans l'histoire de la BCL

Malgré la défaite de la SIG Strasbourg sur le parquet du Galatasaray (83-77) ce mardi en BCL, la soirée restera marquante pour un homme : Maxence Lemoine. Le jeune meneur alsacien a livré une prestation remarquable face à une grosse écurie européenne, qui compte plusieurs anciens joueurs de NBA.

Dans l'histoire avec Nolan Traoré

À seulement 19 ans, la pépite française a profité du contexte avec les absences (seulement 7 joueurs strasbourgeois ont joué) pour se révéler. Mieux que ça, l’arrière gaucher a inscrit son nom dans les livres d'histoire de la compétition européenne. Ses 21 points et 5 passes décisives à cet âge sont en effet rares. Surtout avec 0 turnover et seulement 4 tirs ratés en 26 minutes !

Grâce à cette ligne statistique, Lemoine devient officiellement le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la BCL (à 19 ans et 123 jours) à cumuler au moins 20 points et 5 passes dans une même rencontre. Il s'installe juste derrière… un autre phénomène tricolore, Nolan Traoré, qui avait réussi pareille prouesse un an plus tôt, à 18 ans et 126 jours.

Voici les highlights de sa prestation, compilés par la SIG Strasbourg :

Attaque du cercle, lecture sur pick-and-roll et tirs extérieurs assassins : le Strasbourgeois a porté son équipe sur ses épaules jusqu'au bout du money time. Face à des cadres rompus aux joutes européennes, il a dicté le rythme de son équipe avec maturité. Ce qui aurait même pu suffire pour une victoire, si tous les autres cadres n’étaient pas sur les rotules (quatre joueurs ont disputé entre 33 et 36 minutes).

Comptant pour l’instant 11 points de moyenne en Betclic ÉLITE et 15 en BCL, celui dont le modèle est Élie Okobo réussit pour l’instant parfaitement sa transition de l’ÉLITE 2 (avec La Rochelle) vers la première division. Son choix de refuser l’équipe de France U20 cet été pour se concentrer sur son basket et son développement fut finalement peut-être le bon.