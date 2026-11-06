Le succès du Paris Basketball sur le parquet de l'Anadolu Efes est resté étriqué (90-95) ce jeudi en EuroLeague, mais la soirée restera une référence absolue dans la carrière de Nadir Hifi.

De retour depuis trois matchs européens — pour trois victoires consécutives à l'extérieur (à Dubaï, au Maccabi Tel-Aviv et à Istanbul) —, le meneur parisien a livré une prestation d'exception face à la formation de son ami Matthew Strazel. Tout simplement sa meilleure à l'évaluation en carrière, une performance "dingue" même, selon son entraîneur Maxime Lefèvre.

39 d'évaluation

Dans une rencontre au rythme infernal où Cameron Payne (33 points) lui a donné le change côté Efes, le Paris Basketball, a résisté jusqu'à inverser la vapeur dans les dernières minutes. Grand artisan du succès parisien, Nadir Hifi a noirci la feuille de match comme jamais sur la scène européenne : 28 points à 9/14 aux tirs, 6 rebonds et 9 passes décisives pour une évaluation de 39.

Nadir Hifi (Paris Basketball) - Cameron Payne (Anadolu Efes Istanbul) Comparaison statistique entre deux joueurs Nadir Hifi Cameron Payne PTS 28 33 REB 6 2 PD 9 7 IN 0 1 CO 0 0

Il surpasse ainsi sa précédente marque dans ce registre en EuroLeague, laissée à 34 d'évaluation contre Milan, en avril dernier. Cette nouvelle sortie de patron conforte sa place au sommet des meilleurs marqueurs de la saison européenne, lui qui tournait déjà à 24,3 points de moyenne en octobre et affiche 22,1 points par rencontre sur la compétition

Les highlights de la performance de Nadir Hifi face à l'Anadolu Efes Istanbul :

Au-delà de la ligne statistique, le meneur tricolore a fait étalage de tout son talent dans la salle stambouliote. Toujours gêné à la cheville douloureuse depuis sa blessure face à Strasbourg, Hifi a tout de même drivé au cercle, multiplié les feintes, alterné entre jeu long et tête de raquette.

Ajoutons à cela ses 9 passes, lui qui s'était donné pour mission de "régaler les coéquipiers" au début de la saison, et voilà une performance complète, empreinte de maturité.

"39 d'évaluation, c'est dingue", lâchait un Maxime Lefèvre admiratif après la rencontre. "Il a sorti un match très spécial. C'est d'autant plus impressionnant qu'il est toujours gêné par sa cheville. La plupart des joueurs ne seraient même pas sur le terrain dans un tel état de santé, mais lui tient à y être. Il a joué de la bonne façon : il n'a rien forcé, a pris les shoots ouverts, a fait les passes qu'il fallait".

Avec un Nadir Hifi à ce niveau, le Paris Basketball peut continuer de regarder vers le haut du tableau européen.