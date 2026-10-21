[Vidéo] Les Knicks et leurs deux Français ont reçu leurs bagues de champion NBA
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8e et 9e Français sacrés en NBA (voir la liste ci-dessous), Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet ont reçu leurs bagues la nuit dernière.
Le symbole à l'américaine des titres de champion, avec des bagues serties de près de 800 diamants et saphirs totalisant 22 carats...
De quoi faire des jolis objets de collection pour les deux jeunes Français... et leur donner envie d'aller en chercher une deuxième ?!
Les Français champions NBA
Tony Parker : avec San Antonio en 2003, 2005, 2007 et 2014
Rodrigue Beaubois : avec Dallas en 2011
Ian Mahinmi : avec Dallas en 2011
Ronny Turiaf : avec Miami en 2012
Boris Diaw : avec San Antonio en 2014
Axel Toupane : avec Milwaukee en 2021
Ousmane Dieng : avec Oklahoma City en 2025
Mohamed Diawara : avec New York en 2026
Pacôme Dadiet : avec New York en 2026