[Vidéo] Les Knicks et leurs deux Français ont reçu leurs bagues de champion NBA

8e et 9e Français sacrés en NBA (voir la liste ci-dessous), Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet ont reçu leurs bagues la nuit dernière.

Le symbole à l'américaine des titres de champion, avec des bagues serties de près de 800 diamants et saphirs totalisant 22 carats...

De quoi faire des jolis objets de collection pour les deux jeunes Français... et leur donner envie d'aller en chercher une deuxième ?!