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[Vidéo] Les Knicks et leurs deux Français ont reçu leurs bagues de champion NBA

Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet sont devenus les 8e et 9e Français sacrés en NBA. Les deux joueurs des New York Knicks ont reçu leurs bagues de champion.
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[Vidéo] Les Knicks et leurs deux Français ont reçu leurs bagues de champion NBA
Les Knicks ont fêté leur titre
Crédit photo : Brad Penner-Imagn Images
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8e et 9e Français sacrés en NBA (voir la liste ci-dessous), Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet ont reçu leurs bagues la nuit dernière.

Le symbole à l'américaine des titres de champion, avec des bagues serties de près de 800 diamants et saphirs totalisant 22 carats...

De quoi faire des jolis objets de collection pour les deux jeunes Français... et leur donner envie d'aller en chercher une deuxième ?!

Les Français champions NBA

  1. Tony Parker : avec San Antonio en 2003, 2005, 2007 et 2014

  2. Rodrigue Beaubois : avec Dallas en 2011

  3. Ian Mahinmi : avec Dallas en 2011

  4. Ronny Turiaf : avec Miami en 2012

  5. Boris Diaw : avec San Antonio en 2014

  6. Axel Toupane : avec Milwaukee en 2021

  7. Ousmane Dieng : avec Oklahoma City en 2025

  8. Mohamed Diawara : avec New York en 2026

  9. Pacôme Dadiet : avec New York en 2026

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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