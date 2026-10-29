Villeneuve-d'Ascq réalise un gros coup à Istanbul, Charnay et Chartres battus

Une victoire de prestige pour Villeneuve-d'Ascq, deux défaites frustrantes pour Charnay et Chartres : le bilan des clubs français en EuroCup féminine est mitigé après les trois rencontres disputées mercredi 28 octobre. L'ESBVA a réussi la performance de la soirée en allant s'imposer chez le Besiktas Istanbul (73-76), finaliste de la compétition en 2024. Les Nordistes restent ainsi invaincues sur la scène européenne, tandis que Charnay et Chartres ont concédé leur premier revers dans cette phase de groupes.

Villeneuve-d'Ascq renverse le Besiktas après avoir compté 15 points de retard

Il fallait avoir du caractère pour s'imposer à Istanbul. Mal entrées dans leur rencontre, les joueuses de Maxime Bézin ont rapidement subi la loi du Besiktas, qui comptait déjà onze longueurs d'avance après six minutes (17-6). L'écart a même grimpé jusqu'à 15 points au début du deuxième quart-temps (28-13, 12e).

Mais Villeneuve-d'Ascq n'a pas paniqué. Progressivement, les Nordistes ont retrouvé de l'efficacité offensive pour revenir sur leurs adversaires, avant de prendre les commandes dans le troisième quart-temps (40-45, 23e). Une fois devant, elles ont conservé leur avantage jusqu'au bout, non sans quelques frayeurs.

Alors qu'elles menaient de 11 points dans les 90 dernières secondes (65-76), les Françaises ont encaissé un 8-0 qui a permis au Besiktas de revenir à trois longueurs. Sans conséquence sur le résultat final (73-76).

Pour réaliser cette performance, Villeneuve-d'Ascq a notamment pu compter sur Anna Ngo Ndjock, auteure de 15 points à 6/13 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, 5 passes décisives et 3 interceptions. L'arrière a été particulièrement précieuse dans le succès nordiste.

Bria Hartley a également inscrit 15 points, malgré une adresse plus compliquée (4/15 aux tirs). Maria Jespersen et Awa Trasi ont ajouté 11 points chacune, tandis que Steph Kostowicz a compilé 7 points, 4 rebonds et 4 passes décisives.

L'adresse extérieure a fait la différence : l'ESBVA a terminé à 12/28 derrière l'arc, soit 42,9 % de réussite.

En face, le Besiktas devait composer sans l'internationale française Marième Badiane, absente de cette rencontre. Un élément important pour une formation turque qui figurait en finale de l'EuroCup en 2024.

Avec deux victoires en deux rencontres, Villeneuve-d'Ascq partage la tête du groupe B avec le Maccabi Ashdod, également invaincu.

Charnay perd son duel d'invaincus contre Brno

À Charnay-lès-Mâcon, le CBBS avait rendez-vous avec le Zabiny Brno pour un choc entre les deux équipes invaincues du groupe A. Les joueuses de Stéphane Leite ont longtemps tenu tête à leurs adversaires tchèques, avant de céder dans les dernières minutes (74-81).

Les Bourguignonnes avaient pourtant parfaitement démarré, prenant rapidement 8 points d'avance. Mais Brno a progressivement recollé, jusqu'à égaliser à la fin du premier quart-temps (26-26). Charnay est néanmoins parvenu à virer en tête à la pause (41-38).

Le bras de fer s'est poursuivi après les vestiaires. Encore devant à six minutes du terme (65-62), les Pinkies ont alors subi un 8-0 qui a complètement inversé la tendance (65-70). Elles ne sont jamais parvenues à reprendre les commandes.

Alberte Rimdal a signé une prestation complète avec 14 points, 6 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions. Claire Dalstra a apporté 12 points en seulement 12 minutes, tandis que Mayé Touré a inscrit 11 points.

Après la rencontre, Stéphane Leite ne cachait pas sa frustration, tout en soulignant la qualité de l'opposition.

« Je ne suis pas attristé du tout ce soir. J'ai vu un vrai gros match de basket. On perd contre une équipe très forte. De niveau EuroLeague. On n'est pas loin de pouvoir le faire mais à la fin, on ne se donne pas la chance en perdant trois ballons de suite qui nous coûtent directement 6 points. »

L'entraîneur charnaysien, interrogé par Le Journal de Saône-et-Loire, pointait notamment le manque de maîtrise de son équipe dans les dernières possessions.

« Ce (mercredi) soir, ça se joue à l'expérience. On arrête peut-être trop de jouer collectivement sur le 4e quart. Notre coaching sur certaines rotations a peut-être aussi été moins bien. Mais défensivement et offensivement, on a fait à peu près le job. Je suis loin d'être abattu. La logique a été respectée. »

Avec deux victoires et une défaite, Charnay occupe désormais la deuxième place du groupe A derrière Brno.

Chartres laisse échapper la victoire en Slovaquie

C'est probablement à Chartres que les regrets seront les plus importants. En déplacement chez le MBK Ruzomberok, qui n'avait pas encore gagné dans la compétition, les Chartraines ont longtemps maîtrisé leur sujet avant de s'incliner après prolongation (79-72).

Les joueuses de Julien Pincemin ont mené pendant une grande partie de la rencontre, comptant jusqu'à neuf points d'avance (16-25, 12e). Elles possédaient encore quatre longueurs d'avance à deux minutes du terme (68-72), mais n'ont plus inscrit le moindre point.

Ruzomberok en a profité pour arracher la prolongation (64-64), puis faire la différence lors des cinq minutes supplémentaires, notamment grâce à son efficacité aux lancers francs.

La performance de Javyn Nicholson, auteure de 23 points et 11 rebonds, n'a pas suffi. Jasmine Bailey s'est approchée du double-double avec 9 points et 12 rebonds.

Chartres pourra regretter son manque d'efficacité offensive, avec seulement 33,8 % de réussite aux tirs et 4 paniers à 3-points inscrits en 20 tentatives. Malgré 20 rebonds offensifs, les Françaises n'ont marqué que 9 points sur seconde chance.

Cette première défaite ne les empêche toutefois pas de conserver la tête de leur groupe L.

Lattes-Montpellier et Landerneau pour améliorer le bilan français jeudi

La troisième journée d'EuroCup féminine se poursuit ce jeudi 29 octobre avec deux autres représentants de La Boulangère Wonderligue.

Lattes-Montpellier se déplace en Pologne pour affronte Gorzów Wielkopolski, tandis que Landerneau reçoit les Italiennes du Basket Club Castelnuovo (le club de Trente).

Après une seule victoire en trois rencontres mercredi, les clubs français tenteront de redresser leur bilan européen.